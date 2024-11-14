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Лукашенко заявил, что никто не заметил демарша Дуды на конференции ООН - РИА Новости, 14.11.2024
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15:23 14.11.2024 (обновлено: 16:24 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/lukashenko-1983755822.html
Лукашенко заявил, что никто не заметил демарша Дуды на конференции ООН
Лукашенко заявил, что никто не заметил демарша Дуды на конференции ООН - РИА Новости, 14.11.2024
Лукашенко заявил, что никто не заметил демарша Дуды на конференции ООН
Отказ президента Польши Анджея Дуды сделать совместное фото на конференции ООН в Баку по изменению климата никто не заметил, заявил белорусский лидер Александр... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T15:23
2024-11-14T16:24
в мире
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баку
польша
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МИНСК, 14 ноя — РИА Новости. Отказ президента Польши Анджея Дуды сделать совместное фото на конференции ООН в Баку по изменению климата никто не заметил, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко."Один европеец — если бы мне не рассказал (глава МИД Белоруссии Максим. — Прим. ред.) Рыженков, я бы не знал — отказался фотографироваться ("семейное фото" на саммите в Баку), потому что там есть Лукашенко. Никто это даже не заметил", — подчеркнул он.Лукашенко добавил, что многие к нему подошли, включая премьера Пакистана, и поздоровались с уважением, равно как и он с ними. По его словам, Дуда же "начал пиариться" после того, как понял, что его не заметили."Ну и не ходи. Господи, кто тебя там ждал!" — отметил глава государства.Он также оценил выступление Дуды на саммите — тот, в частности, рассказывал, как его страна бережно относится к животному и растительному миру, но ни разу не упомянул, как польские власти построили забор в Беловежской пуще, что привело к гибели многих зверей.&quot;Они же ужас что творят! Они вырезали эту Беловежскую пущу, а он про растения рассказывает. Я уже не стал его там цеплять, хотя себе пометил тезисы. Думаю: ну нельзя так&quot;, — отметил Лукашенко.По его словам, похожая ситуация произошла и на предыдущем климатическом саммите в Дубае. Тогда главы государств озабоченно высказывались по этой повестке, но к реальным действиям они оказались не готовы. Лукашенко отметил, что многие страны, в частности США, то присоединяются к решению климатических проблем, то выходят из соглашений, устраивая "проходной двор". При этом "все делают вид, что все хорошо", добавил он.Лукашенко также заявил, что ООН, по сути, "для галочки" провела это мероприятие. В заключение он подчеркнул, что весь мир должен беречь природу.Лукашенко 11-12 ноября принял участие в конференции ООН по изменению климата (COP29).
https://ria.ru/20241112/lukashenko-1983359182.html
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в мире, белоруссия, баку, польша, александр лукашенко, оон, азербайджан, анджей дуда
В мире, Белоруссия, Баку, Польша, Александр Лукашенко, ООН, Азербайджан, Анджей Дуда
Лукашенко заявил, что никто не заметил демарша Дуды на конференции ООН

Лукашенко заявил, что никто не заметил демарша главы Польши Дуды в Баку

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 14 ноя — РИА Новости. Отказ президента Польши Анджея Дуды сделать совместное фото на конференции ООН в Баку по изменению климата никто не заметил, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
«
"Один европеец — если бы мне не рассказал (глава МИД Белоруссии Максим. — Прим. ред.) Рыженков, я бы не знал — отказался фотографироваться ("семейное фото" на саммите в Баку), потому что там есть Лукашенко. Никто это даже не заметил", — подчеркнул он.
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Лукашенко возмутился бюрократизмом ООН на климатическом саммите
12 ноября, 17:33
Лукашенко добавил, что многие к нему подошли, включая премьера Пакистана, и поздоровались с уважением, равно как и он с ними. По его словам, Дуда же "начал пиариться" после того, как понял, что его не заметили.
"Ну и не ходи. Господи, кто тебя там ждал!" — отметил глава государства.
Он также оценил выступление Дуды на саммите — тот, в частности, рассказывал, как его страна бережно относится к животному и растительному миру, но ни разу не упомянул, как польские власти построили забор в Беловежской пуще, что привело к гибели многих зверей.
Cспецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Борис Титов: мировому сообществу пора сменить акценты в борьбе за климат
Вчера, 15:00
«

"Они же ужас что творят! Они вырезали эту Беловежскую пущу, а он про растения рассказывает. Я уже не стал его там цеплять, хотя себе пометил тезисы. Думаю: ну нельзя так", — отметил Лукашенко.

По его словам, похожая ситуация произошла и на предыдущем климатическом саммите в Дубае. Тогда главы государств озабоченно высказывались по этой повестке, но к реальным действиям они оказались не готовы. Лукашенко отметил, что многие страны, в частности США, то присоединяются к решению климатических проблем, то выходят из соглашений, устраивая "проходной двор". При этом "все делают вид, что все хорошо", добавил он.
Лукашенко также заявил, что ООН, по сути, "для галочки" провела это мероприятие. В заключение он подчеркнул, что весь мир должен беречь природу.
Лукашенко 11-12 ноября принял участие в конференции ООН по изменению климата (COP29).
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Премьер Нидерландов отменил поездку на климатический саммит ООН в Баку
9 ноября, 20:02
 
В миреБелоруссияБакуПольшаАлександр ЛукашенкоООНАзербайджанАнджей Дуда
 
 
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