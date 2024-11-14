https://ria.ru/20241114/kirienko-1983656367.html

Кириенко посетил Херсонскую область

Кириенко посетил Херсонскую область - РИА Новости, 14.11.2024

Кириенко посетил Херсонскую область

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко посетил с рабочим визитом Херсонскую область, где осмотрел ряд социальных объектов, сообщил... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T08:43

2024-11-14T08:43

2024-11-14T08:43

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днепр (город)

сергей кириенко

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко посетил с рабочим визитом Херсонскую область, где осмотрел ряд социальных объектов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram–канале. "С первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко осмотрели пять социально значимых объектов в Новотроицком и Геническом муниципальных округах", - написал Сальдо. В частности, по словам губернатора, Кириенко посетил Чкаловскую школу в Новотроицком муниципальном округе, где пообщался с учениками и преподавателями. "На месте обговорили план необходимого школе ремонта", - отметил губернатор. Кроме того, по его словам, Кириенко в Чкалово также посетил спортивный комплекс и местный Дворец культуры, а в Новоалексеевке - музыкальную и среднюю школы. Сальдо отметил, что после вхождения в состав России, в регионе начался масштабный ремонт социально значимых объектов о всех муниципалитетах. "Значительную роль в этом вопросе играют шеф-регионы", - подчеркнул губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

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https://ria.ru/20240905/saldo-1970671555.html

https://ria.ru/20240404/khersones-1937872499.html

россия

херсонская область

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, херсонская область , днепр (город), сергей кириенко, владимир сальдо