https://ria.ru/20241113/ukraina-1983537440.html

В МИД прокомментировали призыв Рютте увеличить помощь Украине

В МИД прокомментировали призыв Рютте увеличить помощь Украине - РИА Новости, 13.11.2024

В МИД прокомментировали призыв Рютте увеличить помощь Украине

Генсек НАТО Марк Рютте, призывая увеличить помощь Украине, чтобы "изменить траекторию конфликта", призывает не к деэскалации, переговорам или... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T14:50

2024-11-13T14:50

2024-11-13T14:50

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте, призывая увеличить помощь Украине, чтобы "изменить траекторию конфликта", призывает не к деэскалации, переговорам или политико-дипломатическому способу урегулирования, а к продолжению "кровавой бойни", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В начале октября Рютте вступил в должность генсека НАТО, сменив на этом посту Йенса Столтенберга. В своем первом выступлении он заявил, что Украина должна получить место в альянсе, а также назвал среди приоритетов на своем новом посту увеличение помощи Киеву. В минувший вторник на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном Рютте заявил, что ЕС и США совместно должны "подтвердить приверженность долгосрочной поддержке", а также делать больше, чтобы обеспечить боеспособность Украины, предоставляя ей необходимую помощь, чтобы "изменить траекторию конфликта". "Это заявление официальное, это призыв не к деэскалации ситуации, не к мирным переговорам или к политико-дипломатическому способу урегулирования ситуации. Это призыв к продолжению кровавой бойни", - сказала Захарова на брифинге. Рютте на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе заявил, что союзники должны обеспечить Украине способность "продолжать воевать". В РФ не раз обращали внимание на то, что Запад во главе с США постоянно накачивает Киев вооружениями, затягивая тем самым конфликт, а также рассуждает о возможности разрешить Украине бить по РФ дальнобойным оружием. Москва предупреждала, что прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть.

https://ria.ru/20241112/ssha-1983410145.html

https://ria.ru/20241113/zakharova-1983414046.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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