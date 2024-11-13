В МИД прокомментировали призыв Рютте увеличить помощь Украине
Захарова: Рютте призывает не к деэскалации, а к продолжению кровавой бойни
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте, призывая увеличить помощь Украине, чтобы "изменить траекторию конфликта", призывает не к деэскалации, переговорам или политико-дипломатическому способу урегулирования, а к продолжению "кровавой бойни", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В начале октября Рютте вступил в должность генсека НАТО, сменив на этом посту Йенса Столтенберга. В своем первом выступлении он заявил, что Украина должна получить место в альянсе, а также назвал среди приоритетов на своем новом посту увеличение помощи Киеву. В минувший вторник на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном Рютте заявил, что ЕС и США совместно должны "подтвердить приверженность долгосрочной поддержке", а также делать больше, чтобы обеспечить боеспособность Украины, предоставляя ей необходимую помощь, чтобы "изменить траекторию конфликта".
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"Это заявление официальное, это призыв не к деэскалации ситуации, не к мирным переговорам или к политико-дипломатическому способу урегулирования ситуации. Это призыв к продолжению кровавой бойни", - сказала Захарова на брифинге.
Рютте на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе заявил, что союзники должны обеспечить Украине способность "продолжать воевать".
В РФ не раз обращали внимание на то, что Запад во главе с США постоянно накачивает Киев вооружениями, затягивая тем самым конфликт, а также рассуждает о возможности разрешить Украине бить по РФ дальнобойным оружием. Москва предупреждала, что прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть.