https://ria.ru/20241114/iran-1983691858.html

Глава МИД Ирана провел переговоры с главой МАГАТЭ

Глава МИД Ирана провел переговоры с главой МАГАТЭ - РИА Новости, 14.11.2024

Глава МИД Ирана провел переговоры с главой МАГАТЭ

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил в соцсети X, что провел переговоры с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, заявил, что Тегеран продолжает... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T11:21

2024-11-14T11:21

2024-11-14T16:36

магатэ

иран

тегеран (город)

в мире

рафаэль гросси

аббас аракчи

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил в соцсети X, что провел переговоры с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, заявил, что Тегеран продолжает сотрудничество с агентством и готов к переговорам по ядерной сделке на основе национальных интересов, однако не будет делать этого под давлением."Важные и откровенные переговоры с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси сегодня утром. Как приверженный участник договора о нераспространении ядерного оружия, мы продолжаем полное сотрудничество с МАГАТЭ. Разногласия могут быть разрешены путем сотрудничества и диалоги. Мы договорились продолжить... Намерены проводить переговоры на основе наших национальных интересов и неотъемлемых прав, но не готовы к переговорам под давлением или устрашением", - написал Аракчи.Он отметил, что в вопросе переговоров по ядерной сделке "мяч сейчас в руках" евротройки.Рафаэль Гросси в среду прибыл в Тегеран.

https://ria.ru/20241114/iran-1983655353.html

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Дарья Буймова

магатэ, иран, тегеран (город), в мире, рафаэль гросси, аббас аракчи