Ядерная сделка с Ираном возможна, заявил Гросси
Гросси: Иран должен предоставлять информации о ядерной деятельности для сделки
© AP Photo / Vahid SalemiГлава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами после пресс-конференции в Тегеране. 14 ноября 2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами после пресс-конференции в Тегеране. 14 ноября 2024
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ТЕГЕРАН, 14 ноя – РИА Новости. Ядерная сделка с Ираном возможна, но он должен предоставить надежную информацию о своей атомной деятельности, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Возможность достижения в будущем прочного ядерного соглашения с Ираном есть. Для этого соглашения мы должны обладать достоверными сведениями и информацией (об атомной деятельности Ирана – ред.)", - сказал Гросси в ходе пресс-конференции со своим иранским коллегой Мохаммадом Эслами.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.