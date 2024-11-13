Рейтинг@Mail.ru
Выставка трофейной техники ВСУ и НАТО пройдет в Астрахани в ноябре - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Астраханская область - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Астраханская область
 
12:25 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/vystavka-1983486552.html
Выставка трофейной техники ВСУ и НАТО пройдет в Астрахани в ноябре
Выставка трофейной техники ВСУ и НАТО пройдет в Астрахани в ноябре - РИА Новости, 13.11.2024
Выставка трофейной техники ВСУ и НАТО пройдет в Астрахани в ноябре
Выставка трофейной техники ВСУ и НАТО из зоны спецоперации откроется в Астрахани 15 ноября, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T12:25
2024-11-13T12:25
астраханская область
астрахань
астраханская область
донецкая народная республика
игорь бабушкин
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940451203_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_8fe72d9c9ccfba042678bb8658b45bd8.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноя - РИА Новости. Выставка трофейной техники ВСУ и НАТО из зоны спецоперации откроется в Астрахани 15 ноября, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. "Выставка захваченной в ходе СВО трофейной техники ВСУ и стран НАТО пройдет в Астрахани 15-17 ноября на территории Театра оперы и балета", - написал он в своем Telegram-канале. Западные танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, стрелковое оружие, а также ударные и разведывательные дроны были подбиты и захвачены военнослужащими Южной группировки войск на донецком и авдеевском направлениях в Донецкой Народной Республике. Также для гостей будет развернута полевая кухня. Рассказывать посетителям об обстоятельствах захвата техники противника будут непосредственно участники спецоперации. Желающие могут пообщаться с ними и задать интересующие вопросы о трофейных боевых машинах. Ранее выставка трофейной техники уже состоялась в ряде регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, в том числе в Ростове-на-Дону, Волгограде, Владикавказе, Ставрополе, Краснодаре, Майкопе, Магасе и Махачкале.
https://ria.ru/20241112/forum-1983250558.html
https://ria.ru/20241111/pamyatnik-1983023291.html
астрахань
астраханская область
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940451203_487:108:3074:2048_1920x0_80_0_0_77ab1aa2f6cdd764b594cd2086878ffd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
астрахань, астраханская область, донецкая народная республика, игорь бабушкин, вооруженные силы украины, нато
Астраханская область, Астрахань, Астраханская область, Донецкая Народная Республика, Игорь Бабушкин, Вооруженные силы Украины, НАТО

Выставка трофейной техники ВСУ и НАТО пройдет в Астрахани в ноябре

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГубернатор Астраханской области Игорь Бабушкин
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноя - РИА Новости. Выставка трофейной техники ВСУ и НАТО из зоны спецоперации откроется в Астрахани 15 ноября, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
"Выставка захваченной в ходе СВО трофейной техники ВСУ и стран НАТО пройдет в Астрахани 15-17 ноября на территории Театра оперы и балета", - написал он в своем Telegram-канале.
Астрахань - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Форум "Семья — основа мира" пройдет в Астраханской области
12 ноября, 11:42
Западные танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, стрелковое оружие, а также ударные и разведывательные дроны были подбиты и захвачены военнослужащими Южной группировки войск на донецком и авдеевском направлениях в Донецкой Народной Республике. Также для гостей будет развернута полевая кухня.
Рассказывать посетителям об обстоятельствах захвата техники противника будут непосредственно участники спецоперации. Желающие могут пообщаться с ними и задать интересующие вопросы о трофейных боевых машинах.
Ранее выставка трофейной техники уже состоялась в ряде регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, в том числе в Ростове-на-Дону, Волгограде, Владикавказе, Ставрополе, Краснодаре, Майкопе, Магасе и Махачкале.
Астраханские бойцы помогли отреставрировать памятник участникам ВОВ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Астраханские бойцы помогли отреставрировать памятник в Запорожье
11 ноября, 10:36
 
Астраханская областьАстраханьАстраханская областьДонецкая Народная РеспубликаИгорь БабушкинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала