https://ria.ru/20241114/kartofel-1983815508.html
Патрушев попросил проработать импорт картофеля из дружественных стран
Патрушев попросил проработать импорт картофеля из дружественных стран - РИА Новости, 14.11.2024
Патрушев попросил проработать импорт картофеля из дружественных стран
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев попросил Минэкономразвития и Минсельхоз проработать вопрос об импорте картофеля из дружественных стран, чтобы удовлетворить... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T18:25
2024-11-14T18:25
2024-11-14T18:52
экономика
россия
дмитрий патрушев
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
оксана лут
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев попросил Минэкономразвития и Минсельхоз проработать вопрос об импорте картофеля из дружественных стран, чтобы удовлетворить растущий спрос на этот продукт, сообщили в аппарате вице-премьера."Попросил Минэкономразвития и Минсельхоз проработать вопрос об импорте картофеля из дружественных стран для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на картофель. Но мы понимаем, что нужно развивать собственное производство. И мы будем работать над тем, чтобы удовлетворить спрос той продукцией, которую мы производим на наших полях", - приводятся в сообщении слова Патрушева.Он напомнил, что для реализации этой цели существует федеральный проект по поддержке производства картофеля и овощей.Ранее в ноябре глава Минсельхоза Оксана Лут заявила, что Россия в этом году получит более 7 миллионов тонн картофеля и порядка 7,4 миллиона тонн овощей в организованном секторе. Однако, по ее словам, из-за сложных погодных условий урожай овощных культур будет ниже прошлогоднего. Поэтому для дополнительного обеспечения внутреннего рынка картофелем и овощами открытого грунта планируется осуществлять своевременные импортные поставки из дружественных стран.
https://ria.ru/20241111/dagestan-1983192706.html
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экономика, россия, дмитрий патрушев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), оксана лут
Экономика, Россия, Дмитрий Патрушев, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Оксана Лут
Патрушев попросил проработать импорт картофеля из дружественных стран
Патрушев попросил МЭР и Минсельхоз проработать вопрос об импорте картофеля