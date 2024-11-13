https://ria.ru/20241113/ugol-1983572697.html
Экспорт угля в Ростовской области вырос на 50% и составил 1,16 млн тонн
Экспорт угля в Ростовской области вырос на 50% и составил 1,16 млн тонн - РИА Новости, 13.11.2024
Экспорт угля в Ростовской области вырос на 50% и составил 1,16 млн тонн
Экспорт угля в Ростовской области за девять месяцев 2024 года вырос на 50% и составил 1,16 миллиона тонн, сообщил заместитель губернатора региона Игорь Сорокин. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T16:49
2024-11-13T16:49
2024-11-13T16:49
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноя - РИА Новости. Экспорт угля в Ростовской области за девять месяцев 2024 года вырос на 50% и составил 1,16 миллиона тонн, сообщил заместитель губернатора региона Игорь Сорокин. "Угледобывающие компании Ростовской области демонстрируют значительный рост экспорта в текущем году. За первые девять месяцев 2024 года экспортировано 1,16 миллиона тонн угля, что на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - приводит правительство области его слова. Сорокин уточнил, что таких показателей удалось достичь благодаря эффективному взаимодействию угольных компаний региона. Предприятия успешно переориентировали сбыт в страны Северной Африки (Алжир, Египет, Марокко) и Юго-Восточной Азии (Индия, Таиланд, Вьетнам), также увеличился объем поставок в Турцию. "Для дальнейшего развития угольной отрасли минпромэнерго направило предложения в федеральные органы власти, включая исключение каменного угля из позиций товаров, на которые установлена ставка вывозных таможенных пошлин, а также оптимизацию работы железнодорожного транспорта в рамках энергетической стратегии РФ до 2050 года", - отметил замглавы региона. Он напомнил, что в Ростовской области действуют меры финансовой поддержки угольной отрасли. За последние пять лет на эти цели было направлено 705 миллионов рублей из областного бюджета. В соответствии с программой развития угольной промышленности России до 2035 года, объем добычи угля в Ростовской области планируется довести до 7 миллионов тонн в год. Для этого будут модернизированы существующие шахты "Дальняя", "Обуховская", "Садкинская" и "Шерловская-Наклонная", а также построены новые шахты "Садкинская-Восточная", "Обуховская №1" и "Садкинская-Северная". В настоящее время на территории региона разведано около 6,5 миллиарда тонн угольных ресурсов, добыча ведется на четырех шахтах.
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ростовская область, россия, северная африка, экспорт
Ростовская область , Ростовская область, Россия, Северная Африка, Экспорт
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноя - РИА Новости. Экспорт угля в Ростовской области за девять месяцев 2024 года вырос на 50% и составил 1,16 миллиона тонн, сообщил заместитель губернатора региона Игорь Сорокин.
"Угледобывающие компании Ростовской области демонстрируют значительный рост экспорта в текущем году. За первые девять месяцев 2024 года экспортировано 1,16 миллиона тонн угля, что на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - приводит правительство области его слова.
Сорокин уточнил, что таких показателей удалось достичь благодаря эффективному взаимодействию угольных компаний региона. Предприятия успешно переориентировали сбыт в страны Северной Африки
(Алжир
, Египет
, Марокко
) и Юго-Восточной Азии
(Индия
, Таиланд
, Вьетнам
), также увеличился объем поставок в Турцию
.
"Для дальнейшего развития угольной отрасли минпромэнерго направило предложения в федеральные органы власти, включая исключение каменного угля из позиций товаров, на которые установлена ставка вывозных таможенных пошлин, а также оптимизацию работы железнодорожного транспорта в рамках энергетической стратегии РФ
до 2050 года", - отметил замглавы региона.
Он напомнил, что в Ростовской области действуют меры финансовой поддержки угольной отрасли. За последние пять лет на эти цели было направлено 705 миллионов рублей из областного бюджета.
В соответствии с программой развития угольной промышленности России до 2035 года, объем добычи угля в Ростовской области планируется довести до 7 миллионов тонн в год. Для этого будут модернизированы существующие шахты "Дальняя", "Обуховская", "Садкинская" и "Шерловская-Наклонная", а также построены новые шахты "Садкинская-Восточная", "Обуховская №1" и "Садкинская-Северная".
В настоящее время на территории региона разведано около 6,5 миллиарда тонн угольных ресурсов, добыча ведется на четырех шахтах.