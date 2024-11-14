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Глава МИД Ирана провел переговоры с главой МАГАТЭ - РИА Новости, 14.11.2024
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11:21 14.11.2024 (обновлено: 16:36 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/iran-1983691858.html
Глава МИД Ирана провел переговоры с главой МАГАТЭ
Глава МИД Ирана провел переговоры с главой МАГАТЭ - РИА Новости, 14.11.2024
Глава МИД Ирана провел переговоры с главой МАГАТЭ
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил в соцсети X, что провел переговоры с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, заявил, что Тегеран продолжает... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T11:21
2024-11-14T16:36
магатэ
иран
тегеран (город)
в мире
рафаэль гросси
аббас аракчи
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил в соцсети X, что провел переговоры с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, заявил, что Тегеран продолжает сотрудничество с агентством и готов к переговорам по ядерной сделке на основе национальных интересов, однако не будет делать этого под давлением."Важные и откровенные переговоры с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси сегодня утром. Как приверженный участник договора о нераспространении ядерного оружия, мы продолжаем полное сотрудничество с МАГАТЭ. Разногласия могут быть разрешены путем сотрудничества и диалоги. Мы договорились продолжить... Намерены проводить переговоры на основе наших национальных интересов и неотъемлемых прав, но не готовы к переговорам под давлением или устрашением", - написал Аракчи.Он отметил, что в вопросе переговоров по ядерной сделке "мяч сейчас в руках" евротройки.Рафаэль Гросси в среду прибыл в Тегеран.
https://ria.ru/20241114/iran-1983655353.html
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магатэ, иран, тегеран (город), в мире, рафаэль гросси, аббас аракчи
МАГАТЭ, Иран, Тегеран (город), В мире, Рафаэль Гросси, Аббас Аракчи
Глава МИД Ирана провел переговоры с главой МАГАТЭ

Глава МИД Ирана заявил Гросси, что Тегеран готов к переговорам по ядерной сделке

© Фото : Seyed Abbas Araghchi/XМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчии и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи в Тегеране. 14 ноября 2024
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчии и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи в Тегеране. 14 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : Seyed Abbas Araghchi/X
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчии и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи в Тегеране. 14 ноября 2024
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил в соцсети X, что провел переговоры с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, заявил, что Тегеран продолжает сотрудничество с агентством и готов к переговорам по ядерной сделке на основе национальных интересов, однако не будет делать этого под давлением.
"Важные и откровенные переговоры с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси сегодня утром. Как приверженный участник договора о нераспространении ядерного оружия, мы продолжаем полное сотрудничество с МАГАТЭ. Разногласия могут быть разрешены путем сотрудничества и диалоги. Мы договорились продолжить... Намерены проводить переговоры на основе наших национальных интересов и неотъемлемых прав, но не готовы к переговорам под давлением или устрашением", - написал Аракчи.
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