https://ria.ru/20241113/ugledar-1983463511.html
Кириенко посетил Угледар
Кириенко посетил Угледар - РИА Новости, 13.11.2024
Кириенко посетил Угледар
Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил в среду освобожденный в начале октября город Угледар, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T11:34
2024-11-13T11:34
2024-11-13T11:34
специальная военная операция на украине
россия
угледар
донецкая народная республика
денис пушилин
сергей кириенко
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921445650_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_be76dd1f2a56c7b0ec5a1baa8dbbcaa3.jpg
ДОНЕЦК, 18 ноя – РИА Новости. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил в среду освобожденный в начале октября город Угледар, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. "Мы ждали Россию! Мы русские!" – очень эмоционально рассказывали жители Угледара, когда мы с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко посетили город", - написал Пушилин. По его словам, люди два года жили в подвалах, ни одного целого дома в городе не осталось. "Благодарили за освобождение и попросили передать привет президенту от угледарцев", - отметил Пушилин. Он рассказал, что жители Угледара хотят получить российское гражданство, их эвакуируют и окажут помощь с документами. Минобороны РФ сообщило об освобождении Угледара 3 октября, как подчеркнули в ведомстве, группировке "Восток" удалось сломить украинскую оборону, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи.
https://ria.ru/20241111/ugledar-1983084979.html
https://ria.ru/20241006/ugledar-1976638798.html
россия
угледар
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921445650_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_ce5ce15d595d03a3661b925b335bdf9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, угледар, донецкая народная республика, денис пушилин, сергей кириенко, политика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Угледар, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Сергей Кириенко, Политика