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В МИД прокомментировали призыв Рютте увеличить помощь Украине - РИА Новости, 13.11.2024
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14:50 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/ukraina-1983537440.html
В МИД прокомментировали призыв Рютте увеличить помощь Украине
В МИД прокомментировали призыв Рютте увеличить помощь Украине - РИА Новости, 13.11.2024
В МИД прокомментировали призыв Рютте увеличить помощь Украине
Генсек НАТО Марк Рютте, призывая увеличить помощь Украине, чтобы "изменить траекторию конфликта", призывает не к деэскалации, переговорам или... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T14:50
2024-11-13T14:50
в мире
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россия
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марк рютте
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте, призывая увеличить помощь Украине, чтобы "изменить траекторию конфликта", призывает не к деэскалации, переговорам или политико-дипломатическому способу урегулирования, а к продолжению "кровавой бойни", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В начале октября Рютте вступил в должность генсека НАТО, сменив на этом посту Йенса Столтенберга. В своем первом выступлении он заявил, что Украина должна получить место в альянсе, а также назвал среди приоритетов на своем новом посту увеличение помощи Киеву. В минувший вторник на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном Рютте заявил, что ЕС и США совместно должны "подтвердить приверженность долгосрочной поддержке", а также делать больше, чтобы обеспечить боеспособность Украины, предоставляя ей необходимую помощь, чтобы "изменить траекторию конфликта". "Это заявление официальное, это призыв не к деэскалации ситуации, не к мирным переговорам или к политико-дипломатическому способу урегулирования ситуации. Это призыв к продолжению кровавой бойни", - сказала Захарова на брифинге. Рютте на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе заявил, что союзники должны обеспечить Украине способность "продолжать воевать". В РФ не раз обращали внимание на то, что Запад во главе с США постоянно накачивает Киев вооружениями, затягивая тем самым конфликт, а также рассуждает о возможности разрешить Украине бить по РФ дальнобойным оружием. Москва предупреждала, что прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть.
https://ria.ru/20241112/ssha-1983410145.html
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в мире, украина, россия, сша, марк рютте, мария захарова, йенс столтенберг, нато, евросоюз, выборы президента сша — 2024
В мире, Украина, Россия, США, Марк Рютте, Мария Захарова, Йенс Столтенберг, НАТО, Евросоюз, Выборы президента США — 2024
В МИД прокомментировали призыв Рютте увеличить помощь Украине

Захарова: Рютте призывает не к деэскалации, а к продолжению кровавой бойни

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте, призывая увеличить помощь Украине, чтобы "изменить траекторию конфликта", призывает не к деэскалации, переговорам или политико-дипломатическому способу урегулирования, а к продолжению "кровавой бойни", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В начале октября Рютте вступил в должность генсека НАТО, сменив на этом посту Йенса Столтенберга. В своем первом выступлении он заявил, что Украина должна получить место в альянсе, а также назвал среди приоритетов на своем новом посту увеличение помощи Киеву. В минувший вторник на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном Рютте заявил, что ЕС и США совместно должны "подтвердить приверженность долгосрочной поддержке", а также делать больше, чтобы обеспечить боеспособность Украины, предоставляя ей необходимую помощь, чтобы "изменить траекторию конфликта".
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
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"Это заявление официальное, это призыв не к деэскалации ситуации, не к мирным переговорам или к политико-дипломатическому способу урегулирования ситуации. Это призыв к продолжению кровавой бойни", - сказала Захарова на брифинге.
Рютте на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе заявил, что союзники должны обеспечить Украине способность "продолжать воевать".
В РФ не раз обращали внимание на то, что Запад во главе с США постоянно накачивает Киев вооружениями, затягивая тем самым конфликт, а также рассуждает о возможности разрешить Украине бить по РФ дальнобойным оружием. Москва предупреждала, что прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Захарова проиллюстрировала позицию Рютте по Украине мемом
Вчера, 01:09
 
В миреУкраинаРоссияСШАМарк РюттеМария ЗахароваЙенс СтолтенбергНАТОЕвросоюзВыборы президента США — 2024
 
 
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