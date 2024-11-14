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Холдинг KMZ импортозаместит ушедшего с рынка Bosch - РИА Новости, 14.11.2024
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02:34 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/kmz-1983641087.html
Холдинг KMZ импортозаместит ушедшего с рынка Bosch
Холдинг KMZ импортозаместит ушедшего с рынка Bosch - РИА Новости, 14.11.2024
Холдинг KMZ импортозаместит ушедшего с рынка Bosch
Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) освоит порядка 1,7 миллиарда рублей на разработку и создание гидравлического... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T02:34
2024-11-14T02:34
россия
германия
санкт-петербург
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
фонд развития промышленности
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) освоит порядка 1,7 миллиарда рублей на разработку и создание гидравлического оборудования для судов всех классов в РФ, заместив ушедшего с рынка мирового производителя этого оборудования Bosch Rexroth AG (Германия), сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко. В каждом судне для приведения в движение исполнительных механизмов (подъёмных кранов, лебёдок, аппарелей, комингс - карлингс люков) используются в том числе гидравлические системы. Главным элементом системы являются насосы. "Мировой производитель гидравлического оборудования Bosch Rexroth AG ушел с многомиллиардного российского рынка. Порядка 1,7 миллиарда рублей инвестиций выделено на разработку и создание гидравлического оборудования на KMZ. Все эти деньги будут инвестированы для импортозамещения немецкого гиганта", - сказал Даниленко. По его словам, KMZ в рамках федерального проекта "Стимулирование спроса на отечественную продукцию судостроительной промышленности" государственной программы Российской Федерации "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений", разработает типоряд судовых гидравлических насосов мощностью от 60 до 1650 кгс/см2. Общая сумма инвестиций в НИОКР составляет 912 миллионов рублей. Для реализации проекта Минпромторг выделил 730 миллионов рублей на три года, а КМZ дополнительно 182 миллиона рублей собственных инвестиций. "В целях реализации проекта начато строительство производственного здания на одной из площадок КМZ в Санкт-Петербурге. Новое строение будет обеспечено всем необходимым — современным оборудованием и техникой, что позволит серийно изготавливать высокоточное оборудование", - сказал Даниленко. КМZ проведет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), полностью разработает технический проект, рабочую конструкторскую документацию (РКД), включая эксплуатационную документацию, на типоразмерный ряд гидравлических насосов конструкции и типовой ряд судовых гидравлических насосов полностью из отечественных комплектующих. Также, в рамках проекта будет изготовлен и испытан опытный образец гидравлического насоса. После изготовления и испытания опытного образца КМZ начнет масштабное производство отечественных насосов для судостроительной отрасли страны. Планируемый рынок сбыта составляет 765 миллионов рублей до конца 2027 года. На данный момент уже начата разработка конструкторской документации. На этапе серийного производства планируется привлечение льготного займа Фонда развития промышленности РФ на сумму более 800 миллионов рублей в год. На эти средства планируется приобретение высокотехнологичных и высокоточных станков и создание более 100 новых рабочих мест, более половины из которых будут составлять высококвалифицированные работники: технологи, операторы станков с ЧПУ. Холдинг KMZ специализируется на выполнении гособоронзаказа, в частности, на производстве катеров для силовых структур России, судов и морских дронов. Этот холдинг является одним из крупнейших предприятий ВПК на северо-западе России.
https://ria.ru/20241101/kater-1981341637.html
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россия, германия, санкт-петербург, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), фонд развития промышленности
Россия, Германия, Санкт-Петербург, Экономика, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Фонд развития промышленности
Холдинг KMZ импортозаместит ушедшего с рынка Bosch

KMZ импортозаместит Bosch, инвестирует 1,7 миллиарда рублей в гидравлику судов

© Фото : KMZПредприятие по изготовлению гайковертов для реакторов АЭС
Предприятие по изготовлению гайковертов для реакторов АЭС - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : KMZ
Предприятие по изготовлению гайковертов для реакторов АЭС . Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) освоит порядка 1,7 миллиарда рублей на разработку и создание гидравлического оборудования для судов всех классов в РФ, заместив ушедшего с рынка мирового производителя этого оборудования Bosch Rexroth AG (Германия), сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.
В каждом судне для приведения в движение исполнительных механизмов (подъёмных кранов, лебёдок, аппарелей, комингс - карлингс люков) используются в том числе гидравлические системы. Главным элементом системы являются насосы.
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"Мировой производитель гидравлического оборудования Bosch Rexroth AG ушел с многомиллиардного российского рынка. Порядка 1,7 миллиарда рублей инвестиций выделено на разработку и создание гидравлического оборудования на KMZ. Все эти деньги будут инвестированы для импортозамещения немецкого гиганта", - сказал Даниленко.
По его словам, KMZ в рамках федерального проекта "Стимулирование спроса на отечественную продукцию судостроительной промышленности" государственной программы Российской Федерации "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений", разработает типоряд судовых гидравлических насосов мощностью от 60 до 1650 кгс/см2. Общая сумма инвестиций в НИОКР составляет 912 миллионов рублей. Для реализации проекта Минпромторг выделил 730 миллионов рублей на три года, а КМZ дополнительно 182 миллиона рублей собственных инвестиций.
"В целях реализации проекта начато строительство производственного здания на одной из площадок КМZ в Санкт-Петербурге. Новое строение будет обеспечено всем необходимым — современным оборудованием и техникой, что позволит серийно изготавливать высокоточное оборудование", - сказал Даниленко.
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КМZ проведет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), полностью разработает технический проект, рабочую конструкторскую документацию (РКД), включая эксплуатационную документацию, на типоразмерный ряд гидравлических насосов конструкции и типовой ряд судовых гидравлических насосов полностью из отечественных комплектующих. Также, в рамках проекта будет изготовлен и испытан опытный образец гидравлического насоса.
После изготовления и испытания опытного образца КМZ начнет масштабное производство отечественных насосов для судостроительной отрасли страны. Планируемый рынок сбыта составляет 765 миллионов рублей до конца 2027 года.
На данный момент уже начата разработка конструкторской документации.
На этапе серийного производства планируется привлечение льготного займа Фонда развития промышленности РФ на сумму более 800 миллионов рублей в год. На эти средства планируется приобретение высокотехнологичных и высокоточных станков и создание более 100 новых рабочих мест, более половины из которых будут составлять высококвалифицированные работники: технологи, операторы станков с ЧПУ.
Холдинг KMZ специализируется на выполнении гособоронзаказа, в частности, на производстве катеров для силовых структур России, судов и морских дронов. Этот холдинг является одним из крупнейших предприятий ВПК на северо-западе России.
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