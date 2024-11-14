https://ria.ru/20241114/lepeshko-1983825944.html

Лепешко: реализация новой концепции безопасности СГ начнется в 2025 году

Лепешко: реализация новой концепции безопасности СГ начнется в 2025 году - РИА Новости, 14.11.2024

Лепешко: реализация новой концепции безопасности СГ начнется в 2025 году

Реализация новой концепции безопасности Союзного государства Белоруссии и России, утверждение которой главами государств ожидается на заседании Высшего... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T18:59

2024-11-14T18:59

2024-11-14T18:59

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

минск

александр карелин

совет федерации рф

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МИНСК, 14 ноя - РИА Новости. Реализация новой концепции безопасности Союзного государства Белоруссии и России, утверждение которой главами государств ожидается на заседании Высшего госсовета 6 декабря в Минске, начнется с 2025 года, сообщил председатель комиссии по безопасности и обороне Парламентского Собрания союза Белоруссии и РФ Геннадий Лепешко. "Комиссией было рекомендовано предложить этот документ к рассмотрению на заседании Высшего госсовета. Шестого декабря будет подписан документ главами государств. К реализации этого документа приступим в 2025 году",- сказал Лепешко журналистам в Минске по итогам заседания комиссии по безопасности и обороне. Парламентарий добавил, что комиссия предложила разработать стратегию по выполнению мероприятий, которые указаны в стратегии. Планируется в том числе привлечь экспертов, чтобы под каждую из задач концепции разработать конкретные практические мероприятия. Он подчеркнул, что новая концепция будет отражать идеи и планы по совершенствованию и укреплению Союзного государства. По словам парламентария, документ заявит "всему миру, что Союзному государству быть", и стороны от этого никогда не отступят. В свою очередь член комитета Совета Федерации по международным делам Александр Карелин, общаясь с журналистами по итогам заседания комиссии Парламентского Собрания, подчеркнул, что 25 лет прошло с момента принятия предыдущей концепции, обстановка в мире изменилась, и новый документ это учитывает. "Решаются оборонительные вопросы. Это не только обеспечение группировки (региональной группировки войск Белоруссии и России - ред.),... но и укрепление границ", - сказал Карелин. Он отметил, что безопасность Союзного государства рассматривается не только в военном, но и иных аспектах. Важный пункт проекта документа - увеличение народонаселения и улучшение качества жизни. Карелин подчеркнул, что важно оживить кооперацию между странами на фоне западных санкций, развивать внутренние возможности, в том числе поддерживать науку. "Это (концепция - ред.) в общем о том, куда движется Союзное государство, и к чему должны прийти. На самом деле - это общая концепция развития Союзного государства", - подчеркнул Карелин.

https://ria.ru/20241105/mishustin-1981955308.html

https://ria.ru/20241105/mishustin-1981954987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия, минск, александр карелин, совет федерации рф