https://ria.ru/20241113/vino-1983501844.html
Киселев раскритиковал французское Божоле нуво
Киселев раскритиковал французское Божоле нуво - РИА Новости, 13.11.2024
Киселев раскритиковал французское Божоле нуво
Председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев раскритиковал французское вино Божоле нуво, объяснив, что производители РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T13:04
2024-11-13T13:04
2024-11-13T13:11
экономика
россия
дмитрий киселев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев раскритиковал французское вино Божоле нуво, объяснив, что производители добавляют химию и выдают вино за "молодое". "Противопоставил наше молодое вино и Божоле нуво … Это преступление, они упивают молодое вино химией и разливают его в бутылках. Так, чтобы оно не булькнуло. Они останавливают брожение, созревание вина", - заявил Киселев в ходе международного форума "Всемирный день качества в России". Он добавил, что за счет агрессивного маркетинга предложение называют "молодым вином". Однако, по его словам, такое вино "противопоказано, опасно для жизни". Тем не менее, подчеркнул Киселев, оно существует. Он отметил, что весь прошлый год АВВР работала над дополнительными региональными стандартами качества, ввела паспорта виноградников. Кроме того, облетела на дронах и сфотографировала все виноградники, каждый куст. В свою очередь благодаря системной работе, поддержке Минсельхоза РФ и других ведомств России удалось улучшить качество отечественного вина. Так, по итогам прошлого года более половины россиян предпочли российское вино иностранному. "Сфера виноделия и виноградарства является одной из лидирующих. Это основная цель развития отрасли в России", - подытожил Киселев.
https://ria.ru/20241110/rossiya-1982852299.html
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экономика, россия, дмитрий киселев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Дмитрий Киселев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Киселев раскритиковал французское Божоле нуво
Председатель правления АВВР Киселев раскритиковал французское вино Божоле нуво
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев раскритиковал французское вино Божоле нуво, объяснив, что производители добавляют химию и выдают вино за "молодое".
"Противопоставил наше молодое вино и Божоле нуво … Это преступление, они упивают молодое вино химией и разливают его в бутылках. Так, чтобы оно не булькнуло. Они останавливают брожение, созревание вина", - заявил Киселев в ходе международного форума "Всемирный день качества в России".
Он добавил, что за счет агрессивного маркетинга предложение называют "молодым вином". Однако, по его словам, такое вино "противопоказано, опасно для жизни". Тем не менее, подчеркнул Киселев, оно существует.
Он отметил, что весь прошлый год АВВР работала над дополнительными региональными стандартами качества, ввела паспорта виноградников. Кроме того, облетела на дронах и сфотографировала все виноградники, каждый куст.
В свою очередь благодаря системной работе, поддержке Минсельхоза РФ
и других ведомств России удалось улучшить качество отечественного вина. Так, по итогам прошлого года более половины россиян предпочли российское вино иностранному.
"Сфера виноделия и виноградарства является одной из лидирующих. Это основная цель развития отрасли в России", - подытожил Киселев.