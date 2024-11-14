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Помощник Алиева напомнил Боррелю его же слова про ЕС, сад, мир и джунгли - РИА Новости, 14.11.2024
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20:10 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/borrel-1983838326.html
Помощник Алиева напомнил Боррелю его же слова про ЕС, сад, мир и джунгли
Помощник Алиева напомнил Боррелю его же слова про ЕС, сад, мир и джунгли - РИА Новости, 14.11.2024
Помощник Алиева напомнил Боррелю его же слова про ЕС, сад, мир и джунгли
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев раскритиковал антиазербайджанское... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T20:10
2024-11-14T20:10
в мире
азербайджан
франция
нидерланды
ильхам алиев
хикмет гаджиев
жозеп боррель
евросоюз
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БАКУ, 14 ноя - РИА Новости. Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев раскритиковал антиазербайджанское заявление верховного представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозепа Борреля и напомнил ему сказанные им же ранее слова "ЕС - это сад, а остальной мир - джунгли". В четверг Боррель раскритиковал президента Азербайджана Ильхама Алиева за нападки на Францию и Нидерланды по поводу заморских территории. Накануне Алиев заявил, что заморские территории Франции и Нидерландов "сталкиваются с очень серьезными проблемами", такими как "неоколониализм и изменение климата". "Совершенно неприемлемо, чтобы Служба внешней политики ЕC отправляла инструкции странам-членам Евросоюза не участвовать в COP29. Кроме того, в некоторых случаях Служба внешней политики Европейского союза использовала свои дипломатические связи, чтобы помешать другим странам ЕС участвовать в COP29. Тем самым вы пытались подорвать доверие к процессу СОР. Но все эти попытки оказались безуспешными. В COP29 приняли участие более 80 глав государств и правительств, регистрацию прошли более 70 тысяч участников. Я просто хотел бы напомнить вам, что процесс СОР касается ООН и мира. Несмотря на все эти бессмысленные нападки, Азербайджан, как принимающая сторона и председатель COP29, продолжит делать все возможное, чтобы конструктивно работать со сторонами, обеспечить инклюзивность COP и добиться ожидаемых результатов в глобальной повестке действий по борьбе с изменением климата", - сказал Гаджиев. Гаджиев напомнил Боррелю сказанные им ранее слова: "Очень прискорбно, что вы описываете Европейский союз как "сад", а остальной мир - как "джунгли". Это заявление напоминает не что иное, как нарратив "мы и варвары" колониальной эпохи". "Малые островные развивающиеся государства больше страдают от изменения климата, как и заокеанские регионы стран ЕС, однако заокеанские регионы, лишенные самоуправления, не могут высказать свои опасения, их игнорируют. Азербайджан на COP29 предоставляет платформу, чтобы инклюзивно был услышан каждый. Учитывая, что некоторые страны ЕС занимались пресловутым колониальным правлением и позорной работорговлей, это не дает им привилегии поддерживать неоколониальный режим и отвергать концепцию деколонизации", - подчеркнул помощник Алиева. Двадцать девятая сессия Конференции ООН об изменении климата (COP29) проходит в Баку c 11 по 22 ноября. В ней принимают участие около 80 глав государств и правительств. Мероприятие проходит в том числе на фоне напряженных отношений Баку и Парижа - стороны обвиняют друг друга соответственно в военной поддержке Армении и в помощи сепаратистским движениям. Так, президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявлял, что Франция поддерживает армянский сепаратизм в Карабахе, а бывший глава МВД Франции Жеральд Дарманен обвинял Азербайджан во вмешательстве в беспорядки на французской заморской территории Новой Каледонии.
https://ria.ru/20241114/borrel-1983645049.html
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в мире, азербайджан, франция, нидерланды, ильхам алиев, хикмет гаджиев, жозеп боррель, евросоюз, оон
В мире, Азербайджан, Франция, Нидерланды, Ильхам Алиев, Хикмет Гаджиев, Жозеп Боррель, Евросоюз, ООН
Помощник Алиева напомнил Боррелю его же слова про ЕС, сад, мир и джунгли

Помощник Алиева Гаджиев раскритиковал антиазербайджанское заявление Борреля

© AP Photo / Virginia MayoВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БАКУ, 14 ноя - РИА Новости. Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев раскритиковал антиазербайджанское заявление верховного представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозепа Борреля и напомнил ему сказанные им же ранее слова "ЕС - это сад, а остальной мир - джунгли".
В четверг Боррель раскритиковал президента Азербайджана Ильхама Алиева за нападки на Францию и Нидерланды по поводу заморских территории. Накануне Алиев заявил, что заморские территории Франции и Нидерландов "сталкиваются с очень серьезными проблемами", такими как "неоколониализм и изменение климата".
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Боррель публично оскорбил Трампа
Вчера, 04:56
"Совершенно неприемлемо, чтобы Служба внешней политики ЕC отправляла инструкции странам-членам Евросоюза не участвовать в COP29. Кроме того, в некоторых случаях Служба внешней политики Европейского союза использовала свои дипломатические связи, чтобы помешать другим странам ЕС участвовать в COP29. Тем самым вы пытались подорвать доверие к процессу СОР. Но все эти попытки оказались безуспешными. В COP29 приняли участие более 80 глав государств и правительств, регистрацию прошли более 70 тысяч участников. Я просто хотел бы напомнить вам, что процесс СОР касается ООН и мира. Несмотря на все эти бессмысленные нападки, Азербайджан, как принимающая сторона и председатель COP29, продолжит делать все возможное, чтобы конструктивно работать со сторонами, обеспечить инклюзивность COP и добиться ожидаемых результатов в глобальной повестке действий по борьбе с изменением климата", - сказал Гаджиев.
Гаджиев напомнил Боррелю сказанные им ранее слова: "Очень прискорбно, что вы описываете Европейский союз как "сад", а остальной мир - как "джунгли". Это заявление напоминает не что иное, как нарратив "мы и варвары" колониальной эпохи".
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Боррель призвал ЕС решить, продолжать ли поддерживать Украину
12 ноября, 21:59
"Малые островные развивающиеся государства больше страдают от изменения климата, как и заокеанские регионы стран ЕС, однако заокеанские регионы, лишенные самоуправления, не могут высказать свои опасения, их игнорируют. Азербайджан на COP29 предоставляет платформу, чтобы инклюзивно был услышан каждый. Учитывая, что некоторые страны ЕС занимались пресловутым колониальным правлением и позорной работорговлей, это не дает им привилегии поддерживать неоколониальный режим и отвергать концепцию деколонизации", - подчеркнул помощник Алиева.
Двадцать девятая сессия Конференции ООН об изменении климата (COP29) проходит в Баку c 11 по 22 ноября. В ней принимают участие около 80 глав государств и правительств. Мероприятие проходит в том числе на фоне напряженных отношений Баку и Парижа - стороны обвиняют друг друга соответственно в военной поддержке Армении и в помощи сепаратистским движениям. Так, президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявлял, что Франция поддерживает армянский сепаратизм в Карабахе, а бывший глава МВД Франции Жеральд Дарманен обвинял Азербайджан во вмешательстве в беспорядки на французской заморской территории Новой Каледонии.
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В миреАзербайджанФранцияНидерландыИльхам АлиевХикмет ГаджиевЖозеп БоррельЕвросоюзООН
 
 
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