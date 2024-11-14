https://ria.ru/20241114/ekstremist-1983776183.html

Марата Гельмана* внесли в перечень террористов и экстремистов

Марата Гельмана* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 14.11.2024

Марата Гельмана* внесли в перечень террористов и экстремистов

Арт-менеджер и галерист Марат Гельман (признан иноагентом) внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, следует из соответствующей базы... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T16:36

2024-11-14T16:36

2024-11-14T16:41

марат гельман

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Арт-менеджер и галерист Марат Гельман (признан иноагентом) внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, следует из соответствующей базы ведомства."Гельман Марат Александрович, 24.12.1960, г. Кишинев, Молдавская АССР", - сообщается в базе.Ранее суд признал его виновным по части 4 статьи 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного агента).Согласно материалам дела, он публиковал посты в Telegram и не помечал их плашкой иноагента.Гельмана признали иноагентом в 2021 году, МВД РФ объявляло его в розыск по подозрению в причастности к уголовному преступлению, какому именно, не уточнялось.*Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов

https://ria.ru/20241112/dagestan-1983362814.html

https://ria.ru/20241031/perechen-1981182534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

марат гельман, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)