https://ria.ru/20241114/briks-1983654228.html

Немецкий политик призвал Германию вступить в БРИКС

Немецкий политик призвал Германию вступить в БРИКС - РИА Новости, 14.11.2024

Немецкий политик призвал Германию вступить в БРИКС

Германии стоило бы как можно скорее вступить в БРИКС, это отвечало бы экономическим интересам страны, членство в НАТО и Евросоюзе не стало бы преградой для... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T08:18

2024-11-14T08:18

2024-11-14T08:18

россия

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брикс

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саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Германии стоило бы как можно скорее вступить в БРИКС, это отвечало бы экономическим интересам страны, членство в НАТО и Евросоюзе не стало бы преградой для вступления в это объединение, заявил РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. "По моему мнению, нам нужно вступить как можно скорее, потому что все наши деловые интересы в этих странах. Мы сегодня больше экспортируем в Китай, чем в Соединенные Штаты Америки", - объяснил свою точку зрения Нимайер. Он уточнил, что у Германии есть обширные деловые интересы и в Индии, как и в Китае, а также в России, хотя деловые отношения с Россией и приостановлены из-за санкций. "Мы могли бы вступить, потому что это не военная структура, а деловая структура. Мы видим, как она наполняется жизнью, когда новые страны вступают и хотят иметь хорошее международное сотрудничество на равном уровне. На каком-то этапе такова была идея Европейского союза... Я вижу, что африканские страны очень сейчас в этом заинтересованы. Но у меня остается вопрос: почему бы нам, немцам, тоже не присоединиться?" - сказал политик. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html

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россия, китай, германия, брикс, нато, в мире, саммит брикс в казани в 2024 году