https://ria.ru/20241113/zaes-1983573890.html

Эксперты МАГАТЭ останутся на ЗАЭС до замораживания конфликта

Эксперты МАГАТЭ останутся на ЗАЭС до замораживания конфликта - РИА Новости, 13.11.2024

Эксперты МАГАТЭ останутся на ЗАЭС до замораживания конфликта

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) будут оставаться на Запорожской АЭС (ЗАЭС) до тех пор, пока украинский конфликт не будет... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T16:53

2024-11-13T16:53

2024-11-13T16:53

в мире

запорожская область

днепр (город)

энергодар

рафаэль гросси

магатэ

запорожская аэс

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ВЕНА, 13 ноя - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) будут оставаться на Запорожской АЭС (ЗАЭС) до тех пор, пока украинский конфликт не будет заморожен, или пока не сократится количество боевых действий в регионе, заявил гендиректор Агентства Рафаэль Гросси. По его словам, ситуация в Запорожской области остается очень серьезной, и эксперты МАГАТЭ все еще находятся на ЗАЭС. "Мы будем оставаться там до тех пор, пока конфликт не перейдет в новую фазу, по крайней мере, с меньшим количеством боевых действий и, возможно, прекращением огня или замораживанием конфликта", - сказал Гросси в интервью немецкому информагентству dpa. По его словам, МАГАТЭ держит каналы связи с обеими сторонами открытыми. "Очень важно, чтобы мы могли постоянно общаться с обеими сторонами. Обе стороны двигаются: то есть атакуют, обороняются, используют тяжелую артиллерию и так далее", - добавил он. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года, после первого визита гендиректора Агентства Гросси на станцию. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20240904/bezopasnost-1970573680.html

https://ria.ru/20240621/aktivnost-1954630347.html

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днепр (город)

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в мире, запорожская область, днепр (город), энергодар, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс