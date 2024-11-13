https://ria.ru/20241113/ugledar-1983463511.html

Кириенко посетил Угледар

Кириенко посетил Угледар - РИА Новости, 13.11.2024

Кириенко посетил Угледар

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил в среду освобожденный в начале октября город Угледар, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T11:34

2024-11-13T11:34

2024-11-13T11:34

специальная военная операция на украине

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денис пушилин

сергей кириенко

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ДОНЕЦК, 18 ноя – РИА Новости. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил в среду освобожденный в начале октября город Угледар, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. "Мы ждали Россию! Мы русские!" – очень эмоционально рассказывали жители Угледара, когда мы с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко посетили город", - написал Пушилин. По его словам, люди два года жили в подвалах, ни одного целого дома в городе не осталось. "Благодарили за освобождение и попросили передать привет президенту от угледарцев", - отметил Пушилин. Он рассказал, что жители Угледара хотят получить российское гражданство, их эвакуируют и окажут помощь с документами. Минобороны РФ сообщило об освобождении Угледара 3 октября, как подчеркнули в ведомстве, группировке "Восток" удалось сломить украинскую оборону, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи.

https://ria.ru/20241111/ugledar-1983084979.html

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Варвара Скокшина

россия, угледар, донецкая народная республика, денис пушилин, сергей кириенко, политика