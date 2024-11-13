https://ria.ru/20241113/vystavka-1983486552.html

Выставка трофейной техники ВСУ и НАТО пройдет в Астрахани в ноябре

Выставка трофейной техники ВСУ и НАТО пройдет в Астрахани в ноябре - РИА Новости, 13.11.2024

Выставка трофейной техники ВСУ и НАТО пройдет в Астрахани в ноябре

Выставка трофейной техники ВСУ и НАТО из зоны спецоперации откроется в Астрахани 15 ноября, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T12:25

2024-11-13T12:25

2024-11-13T12:25

астраханская область

астрахань

астраханская область

донецкая народная республика

игорь бабушкин

вооруженные силы украины

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноя - РИА Новости. Выставка трофейной техники ВСУ и НАТО из зоны спецоперации откроется в Астрахани 15 ноября, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. "Выставка захваченной в ходе СВО трофейной техники ВСУ и стран НАТО пройдет в Астрахани 15-17 ноября на территории Театра оперы и балета", - написал он в своем Telegram-канале. Западные танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, стрелковое оружие, а также ударные и разведывательные дроны были подбиты и захвачены военнослужащими Южной группировки войск на донецком и авдеевском направлениях в Донецкой Народной Республике. Также для гостей будет развернута полевая кухня. Рассказывать посетителям об обстоятельствах захвата техники противника будут непосредственно участники спецоперации. Желающие могут пообщаться с ними и задать интересующие вопросы о трофейных боевых машинах. Ранее выставка трофейной техники уже состоялась в ряде регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, в том числе в Ростове-на-Дону, Волгограде, Владикавказе, Ставрополе, Краснодаре, Майкопе, Магасе и Махачкале.

https://ria.ru/20241112/forum-1983250558.html

https://ria.ru/20241111/pamyatnik-1983023291.html

астрахань

астраханская область

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астрахань, астраханская область, донецкая народная республика, игорь бабушкин, вооруженные силы украины, нато