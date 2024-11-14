https://ria.ru/20241114/kontsert-1983729535.html
Концерт в честь 245-летия переселения армян состоялся в Ростовской области
Концерт в честь 245-летия переселения армян состоялся в Ростовской области - РИА Новости, 14.11.2024
Концерт в честь 245-летия переселения армян состоялся в Ростовской области
Концерт в честь 245-летия переселения армян состоялся в Ростовской филармонии, сообщает правительство Ростовской области. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T13:29
2024-11-14T13:29
2024-11-14T13:29
ростовская область
ростов-на-дону
игорь гуськов
юрий слюсарь
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983720238_0:36:1600:936_1920x0_80_0_0_5ac5771f2c98001df4f1e86dad872df8.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноя - РИА Новости. Концерт в честь 245-летия переселения армян состоялся в Ростовской филармонии, сообщает правительство Ростовской области. "В Ростовской государственной филармонии состоялся концерт, посвященный 245-летию переселения армян на Дон", - говорится в сообщении. В мероприятии приняли участие представители исполнительных органов Ростовской области, органов местного самоуправления, руководители учреждений культуры, священнослужители святой армянской апостольской православной церкви и донской митрополии Русской православной церкви. "От лица врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря поздравляю вас с этой знаменательной датой – 245-летием переселения на Дон", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора области Игоря Гуськова. Он отметил, что русские и армяне вместе сражались против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, и сейчас, с первых дней спецоперации, армянская община активно помогает и бойцам на передовой, и жителям новых российских территорий. "Армянская община вносит существенный вклад в укрепление межнационального мира и согласия, реализует общественно значимые проекты и инициативы в сфере культуры, просвещения, образования", - добавил Гуськов. В марте 1778 года Екатерина II издала указ на имя Григория Потемкина, назначенного правителем Новороссийской, Азовской и Астраханской губерний, в котором повелевала переселить крымских армян, греков и грузин на земли юга России. В 1779 году состоялось переселение армян из Крыма на Дон. Императрица отвела переселенцам 86 тысяч десятин земли рядом с крепостью святого Димитрия Ростовского. Выходцы из крымских городов основали город Нор-Нахичеван, а также пять сел: Чалтырь, Крым, Большие Салы, Султан-Салы и Несветай. В 1834 году Нор-Нахичеван причислен к Екатеринославской губернии, а с 1 января 1888 года присоединен к Области Войска Донского. В 1838 году Нор-Нахичеван переименован в Нахичевань-на-Дону. В конце XIX века и начале ХХ Ростов-на-Дону и Нахичевань-на-Дону, являясь самостоятельными городами, имели неразделимые экономические и культурные связи. В декабре 1928 года два города объединились в один, а с января 1929 года Нахичевань-на-Дону становится районом Ростова-на-Дону.
https://ria.ru/20241114/restorany-1983676686.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, игорь гуськов, юрий слюсарь , русская православная церковь
Ростовская область , Ростов-на-Дону, Игорь Гуськов, Юрий Слюсарь , Русская православная церковь
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноя - РИА Новости. Концерт в честь 245-летия переселения армян состоялся в Ростовской филармонии, сообщает правительство Ростовской области.
"В Ростовской государственной филармонии состоялся концерт, посвященный 245-летию переселения армян на Дон", - говорится в сообщении. В мероприятии приняли участие представители исполнительных органов Ростовской области, органов местного самоуправления, руководители учреждений культуры, священнослужители святой армянской апостольской православной церкви и донской митрополии Русской православной церкви.
"От лица врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря
поздравляю вас с этой знаменательной датой – 245-летием переселения на Дон", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора области Игоря Гуськова
.
Он отметил, что русские и армяне вместе сражались против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, и сейчас, с первых дней спецоперации, армянская община активно помогает и бойцам на передовой, и жителям новых российских территорий. "Армянская община вносит существенный вклад в укрепление межнационального мира и согласия, реализует общественно значимые проекты и инициативы в сфере культуры, просвещения, образования", - добавил Гуськов.
В марте 1778 года Екатерина II
издала указ на имя Григория Потемкина
, назначенного правителем Новороссийской, Азовской и Астраханской губерний, в котором повелевала переселить крымских армян, греков и грузин на земли юга России
. В 1779 году состоялось переселение армян из Крыма на Дон
. Императрица отвела переселенцам 86 тысяч десятин земли рядом с крепостью святого Димитрия Ростовского. Выходцы из крымских городов основали город Нор-Нахичеван, а также пять сел: Чалтырь, Крым, Большие Салы, Султан-Салы и Несветай.
В 1834 году Нор-Нахичеван причислен к Екатеринославской губернии, а с 1 января 1888 года присоединен к Области Войска Донского. В 1838 году Нор-Нахичеван переименован в Нахичевань-на-Дону.
В конце XIX века и начале ХХ Ростов-на-Дону
и Нахичевань-на-Дону, являясь самостоятельными городами, имели неразделимые экономические и культурные связи. В декабре 1928 года два города объединились в один, а с января 1929 года Нахичевань-на-Дону становится районом Ростова-на-Дону.