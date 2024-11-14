https://ria.ru/20241114/kartofel-1983815508.html

Патрушев попросил проработать импорт картофеля из дружественных стран

Патрушев попросил проработать импорт картофеля из дружественных стран - РИА Новости, 14.11.2024

Патрушев попросил проработать импорт картофеля из дружественных стран

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев попросил Минэкономразвития и Минсельхоз проработать вопрос об импорте картофеля из дружественных стран, чтобы удовлетворить... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T18:25

2024-11-14T18:25

2024-11-14T18:52

экономика

россия

дмитрий патрушев

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

оксана лут

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев попросил Минэкономразвития и Минсельхоз проработать вопрос об импорте картофеля из дружественных стран, чтобы удовлетворить растущий спрос на этот продукт, сообщили в аппарате вице-премьера."Попросил Минэкономразвития и Минсельхоз проработать вопрос об импорте картофеля из дружественных стран для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на картофель. Но мы понимаем, что нужно развивать собственное производство. И мы будем работать над тем, чтобы удовлетворить спрос той продукцией, которую мы производим на наших полях", - приводятся в сообщении слова Патрушева.Он напомнил, что для реализации этой цели существует федеральный проект по поддержке производства картофеля и овощей.Ранее в ноябре глава Минсельхоза Оксана Лут заявила, что Россия в этом году получит более 7 миллионов тонн картофеля и порядка 7,4 миллиона тонн овощей в организованном секторе. Однако, по ее словам, из-за сложных погодных условий урожай овощных культур будет ниже прошлогоднего. Поэтому для дополнительного обеспечения внутреннего рынка картофелем и овощами открытого грунта планируется осуществлять своевременные импортные поставки из дружественных стран.

https://ria.ru/20241111/dagestan-1983192706.html

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экономика, россия, дмитрий патрушев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), оксана лут