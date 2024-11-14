Адвокат обвиняемого в госизмене Журавеля рассказал о его состоянии
Обвиняемый в госизмене Никита Журавель чувствует себя прекрасно, заявил адвокат
© РИА Новости Никита Журавель
© РИА Новости
Никита Журавель. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 14 ноя - РИА Новости. Обвиняемый в госизмене Никита Журавель чувствует себя прекрасно, рассказал РИА Новости его адвокат Андрей Сабинин.
В четверг Волгоградский областной суд начал рассмотрение дела о госизмене, возбужденного против Журавеля, слушание проходит в закрытом режиме, дело слушает коллегия из трёх судей. Следующее заседание состоится в пятницу
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"Прекрасно себя чувствует", - сообщил Сабинин, отвечая на вопрос о том, как чувствует себя Журавель.
По словам адвоката, родителей его подзащитного не было на заседании, так они живут не в Волгограде. Он отметил, что мать Журавеля "плачет и страдает" от происходящего.
В начале октября Генпрокуратура РФ сообщила, что утверждено обвинительное заключение по новому уголовному делу против Журавеля, возбужденному по статье о госизмене. По версии следствия, он передал СБУ видеосъемку железнодорожного состава, перевозившего военную технику в марте 2023 года. Как сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, новое дело Журавеля поступило в Волгоградский областной суд. По данным прокуратуры, Журавель вину признал.
Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети, как заявили в СК РФ, 19-летний подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а Журавеля этапировали в Чечню. В сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает задержанного, и признался, что гордится поступком сына. В феврале 2024 года суд в Грозном признал Журавеля виновным в хулиганстве и оскорблении чувств верующих и приговорил к 3,5 годам колонии.
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