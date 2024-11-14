https://ria.ru/20241114/berdyev-1983658387.html

Марат Бердыев: партнеры по АТЭС считают итоги саммита БРИКС большим успехом

Марат Бердыев: партнеры по АТЭС считают итоги саммита БРИКС большим успехом - РИА Новости, 14.11.2024

Марат Бердыев: партнеры по АТЭС считают итоги саммита БРИКС большим успехом

Страны Латинской Америки в этом году принимают у себя два крупных саммита – встречу лидеров АТЭС в Перу и G20 в Рио-де-Жанейро. О приоритетах России на этих... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T10:00

2024-11-14T10:00

2024-11-14T10:00

в мире

россия

александр панкин

алексей оверчук

перу

сша

светлана лукаш

новый банк развития

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891196941_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_bb36e3de139271b14610aeaa97de96fa.jpg

Страны Латинской Америки в этом году принимают у себя два крупных саммита – встречу лидеров АТЭС в Перу и G20 в Рио-де-Жанейро. О приоритетах России на этих площадках, изменениях в подходе к геополитическим вопросам и украинскому конфликту у Запада, разногласиях по итоговым документам и о влиянии БРИКС на эти международные объединения в интервью РИА Новости рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев. Беседовала Дарья Станиславец.— Как в целом Россия оценивает председательство Перу в АТЭС?— Мы оцениваем его позитивно. Перу сегодня демонстрирует готовность формировать международную повестку, делать это в конструктивном ключе, пытаясь соединить интересы всех стран. С самого начала перуанские коллеги выстроили очень убедительную повестку дня, сконцентрировали ее на вопросах устойчивого развития, подчинили понятному лозунгу солидарных действий в интересах процветания всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Общий посыл заключается в том, что мы должны совместными усилиями, а не в рамках клубных форматов, используя современные технологии, добиваться устойчивого стабильного экономического роста и таким образом устранять неравенство, решать такие ключевые проблемы, как энергетическая, продовольственная безопасность, цифровая трансформация.Перу как председатель в АТЭС в течение всего года действовало в очень энергичной и продуктивной манере. Проведено более сотни различных мероприятий, порядка 10 министерских встреч, некоторые из них прошли впервые. Например, встреча по пересекающимся проблемам расширения возможностей женщин в экономике в контексте международной торговли. Сформирован очень убедительный набор инструментов, который должны быть утвержден на саммите.— Какие приоритеты удалось продвинуть России?— Мы смогли в рамках этих мероприятий продвинуть целый ряд российских приоритетов и подходов, в частности, связанных с тем, что необходимо использовать весь имеющийся инструментарий в области энергетических переходов и активно опираться на международное экономическое сотрудничество. В том, что касается продовольственной безопасности, мы отметили важность сохранения стабильных и открытых цепочек поставок, которые не должны фрагментироваться политическими действиями. Надеемся, что этот тезис будет рельефно представлен в итоговых документах министерской встречи и самого саммита лидеров в Лиме 15-16 ноября.В энергетической области Россия сделала большой акцент на продвижении подхода, который сегодня все более и более располагает широкой поддержкой на международной арене, – это технологическая нейтральность. Мы говорим о том, что опираться на односторонние конструкции или пытаться навязывать какие-то единственно верные рецепты или отдельные технологии как безальтернативные, в частности, возобновляемую энергетику, – это ущербно.Во время встречи старших должностных лиц экспертный орган АТЭС констатировал, что спрос на энергетику будет расти, в том числе из-за того, что мы переходим на цифровые модели и системы, которые требуют дополнительных мощностей и энергоресурсов. Кроме того, ископаемое топливо продолжит играть большую роль в энергобалансе в обозримой перспективе. Поэтому опираться нужно на весь спектр технологий и экологически щадящих видов топлива, в том числе на такие перспективные источники, как природный газ, атомная энергетика, водород. Для того, чтобы добиться прогресса на этом пути, мы должны руководствоваться принципом технологической нейтральности. Именно этот принцип мы пытаемся зафиксировать в итоговых документах АТЭС, а в "Группе двадцати" мы его закрепили на министерском уровне.При этом Россия подчеркивает важность того, чтобы международные рынки и трансграничные цепочки поставок энергоносителей работали в стабильном и недискриминационном режиме без всяких псевдосанкций, угроз и шантажа, чтобы здесь была полная и ясная предсказуемость.— Затрагивала ли Россия во время встреч в рамках АТЭС вопрос разработки мер по борьбе с санкциями, вопрос о расширении расчетов в нацвалютах?— Разумеется, эти вопросы постоянно фигурируют в российских выступлениях. Причем все активнее об этом говорим не только мы. И это уже констатируется в различных исследованиях. На площадке АТЭС мы неоднократно становились свидетелями того, как целый ряд экспертов отмечал тот факт, что геоэкономическая фрагментация, геополитическая напряженность, санкции сегодня служат главным тормозом на пути к достижению устойчивого экономического роста, и, что характерно, бьют они на самом деле не по тем, против кого направлены, а по тем, кто их принимает. Мы это сегодня видим на примере Европы, которая, отказавшись от российских энергоносителей, искусственно поставив на паузу торговлю с Россией, переживает очень тяжелые времена, которые могут обернуться деиндустриализацией бывшей "мастерской мира".Ну и, конечно, нельзя не отметить тот факт, что санкции часто используются как экономическое оружие, направленное на то, чтобы ослабить потенциал развивающихся стран, наиболее нуждающихся в таких важных ресурсах, как продовольствие, энергетика, современные технологии, которые в силу вторичного режима применения незаконных рестрикций несут огромные потери, лишаются доступа к эффективным, доступным и качественным товарам, которые поставляет Россия.Мы работаем с партнерами в рамках различных форматов, в том числе в G20, в АТЭС, в рамках БРИКС с тем, чтобы переломить ситуацию к лучшему. Не всегда те идеи, которые мы озвучиваем и которые разделяются странами мирового большинства, находят немедленное отражение в итоговых коллективных документах. И мы понимаем почему.Но это не значит, что такая работа напрасна. Наши идеи находят отклик, по ним начинается работа в двусторонних и иных специализированных форматах, и мы видим, что они постепенно начинают воплощаться на практике. Например, если вы возьмете российскую торговлю со странами АТР, то сегодня на этот регион приходится до 70% российских экспортно-импортных операций и зачастую она ведется именно в национальных валютах. И все чаще и чаще используются страховые, логистические, платежно-расчетные механизмы, которые являются независимыми от западного доминирования. Это на самом деле большой прогресс. Это в том числе результат той форумной работы, которую осуществляет российская экономическая дипломатия на различных международных экономических площадках, таких как АТЭС.— Какие-либо страны АТЭС на встречах в рамках форума выражали интерес к расчету в национальных валютах?— Да, такой интерес имеется. Я не хотел бы называть конкретные страны, потому что в АТЭС действуют правила о том, что внутренние дискуссии остаются конфиденциальными. Но интерес есть. Более того, в АТЭС есть финансовый трек, в рамках которого взаимодействуют министерства финансов, и они эти вопросы затрагивают.Мы видим, что финансовая и банковская международные системы стали по сути "капсулой времени" и устарели. Сегодня приходят новые технологии, цифровые активы, цифровые системы расчетов, набирают вес национальные валюты. И это связано не только с политикой, с санкциями, но и с тем, что бывшие ключевые развитые страны, такие как США, находятся в очень сложной экономической ситуации, как мы знаем, печатают доллары буквально конвейерным способом, очень сильно увеличивают свой национальный долг и уже нередко допускают ремарки о том, что могут расплатиться по долгам нестандартными образом. Грубо говоря, подводят к мысли о том, что эти долги никогда не будут возвращены.Поэтому, на самом деле, интерес к расчетам в национальных валютах продиктован не только политическими, но и экономическими соображениями. Все хотят развивать такие механизмы и получать возможность действовать независимо, без оглядки на западные прихоти и неуемное стремление к наживе, вплоть до методов криминального отъема чужой собственности, включая суверенные активы.— Можем ли мы сказать, что многие страны АТЭС во время дискуссий встали на сторону России в вопросе санкций?— Тема эта очень сложная, обсуждать ее в публичном пространстве многим странам не совсем комфортно, потому что мы знаем, как ведет себя Запад с теми, кто заявляет открыто независимую точку зрения, особенно если она противоречит его так называемым ценностям и правилам, идет вразрез с оголтелыми русофобскими измышлениями. Запад так и не смог усвоить уроков истории, осознать реалии нового полицентричного мира, живет в плену фантазий собственного превосходства, а по сути, исповедует всю ту же колониальную логику. В ход идет репрессивный инструментарий, и многие страны, которые пока существуют в парадигме экономики, опирающейся на западные инструменты и механизмы, еще не готовы бросить открытый вызов тем, кто пытается разговаривать с ним с позиции силы.Но это не значит, что на самом деле внутри у них не происходит мыслительный процесс и не рассматриваются различные действия, которые бы позволили этим странам продолжать сотрудничество с Россией и формировать новую, независимую от Запада, систему экономического сотрудничества. Постепенно недовольство таким положением дел тем не менее нарастает и уже даже в публичное пространство прорываются критические оценки развернутой санкционной вакханалии, открытого попрания так называемыми демократиями суверенных прав независимых государств.— Затрагивалась ли на встречах или в кулуарах АТЭС тема расширения БРИКС, итоги саммита в Казани? Что говорили коллеги?— Напрямую эта тема в дискуссиях на форуме не звучала. Но, помимо, собственно, пленарных заседаний и общих дебатов ведется кулуарная работа, страны встречаются между собой и обсуждают идеи, которые выходят за рамки повестки АТЭС. И, безусловно, итоги саммита в Казани воспринимаются нашими партнерами как большой успех. Они считают, что БРИКС начинает обретать практический базис своей деятельности. Так что результаты БРИКС для многих убедительны, и их сегодня обсуждают.Кстати, в этом году Новый банк развития выступил партнером "Группы двадцати" и впервые был приглашен бразильским председательством к участию в многочисленных мероприятиях форума, в том числе и на саммит лидеров, что свидетельствует о росте его международного авторитета и позиций.Многие экономики АТЭС констатируют тот факт, что нужно изменить саму систему глобальных институтов и принципы их функционирования. Это, кстати, и одна из ключевых тем в "Группе двадцати". Целый ряд стран, такие как Перу, Индонезия, Индия, Бразилия, ЮАР хотели бы занять более достойные места в международной экономической системе, соразмерные их весу и потенциалу. Нужно изменить управленческие механизмы таким образом, чтобы такие страны получили больше рычагов. Эта тема поднималась в контексте проработки итоговой декларации саммита АТЭС. Нужно изменить архитектуру мировой экономики, сделать ее по-настоящему демократической.— Участие Нового банка развития БРИКС в мероприятиях "Группы двадцати" может вылиться в конкретные проекты?— Говорить о том, во что выльется это сотрудничество, пока сложно. Но тот факт, что "Группа двадцати " признала важность этого нового банковского механизма, установила с ним в этом году партнерские отношения, вступила в дискуссии и ведет прямой диалог – это, на мой взгляд, очень важный фактор.В "Группе двадцати" есть страны, которые могли бы взаимодействовать с этим банком, могли бы рассмотреть вопрос своего подключения к его деятельности и даже вхождения в состав акционеров. На мой взгляд, такие перспективы вполне реальны.— У западных стран не было сопротивления этому совместному сотрудничеству?— Я думаю, что большого удовольствия они от этого не испытывают. Но открыто против такой инициативы Бразилии как председателя в "Группе двадцати" никто не высказывался. Согласно установленным традициям в "двадцатке", у страны-председателя есть возможность самой определять тот круг партнеров, которые приглашаются на мероприятия. Бразилия такое решение приняла.— А как в целом в течение этого года на различных встречах АТЭС вели себя западные коллеги? Старались ли они в открытую или скрытно проводить антироссийскую повестку?— Здесь произошла определенная эволюция. Западные коллеги в начале года вели себя более агрессивно. Такое происходило и в "двадцатке". Звучала антироссийская риторика, шла кампания по дискредитации нашей страны, обвинению ее во всех грехах, гиперболизации значения украинского конфликта для развала цепочек поставок, усугубления проблемы инфляции. Но, на мой взгляд, все понимали, что за этим стоит, что эта линия не направлена на решение проблем, а призвана лишь послужить средством устрашения.Такие внешнеполитические приемы вкупе с применяемыми двойными стандартами лишь еще больше подтачивают моральный авторитет Запада. Все хорошо понимают, что на месте России завтра или послезавтра может оказаться кто угодно, кого США или их раболепные союзники посчитают для себя угрозой или кому они просто захотят выкрутить руки, чтобы в очередной раз поживиться чужим добром.При этом западники сознательно оставляют "за кадром" ближневосточный сюжет, где происходят кровавые масштабные военные действия, которые чреваты эскалацией конфликта, его выхода на региональный уровень. Гуманитарная катастрофа ими сознательно замалчивается, несмотря на тотальный голод, беспрецедентные страдания и огромные жертвы среди мирного населения, включая женщин, стариков и детей.И поэтому целый ряд экономик АТЭС был просто шокирован тем, как Запад навязывает всем украинскую тему, кладя под сукно трагические события в секторе Газа.В прошлом году в АТЭС председательствовали США, и они пытались навязать геополитическую дискуссию, к которой мы были готовы. Но американская сторона очень быстро поняла, что все ее потуги вывести разговор на кривую украинскую дорожку тщетны, а обсуждение геополитики с фактами на руках может привести к полному фиаско, ввиду их роли вместе с натовцами в устройстве серийных войн и переворотов, сочла для себя за лучшее прикрыть неудобную тему.Запад еще по инерции продолжает осуществлять антироссийские вбросы, но хорошо понимает, мне кажется, что никакого результата из этого не будет. Поэтому в этом году мы наблюдаем более осторожный подход Запада к геополитическим сюжетам. Попытки говорить о событиях, связанных с Россией, с украинским конфликтом, уже нередко в G20 и АТЭС предпринимаются скорее в дежурном ключе, для того чтобы просто поставить галочку перед своим воинственным лобби. Иллюзий же, что это обернется для нас какими-то серьезными издержками, они уже особо не питают.В рамках итоговой встречи старших должностных лиц, проблематика Украины, антироссийские инсинуации не звучали вообще. Ни одна из экономик АТЭС эту тему не поднимала в принципе и требований отразить ее в декларации тем более не поступало. Вся эта риторика постепенно сходит на нет. И я думаю, что скоро она вообще исчезнет с радара, и мы займемся сугубо практическими задачами, которые должны решаться в АТЭС и "Группе двадцати", а именно социально-экономическими вопросами.— Можно ли ожидать, что при новом президенте США позиция и поведение этой страны в АТЭС и G20 как-то изменится?— Я думаю, что безусловно она изменится, потому что смена администрации всегда предполагает актуализацию приоритетов. Но при этом есть установки, которые в США остаются пока неизменными, – это созидание своего безраздельного доминирования, стремление давать всему миру указания из Вашингтона.— Есть ли риски, что итоговая декларация не будет принята?— Риски есть. Без них никуда в современной дипломатии, особенно сейчас, когда мы констатировали с моими коллегами, старшими должностными лицами, в ходе нашей неформальной дискуссии, что мы живем в наиболее сложные времена, вызванные достигшими апогея геополитическими разногласиями, причем не только между Россией и Западом, а между самыми различными игроками на мировой арене, которые по-разному видят будущее мироустройства. Риски такие, безусловно, есть.Процесс переговоров по тексту декларации идет непросто. И проблема кроется не только в том, что позиции контрастируют в плане политической оценки того, что происходит в мире, но и тех акцентов, которые отдельные экономики хотели бы расставить в плане энергетических переходов, борьбы с изменением климата, развития цифровой экономики. Здесь подходы иногда диаметрально противоположны. Кто-то выступает за либерализацию торговых отношений, кто-то, наоборот, ощетинивается барьерами. Кто-то хочет развивать международное управление цифровыми ресурсами, кто-то считает, что нужно опереться на национальное законодательство. Но работа здесь в целом идет в конструктивном ключе.Мы отметили тот факт, что мировая экономика, хоть и растет, но делает это в непростых условиях, когда экономический рост подрывается санкциями, ослаблением потоков инвестиций, торговли, зажимом перетоков технологий. И страны понимают, что нужно мобилизоваться и продемонстрировать миру готовность решать глобальные проблемы сообща. Мне кажется, что такой сигнал большинство экономик АТЭС хотели бы направить международной общественности по итогам саммита. Поэтому при всех тех рисках, о которых я сказал, шансы выйти на консенсусную коллективную итоговую декларацию достаточно высокие.— Запланированы ли у российской делегации встречи на площадке АТЭС?— График таких встреч формируется, они, безусловно, будут. Например, мы намечаем встречу замглавы МИД Александра Панкина и вице-премьера Алексея Оверчука с новым исполнительным директором АТЭС Эдуардо Педросой. Прорабатываются контакты с руководством Перу. Часто такие встречи будут происходить спонтанно, что называется, на ногах.— Какова ситуация с согласованием итоговой декларации "Группы двадцати"?— Нашу делегацию возглавляет многолетний, наверное самый опытный шерпа в объединении, заместитель начальника Экспертного управления президента Светлана Лукаш, ее сопровождает мощная команда российских экспертов. Работа над текстом идет сложно. Позиции различны. Острые вопросы все те же – это торговля, климат, энергетика, цифровая трансформация. Это те темы, по которым приходится искать точки соприкосновения в условиях острых дебатов.Но опять же, по ощущениям, этот процесс должен завершиться принятием итоговой декларации в сбалансированном ключе, хотя прорицателем сегодня быть – вещь неблагодарная. К этому подводят результаты многомесячного процесса в этом году, который проходил в рамках министерских заседаний и где нам каждый раз, за редким исключением, удавалось сформировать коллективные документы, под которыми стоит подпись всех членов "двадцатки".Работаем в сложной обстановке, но рассчитываем на позитивный результат. Бразилия как председатель очень уверенно руководит процессом, пытается найти какие-то подходы, которые могли бы удовлетворить все стороны.— В "Группе двадцати" есть попытки политизировать, украинизировать повестку предстоящего саммита?— Да, конечно, такие попытки есть. Дискуссия по геополитике ведется. Было ясно с самого начала, что она возникнет. И мы в ней участвуем. Каков будет ее результат, мне сказать сейчас сложно, однако могу заверить: российские интересы в ее итогах будут обеспечены в полной мере.— По вашему мнению, как "Группа двадцати" планирует повышать представленность стран Глобального Юга в системе управления мировой экономики?— В этом году Бразилия в качестве одного из приоритетов обозначила достижение договоренностей о реформе глобальных институтов. Такая реформа должна заключаться в том, чтобы ряды стран, которые принимают участие в управлении этими механизмами, расширялись за счет представителей Глобального Юга и Востока. А рычаги в виде их квот и голосов в МВФ и Всемирном банке должны быть увеличены. Такой призыв к действиям был одобрен по итогам встречи министров "двадцатки" на площадке ООН в сентябре этого года, и многие его элементы должны стать частью текста лидерской декларации.

https://ria.ru/20241114/briks-1983646480.html

https://ria.ru/20241111/tramp-1983026357.html

https://ria.ru/20240521/ates-1947313616.html

https://ria.ru/20241111/natsvalyuty-1983077681.html

https://ria.ru/20241022/briks-1979287773.html

https://ria.ru/20241023/egipet-1979555619.html

https://ria.ru/20231118/investitsii-1910224297.html

https://ria.ru/20231118/ates-1910230680.html

https://ria.ru/20241111/lima-1983201896.html

https://ria.ru/20241108/otnosheniya-1982589584.html

россия

перу

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, александр панкин, алексей оверчук, перу, сша, светлана лукаш, новый банк развития, большая двадцатка, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, атэс, интервью