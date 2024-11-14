https://ria.ru/20241114/donbass-1983734393.html

Ленинградская область восстанавливает Донбасс с опережением графика

Ленинградская область восстанавливает Донбасс с опережением графика - РИА Новости, 14.11.2024

Ленинградская область восстанавливает Донбасс с опережением графика

Более двух лет Ленинградская область, как динамично развивающийся регион, оказывает помощь в восстановлении разрушенного жилья и инфраструктурных объектов на... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T13:52

2024-11-14T13:52

2024-11-14T13:52

ленинградская область

ленинградская область

мариуполь

донбасс

александр дрозденко

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Более двух лет Ленинградская область, как динамично развивающийся регион, оказывает помощь в восстановлении разрушенного жилья и инфраструктурных объектов на новых территориях РФ.Девятнадцатый муниципалитет - ЕнакиевоПодшефным городом ленинградцев стало Енакиево. Работы по его восстановлению ведутся в рамках "Специального инфраструктурного проекта", по итогам которого в августе 2024 года Ленинградская область была признана победителем.За два года в Енакиево ленинградцы восстановили 156 объектов, на что было выделено три миллиарда рублей. Из них только за счет региона реконструировано 97 объектов на сумму более 1,7 миллиарда рублей. На остальных 59 объектах были проведены восстановительные работы на сумму более 1,2 миллиарда рублей.Енакиево пользуется исключительным вниманием со стороны властей Ленинградской области. Туда регулярно приезжает губернатор Александр Дрозденко. Работу курирует вице-губернатор Николай Циганов. Этот город в Донбассе даже совершенно не в шутку называют "19-м муниципалитетом" Ленинградской области.В своем телеграм-канале губернатор не единожды высказывал благодарность "ленинградским шефам", которые "стремятся делать все на совесть"."Так работают специалисты водоканала, оставшиеся работать в дежурной бригаде на зиму. Так запускаем новые лифты, там, где они не работали десятилетие. Так ремонтируем школы, чтоб были оборудованные, красивые и удобные. Так, фактически из руин, реконструируем трамвайное депо. Ленинградцы помогают шаг за шагом, оснащать школу мотокросса. Чтобы мальчишки знали и мирную жизнь. Из этих усилий складывается качество жизни, которое оценивают люди", – отмечал Дрозденко в своем телеграм-канале.Восстановленный ЛицейОдним из наиболее важных проектов стало восстановление Лицея информационных технологий."Работаем по ленинградским стандартам. Лицей информационных технологий будет лучшим на Донбассе", – заявлял Дрозденко в ТГ-канале в 2023 году.В сентябре 2024 года Лицей информационных технологий возобновил занятия.В октябре 2024 года губернатор Ленинградской области посетил Енакиево в рамках рабочей поездки для проверки хода работ на объектах."Все планы по 2024 году Ленинградская область достойно выполнила. Мы сверстали программу на 2025–2027 годы. Договорились, что финансовая поддержка от Ленинградской области будет не менее, чем поддержка в этом году. В планах на следующий год — ремонт и реконструкция одной из школ, конечно же, продолжение дорожных ремонтных работ, продолжение работ по канализационной сети, работ по водоснабжению. Вода и канализация — это острые вопросы в целом для Донецкой Народной Республики, но и здесь мы идём с опережением. И конечно продолжим шефство над социальными учреждениями", – сказал по итогам посещения Дрозденко.Масштабная работа по восстановлению продлится до 2028 года. Ленинградская область планирует восстановить 100 объектов более, чем на 2,5 миллиарда рублей.Дома, восставшие из руинЛенинградская область помогает восстанавливать разрушенные здания и объекты и в других городах Донбасса. В Мариуполе, Донецке, Ждановке, Макеевке восстановлено 95 объектов инфраструктуры, 13 пришлось демонтировать. В обозримом будущем планируется восстановить еще 42 объекта."Как только освободили Мариуполь, Ленинградская область получила поручение восстановить самую разрушенную часть города", – говорил Николай Циганов осенью 2024 года на церемонии награждения подрядчиков.В возрождаемом Мариуполе один из микрорайонов в центре города получил название "Ленинградский". Работы там кипят день и ночь, строители восстанавливают город фактически из руин. Специалистам из Ленинградской области доверили восстанавливать не только жилые дома, но и здания в историческом центре "приазовской жемчужины".Так, в настоящее время завершается восстановление старейшей публичной библиотеки им. Александра Серафимовича. Работы ведутся под кураторством публично-правовой компании "Единый заказчик" силами строителей из Ленобласти. Библиотеку в Мариуполе удалость преобразить за рекордно короткий срок - четыре месяца.Мариуполь получит новые музеиОдним из главных восстанавливаемых социальных объектов является музей, который раньше назывался музеем культуры и быта жителей Приазовья. Теперь учреждение получит имя Андрея Жданова и станет музеем блокады Ленинграда.К новому году строители обещают закончить работы по восстановлению краеведческого музея. Близки к завершению работы над фасадом и кровлей, началась внутренняя отделка помещений. Передать здание Мариуполю планируется в январе 2025 года, тем самым завершив восстановление музейного комплекса города.Также заканчивается восстановление музыкальной школы, здание которой подверглось серьезным разрушениям.Занимается Ленинградская область и восстановлением такого значимого для мариупольчан объекта, как водонапорная башня на улице Энгельса. Строение было возведено еще в 1910 году, архитектором Виктором Нилсоном. Сейчас башня полностью восстановлена.В скором будущем башня станет местом притяжения людей всех возрастов и уникальным арт-пространством – в ее стенах будут проводиться выставки художников и фотографов. Здесь же разместится Музей истории Мариуполя.Всего за время реализации "Специального инфраструктурного проекта" Ленинградская область планирует восстановить 256 объектов на сумму свыше 5,5 миллиардов рублей. Из регионального бюджета на эти цели будет выделено 4,3 миллиарда рублей (78,5%), на 1,2 миллиарда (21,5%) планируется софинансирование со стороны федерального бюджета.

https://ria.ru/20241017/lenoblast-1978621662.html

https://ria.ru/20241108/svo-1982752993.html

https://ria.ru/20240904/tsentr--1970635909.html

ленинградская область

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ленинградская область, мариуполь, донбасс, александр дрозденко