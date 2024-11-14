https://ria.ru/20241114/kadry-1983745315.html

Обеспечить кадрами сельхозотрасль Хабаровского края поможет новый нацпроект

Обеспечить кадрами сельхозотрасль Хабаровского края поможет новый нацпроект - РИА Новости, 14.11.2024

Обеспечить кадрами сельхозотрасль Хабаровского края поможет новый нацпроект

Обеспечить кадрами сельхозотрасль Хабаровского края поможет новый национальный проект, его реализация начнется в 2025 году, сообщает правительство региона. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T14:35

2024-11-14T14:35

2024-11-14T14:35

хабаровский край

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россия

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ХАБАРОВСК, 14 ноя - РИА Новости. Обеспечить кадрами сельхозотрасль Хабаровского края поможет новый национальный проект, его реализация начнется в 2025 году, сообщает правительство региона. "Хабаровский край во взаимодействии с Минсельхозом России активно включился в подготовку к реализации на территории региона нового федерального проекта "Кадры в АПК" нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Его цель – до 95 % обеспечить сельскохозяйственную отрасль специалистами и повысить среди них долю молодежи", - говорится в сообщении на сайте правительства региона. Реализация нацпроекта начнется в регионе в 2025 году, уточняют местные власти. По данным начальника управления инвестиционного развития и мелиорации краевого минсельхоза Эдуарда Гладуна, достичь цель в крае планируется через различные меры поддержки. Так, организациям-заказчикам ключевых проектов в АПК предполагается выделять субсидии на капремонт и модернизацию учреждений среднего профессионального образования и школ с агротехнологическими классами. Минсельхоз края с 2025 года будет помогать будущим работодателям оснащать такие классы необходимым оборудованием и компенсировать часть затрат на его приобретение. Планируются и доплаты учителям агроклассов. В крае несколько таких учреждений: Хорский агропромышленный техникум, где выпускают механизаторов и зоотехников, а также школа села Мичуринское, где оборудована сити-ферма. Возрождение агроклассов в школах повысит престиж профессий сельскохозяйственной отрасли среди детей, отметил Гладун. "Кроме того, организацией по развитию племенного животноводства "Хабаровскплемсервис" реализуется профориентационный проект для учеников средних классов "Агрознайка". Его участники во внеурочное время знакомятся с различными отраслевыми процессами", - добавляется в сообщении. С 2023 года краевые сельхозтоваропроизводители могут привлекать студентов аграрных специальностей для прохождения практики с использованием господдержки, напоминает краевое правительство. Оплата труда и проживание учащихся возмещаются из федерального бюджета.

https://ria.ru/20241111/remont-1983021803.html

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россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия