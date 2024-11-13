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Эксперты МАГАТЭ останутся на ЗАЭС до замораживания конфликта - РИА Новости, 13.11.2024
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16:53 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/zaes-1983573890.html
Эксперты МАГАТЭ останутся на ЗАЭС до замораживания конфликта
Эксперты МАГАТЭ останутся на ЗАЭС до замораживания конфликта - РИА Новости, 13.11.2024
Эксперты МАГАТЭ останутся на ЗАЭС до замораживания конфликта
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) будут оставаться на Запорожской АЭС (ЗАЭС) до тех пор, пока украинский конфликт не будет... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T16:53
2024-11-13T16:53
в мире
запорожская область
днепр (город)
энергодар
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
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ВЕНА, 13 ноя - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) будут оставаться на Запорожской АЭС (ЗАЭС) до тех пор, пока украинский конфликт не будет заморожен, или пока не сократится количество боевых действий в регионе, заявил гендиректор Агентства Рафаэль Гросси. По его словам, ситуация в Запорожской области остается очень серьезной, и эксперты МАГАТЭ все еще находятся на ЗАЭС. "Мы будем оставаться там до тех пор, пока конфликт не перейдет в новую фазу, по крайней мере, с меньшим количеством боевых действий и, возможно, прекращением огня или замораживанием конфликта", - сказал Гросси в интервью немецкому информагентству dpa. По его словам, МАГАТЭ держит каналы связи с обеими сторонами открытыми. "Очень важно, чтобы мы могли постоянно общаться с обеими сторонами. Обе стороны двигаются: то есть атакуют, обороняются, используют тяжелую артиллерию и так далее", - добавил он. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года, после первого визита гендиректора Агентства Гросси на станцию. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20240904/bezopasnost-1970573680.html
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в мире, запорожская область, днепр (город), энергодар, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс
В мире, Запорожская область, Днепр (город), Энергодар, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Эксперты МАГАТЭ останутся на ЗАЭС до замораживания конфликта

Гросси: эксперты МАГАТЭ останутся на ЗАЭС, пока конфликт не будет заморожен

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси . Архивное фото
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ВЕНА, 13 ноя - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) будут оставаться на Запорожской АЭС (ЗАЭС) до тех пор, пока украинский конфликт не будет заморожен, или пока не сократится количество боевых действий в регионе, заявил гендиректор Агентства Рафаэль Гросси.
По его словам, ситуация в Запорожской области остается очень серьезной, и эксперты МАГАТЭ все еще находятся на ЗАЭС.
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"Мы будем оставаться там до тех пор, пока конфликт не перейдет в новую фазу, по крайней мере, с меньшим количеством боевых действий и, возможно, прекращением огня или замораживанием конфликта", - сказал Гросси в интервью немецкому информагентству dpa.
По его словам, МАГАТЭ держит каналы связи с обеими сторонами открытыми.
"Очень важно, чтобы мы могли постоянно общаться с обеими сторонами. Обе стороны двигаются: то есть атакуют, обороняются, используют тяжелую артиллерию и так далее", - добавил он.
Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года, после первого визита гендиректора Агентства Гросси на станцию.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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В миреЗапорожская областьДнепр (город)ЭнергодарРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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