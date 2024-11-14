https://ria.ru/20241114/ekstremist-1983776183.html
Марата Гельмана* внесли в перечень террористов и экстремистов
Марата Гельмана* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 14.11.2024
Марата Гельмана* внесли в перечень террористов и экстремистов
Арт-менеджер и галерист Марат Гельман (признан иноагентом) внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, следует из соответствующей базы... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T16:36
2024-11-14T16:36
2024-11-14T16:41
марат гельман
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Арт-менеджер и галерист Марат Гельман (признан иноагентом) внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, следует из соответствующей базы ведомства."Гельман Марат Александрович, 24.12.1960, г. Кишинев, Молдавская АССР", - сообщается в базе.Ранее суд признал его виновным по части 4 статьи 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного агента).Согласно материалам дела, он публиковал посты в Telegram и не помечал их плашкой иноагента.Гельмана признали иноагентом в 2021 году, МВД РФ объявляло его в розыск по подозрению в причастности к уголовному преступлению, какому именно, не уточнялось.*Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
https://ria.ru/20241112/dagestan-1983362814.html
https://ria.ru/20241031/perechen-1981182534.html
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марат гельман, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Марат Гельман, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Марата Гельмана* внесли в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг: Марата Гельмана внесли в перечень террористов и экстремистов