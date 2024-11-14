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Адвокат обвиняемого в госизмене Журавеля рассказал о его состоянии - РИА Новости, 14.11.2024
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14:18 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/advokat-1983740184.html
Адвокат обвиняемого в госизмене Журавеля рассказал о его состоянии
Адвокат обвиняемого в госизмене Журавеля рассказал о его состоянии - РИА Новости, 14.11.2024
Адвокат обвиняемого в госизмене Журавеля рассказал о его состоянии
Обвиняемый в госизмене Никита Журавель чувствует себя прекрасно, рассказал РИА Новости его адвокат Андрей Сабинин. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T14:18
2024-11-14T14:18
происшествия
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волгоградская область
никита журавель
рамзан кадыров
волгоградский областной суд
генеральная прокуратура рф
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ВОЛГОГРАД, 14 ноя - РИА Новости. Обвиняемый в госизмене Никита Журавель чувствует себя прекрасно, рассказал РИА Новости его адвокат Андрей Сабинин. В четверг Волгоградский областной суд начал рассмотрение дела о госизмене, возбужденного против Журавеля, слушание проходит в закрытом режиме, дело слушает коллегия из трёх судей. Следующее заседание состоится в пятницу "Прекрасно себя чувствует", - сообщил Сабинин, отвечая на вопрос о том, как чувствует себя Журавель. По словам адвоката, родителей его подзащитного не было на заседании, так они живут не в Волгограде. Он отметил, что мать Журавеля "плачет и страдает" от происходящего. В начале октября Генпрокуратура РФ сообщила, что утверждено обвинительное заключение по новому уголовному делу против Журавеля, возбужденному по статье о госизмене. По версии следствия, он передал СБУ видеосъемку железнодорожного состава, перевозившего военную технику в марте 2023 года. Как сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, новое дело Журавеля поступило в Волгоградский областной суд. По данным прокуратуры, Журавель вину признал. Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети, как заявили в СК РФ, 19-летний подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а Журавеля этапировали в Чечню. В сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает задержанного, и признался, что гордится поступком сына. В феврале 2024 года суд в Грозном признал Журавеля виновным в хулиганстве и оскорблении чувств верующих и приговорил к 3,5 годам колонии.
https://ria.ru/20241003/zhuravel-1976108230.html
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происшествия, волгоград, россия, волгоградская область, никита журавель, рамзан кадыров, волгоградский областной суд, генеральная прокуратура рф, служба безопасности украины
Происшествия, Волгоград, Россия, Волгоградская область, Никита Журавель, Рамзан Кадыров, Волгоградский областной суд, Генеральная прокуратура РФ, Служба безопасности Украины
Адвокат обвиняемого в госизмене Журавеля рассказал о его состоянии

Обвиняемый в госизмене Никита Журавель чувствует себя прекрасно, заявил адвокат

© РИА Новости Никита Журавель
Никита Журавель - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости
Никита Журавель. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 14 ноя - РИА Новости. Обвиняемый в госизмене Никита Журавель чувствует себя прекрасно, рассказал РИА Новости его адвокат Андрей Сабинин.
В четверг Волгоградский областной суд начал рассмотрение дела о госизмене, возбужденного против Журавеля, слушание проходит в закрытом режиме, дело слушает коллегия из трёх судей. Следующее заседание состоится в пятницу
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3 октября, 11:21
"Прекрасно себя чувствует", - сообщил Сабинин, отвечая на вопрос о том, как чувствует себя Журавель.
По словам адвоката, родителей его подзащитного не было на заседании, так они живут не в Волгограде. Он отметил, что мать Журавеля "плачет и страдает" от происходящего.
В начале октября Генпрокуратура РФ сообщила, что утверждено обвинительное заключение по новому уголовному делу против Журавеля, возбужденному по статье о госизмене. По версии следствия, он передал СБУ видеосъемку железнодорожного состава, перевозившего военную технику в марте 2023 года. Как сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, новое дело Журавеля поступило в Волгоградский областной суд. По данным прокуратуры, Журавель вину признал.
Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети, как заявили в СК РФ, 19-летний подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а Журавеля этапировали в Чечню. В сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает задержанного, и признался, что гордится поступком сына. В феврале 2024 года суд в Грозном признал Журавеля виновным в хулиганстве и оскорблении чувств верующих и приговорил к 3,5 годам колонии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
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27 февраля, 13:18
 
ПроисшествияВолгоградРоссияВолгоградская областьНикита ЖуравельРамзан КадыровВолгоградский областной судГенеральная прокуратура РФСлужба безопасности Украины
 
 
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