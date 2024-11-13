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Кириенко посетил Угледар - РИА Новости, 13.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:34 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/ugledar-1983463511.html
Кириенко посетил Угледар
Кириенко посетил Угледар - РИА Новости, 13.11.2024
Кириенко посетил Угледар
Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил в среду освобожденный в начале октября город Угледар, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T11:34
2024-11-13T11:34
специальная военная операция на украине
россия
угледар
донецкая народная республика
денис пушилин
сергей кириенко
политика
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ДОНЕЦК, 18 ноя – РИА Новости. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил в среду освобожденный в начале октября город Угледар, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. "Мы ждали Россию! Мы русские!" – очень эмоционально рассказывали жители Угледара, когда мы с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко посетили город", - написал Пушилин. По его словам, люди два года жили в подвалах, ни одного целого дома в городе не осталось. "Благодарили за освобождение и попросили передать привет президенту от угледарцев", - отметил Пушилин. Он рассказал, что жители Угледара хотят получить российское гражданство, их эвакуируют и окажут помощь с документами. Минобороны РФ сообщило об освобождении Угледара 3 октября, как подчеркнули в ведомстве, группировке "Восток" удалось сломить украинскую оборону, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи.
https://ria.ru/20241111/ugledar-1983084979.html
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россия, угледар, донецкая народная республика, денис пушилин, сергей кириенко, политика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Угледар, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Сергей Кириенко, Политика
Кириенко посетил Угледар

Первый замглавы администрации президента Кириенко посетил освобожденный Угледар

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСергей Кириенко
Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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ДОНЕЦК, 18 ноя – РИА Новости. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил в среду освобожденный в начале октября город Угледар, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
"Мы ждали Россию! Мы русские!" – очень эмоционально рассказывали жители Угледара, когда мы с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко посетили город", - написал Пушилин.
Угледар - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
ВСУ тестировали нервно-паралитические средства в Угледаре, заявили в ОП
11 ноября, 14:10
По его словам, люди два года жили в подвалах, ни одного целого дома в городе не осталось.
"Благодарили за освобождение и попросили передать привет президенту от угледарцев", - отметил Пушилин.
Он рассказал, что жители Угледара хотят получить российское гражданство, их эвакуируют и окажут помощь с документами.
Минобороны РФ сообщило об освобождении Угледара 3 октября, как подчеркнули в ведомстве, группировке "Восток" удалось сломить украинскую оборону, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи.
Тяжело, но крепились все – жители Угледара о том, как прятались от ВСУ в подвале школы - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУгледарДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинСергей КириенкоПолитика
 
 
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