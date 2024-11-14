https://ria.ru/20241114/gms-1983549751.html

Группа ГМС демонстрирует рост несмотря на потерю украинских активов

Группа ГМС демонстрирует рост несмотря на потерю украинских активов - РИА Новости, 14.11.2024

Группа ГМС демонстрирует рост несмотря на потерю украинских активов

Два актива российской машиностроительной Группы ГМС, завод и институт в городе Сумы, национализировали по решению суда на Украине. Несмотря на потерю ценных... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T08:00

2024-11-14T08:00

2024-11-14T09:00

россия

экономика

алексей гривач

алексей мухин

владимир зеленский

группа гмс

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

фонд развития промышленности

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Два актива российской машиностроительной Группы ГМС, завод и институт в городе Сумы, национализировали по решению суда на Украине. Несмотря на потерю ценных активов холдинг продолжает полномасштабную и успешную работу в России, где получает серьезную поддержку со стороны государства. Эксперты сходятся во мнении, что действия украинской стороны не станут серьезной помехой бизнесу Группы ГМС, что подтверждают и финансовые показатели компании, которые улучшаются год от года. О том, как компании удалось не только компенсировать потери, но и продолжить активный рост, реализуя масштабные проекты – в материале РИА Новости.Национализация как способ конфискацииРешение о национализации активов Группы ГМС Национальный антикоррупционный суд Украины (НАКС) принял 29 октября текущего года. В пользу киевского режима обращены акции завода "Насосэнергомаш" (НЭМ) и Научно-исследовательского института атомного и энергетического насосостроения (ВНИИАЭН) в городе Сумы.Группа ГМС — один из ведущих российских производителей насосного, компрессорного и нефтегазового оборудования. В состав холдинга входят 10 предприятий в разных регионах страны, а также два завода в Республике Беларусь. По разным оценкам, на долю компании приходится до 20% российского рынка насосного и компрессорного оборудования. Сегодня компания работает полностью на территории России и проводит масштабную работу по локализации производства импортозамещающей продукции.Решение украинского суда стало продолжением политики Киева по национализации активов, принадлежащих российским компаниям на Украине. Так, 10 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов на территории страны.В апреле 2022 года Верховная рада одобрила законопроект, упрощающий процедуру конфискации активов граждан России, в отношении которых введены санкции. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил тогда, что в стране будет национализировано все российское имущество. А 5 августа 2022 года был утвержден указ о конфискации более 900 объектов собственности России на украинской территории."Наглый грабеж"Как рассказал РИА Новости директор Центра политической информации Алексей Мухин, украинские власти с 2014 года пытались вытеснить Группу ГМС из страны, выдвигая против нее самой и против ее украинских активов различные обвинения, в том числе, в работе на российский ВПК."Была развернута массированная PR-кампания для обоснования по сути рейдерской атаки. Против представителей менеджмента компании возбуждались уголовные дела и оказывалось давление под надуманными предлогами, что серьезно затрудняло работу предприятия не только с Россией, но и с другими странами", – сказал Мухин.По его мнению, национализация предприятий Группы ГМС – "это никакое не судебное решение, а наглый грабеж"."Такие действия киевского режима свидетельствуют о том, что Группа ГМС все делает правильно и является действительно патриотически ориентированной российской компанией", – добавил эксперт.Мобилизация всех ресурсов плюс уникальные технологииНесмотря на враждебные действия украинских властей, бизнес Группы ГМС в России укрепляется, считает заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач."Компания мобилизовала внутренние ресурсы, ускоренно наладила производственные цепочки внутри России и получила серьезную господдержку в виде субсидий и льготных кредитов", – сказал Гривач РИА Новости.Он добавил, что действующие с декабря 2023 года санкции США в отношении Группы ГМС и одного из ее ключевых российских активов – завода "Казанькомпрессормаш" (ККМ) – также можно рассматривать как признание успеха российской компании в разработке и освоении производства компрессоров для проектов по сжиженному природному газу (СПГ). Эта уникальная технология ранее была доступна в полном объеме только нескольким странам – США, Японии, Германии. До недавнего времени аналогов в России не существовало.Сегодня на площадке ККМ в городе Зеленодольске в Татарстане Группа ГМС реализует масштабную инвестпрограмму объемом более 11 миллиардов рублей, включая строительство уникального сборочно-испытательного комплекса, для всей линейки компрессоров, используемых в крупнотоннажном производстве СПГ. Проект финансируется на собственные средства компании с привлечением субсидии по линии Минпромторга России."Эффект от санкций США был весьма ограниченным, поскольку к моменту их введения в отношении Группы ГМС и ККМ секторальные санкции в отношении РФ уже были введены и ограничивали международную деятельность компании, к чему она смогла адаптироваться", – отметил Гривач.Как сообщают в Группе ГМС, уже в 2010-х годах компания последовательно осуществляла перенос производства насосного оборудования в Россию. К 2017 году компания построила с нуля и ввела в эксплуатацию первую очередь нового завода на площадке "ГМС Ливгидромаш" в городе Ливны Орловской области. Сейчас на этой же площадке реализуется вторая очередь строительства нового завода, он будет завершен уже в следующем году. Проект направлен на наращивание серийного выпуска насосов средней мощности для всех стратегических отраслей российского ТЭКа, включая АЭС, а также насосов большой мощности для промышленной и социальной инфраструктуры. Сметная стоимость проекта превышает восемь миллиардов рублей, частично он финансируется с помощью льготного кредита ФРП с субсидированной процентной ставкой.Впечатляющий ростНесмотря на беспрецедентное внешнее давление и конфискацию важных для компании активов на Украине, Группа ГМС по результатам 2023 года и первого полугодия 2024 года демонстрирует впечатляющую динамику финансовых показателей.Так, по данным холдинга, выручка компании только за шесть месяцев текущего года выросла на 64% год к году до 41,3 миллиарда рублей за счет роста обоих направлений бизнеса – "стандартная продукция" и "крупные проекты", включая СПГ. В 2023 году рост выручки составил 42% по сравнению с 2022 годом.Как отмечают эксперты, двузначные темпы роста для машиностроительной компании – признак верной стратегии и высокой конкурентоспособности. При этом растет рентабельность операций, темпы роста EBITDA (объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов и начисленной амортизации – прим. ред.) превышают темпы роста выручки.Так, EBITDA за 2023 год увеличилась на 79% до 8,6 миллиарда рублей, а за первое полугодие текущего года – на 76% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 6,2 миллиарда рублей. Импортозамещение и соцподдержкаГруппа ГМС активно реализует проекты импортозамещения. Общий объем инвестиций в такие проекты – более 35 миллиардов рублей до 2026 года. Холдинг принимает участие во многих крупнейших проектах отечественных нефтегазовых компаний в качестве разработчика и поставщика ключевых технологий и оборудования.Запускаются новые направления бизнеса. Например, обратный инжиниринг – производство на замену основных компонентов насосного и компрессорного оборудования международных концернов, ушедших с российского рынка, чье оборудование еще эксплуатируется многими российскими компаниями, пояснили в пресс-службе холдинга.Кроме того, расширяется продуктовая линейка Группы по всем направлениям – промышленные насосы и компрессоры, в том числе для СПГ-проектов, нефтегазовое блочно-модульное, измерительное, емкостное, сепарационное оборудование и технологические установки для всех основных процессов добычи, подготовки, транспорта и переработки нефти, газа и газового конденсата."Стратегия импортозамещения, направленная на удовлетворение растущего внутреннего спроса, и прежде всего, на высокотехнологичное отечественное оборудование, была бы невозможна без поддержки государства в форме своевременных решений Правительства РФ, конструктивного взаимодействия с Минпромторгом, Фондом развития промышленности, Минобрнауки и другими федеральными ведомствами", –отметили в пресс-службе Группы ГМС.Также помощь компании оказывают Правительства регионов, где работают заводы холдинга – Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Орловская область, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Это касается строительства новых производственных мощностей, подведения коммуникаций, решения социальных и кадровых вопросов.В свою очередь, предприятия Группы ГМС активно участвуют в развитии регионов своего присутствия. Так, за 10 лет в бюджеты всех уровней компания заплатила налогов на общую сумму более 78 миллиардов рублей.Кроме того, Группа ГМС направила уже более 500 миллионов рублей на благотворительность и социальную поддержку участников СВО и жителей освобожденных территорий России, молодых семей, ветеранских, религиозных и спортивных организаций.

https://ria.ru/20241001/gruppa_gms-1975730284.html

https://ria.ru/20241113/sanktsii-1983419969.html

https://ria.ru/20241008/putin-1977014656.html

https://ria.ru/20240723/mishustin-1961369570.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, алексей гривач, алексей мухин, владимир зеленский, группа гмс , министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), фонд развития промышленности, импортозамещение