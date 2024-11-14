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Ядерные объекты Ирана не должны подвергаться нападениям, заявил Гросси - РИА Новости, 14.11.2024
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12:35 14.11.2024 (обновлено: 12:38 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/iran-1983710164.html
Ядерные объекты Ирана не должны подвергаться нападениям, заявил Гросси
Ядерные объекты Ирана не должны подвергаться нападениям, заявил Гросси - РИА Новости, 14.11.2024
Ядерные объекты Ирана не должны подвергаться нападениям, заявил Гросси
Ядерные объекты никогда не должны подвергаться военным нападениям, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси,... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T12:35
2024-11-14T12:38
в мире
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рафаэль гросси
магатэ
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ТЕГЕРАН, 14 ноя – РИА Новости. Ядерные объекты никогда не должны подвергаться военным нападениям, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, отвечая на вопрос о реакции МАГАТЭ на угрозу ядерным объектам Ирана со стороны Израиля."Я четко заявил, что ядерные объекты не должны подвергаться нападениям", - сказал Гросси на пресс-конференции с главой Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммадом Эслами, комментируя угрозы Израиля нанести удар по ядерным объектам исламской республики. "Ядерные объекты не должны становиться объектом военных атак, в результате них могут быть очень серьезные радиологические последствия", - сказал он, комментируя позицию МАГАТЭ в связи с угрозой ядерным объектам Ирана со стороны Израиля.Директор МАГАТЭ подчеркнул, что любые нападение на ядерные объекты являются незаконными.Гросси в среду прибыл в Тегеран, в четверг у него запланирован ряд переговоров с руководством Ирана.
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в мире, иран, израиль, рафаэль гросси, магатэ, тегеран (город)
В мире, Иран, Израиль, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Тегеран (город)
Ядерные объекты Ирана не должны подвергаться нападениям, заявил Гросси

Гросси рассказал о реакции МАГАТЭ на угрозу ядерным объектам Ирана от Израиля

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 14 ноя – РИА Новости. Ядерные объекты никогда не должны подвергаться военным нападениям, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, отвечая на вопрос о реакции МАГАТЭ на угрозу ядерным объектам Ирана со стороны Израиля.
"Я четко заявил, что ядерные объекты не должны подвергаться нападениям", - сказал Гросси на пресс-конференции с главой Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммадом Эслами, комментируя угрозы Израиля нанести удар по ядерным объектам исламской республики. "Ядерные объекты не должны становиться объектом военных атак, в результате них могут быть очень серьезные радиологические последствия", - сказал он, комментируя позицию МАГАТЭ в связи с угрозой ядерным объектам Ирана со стороны Израиля.
Директор МАГАТЭ подчеркнул, что любые нападение на ядерные объекты являются незаконными.
Гросси в среду прибыл в Тегеран, в четверг у него запланирован ряд переговоров с руководством Ирана.
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