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Япония, США и Южная Корея начали учения Freedom Edge - РИА Новости, 13.11.2024
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08:50 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/ucheniya-1983432604.html
Япония, США и Южная Корея начали учения Freedom Edge
Япония, США и Южная Корея начали учения Freedom Edge - РИА Новости, 13.11.2024
Япония, США и Южная Корея начали учения Freedom Edge
Япония, США и Южная Корея начали вторые с июня учения Freedom Edge в Восточно-Китайском море, сообщило во вторник министерство обороны. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T08:50
2024-11-13T08:50
сша
япония
южная корея
джордж вашингтон
теодор рузвельт
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f-15se
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ТОКИО, 13 ноя – РИА Новости. Япония, США и Южная Корея начали вторые с июня учения Freedom Edge в Восточно-Китайском море, сообщило во вторник министерство обороны. Первые такие учения прошли в июне этого года. "Freedom Edge24-2" проводятся согласно подписанному министрами обороны Японии, США и Южной Кореи меморандуму о сотрудничестве в сфере безопасности. При подписании министры обороны Японии, США и Южной Кореи взяли на себя обязательство внести вклад в дело мира и стабильности на Корейском полуострове, в Индо-Тихоокеанском регионе, а также районах, выходящих за его пределы", - говорится в сообщении минобороны. В маневрах принимают участие с японской стороны: эсминец "Хагуро", патрульный самолет Orion P-3, истребители F-15 и Mitsubishi F-2 и Boeing E-767; с южнокорейской стороны: два эсминца, в том числе "Соэ Рю Сон Рён", патрульный самолет Orion P-3, истребители F-15 и F-15. Со стороны США в учениях задействованы атомный авианосец "Джордж Вашингтон", эсминцы УРО "Higgins", "McCampbell", "Dewey", патрульный противолодочный Boeing P-8 Poseidon, истребители F-15 и F-18, транспортный самолет-заправщик Boeing KC-135. Министерство сообщает, что в ходе учений истребители пятого поколения будут интегрированы в оборонную инфраструктуру высокого уровня в нескольких областях. Истребители пятого поколения будут включены в комплексные учения по противоракетной, противовоздушной и противолодочной обороне, а также в антипиратские маневры и учения по отражению кибератак. Первые учения подобного рода прошли в июне в Восточно-Китайском море. Тогда сообщалось об отработке взаимодействия по семи отраслям, включая отражение ракетной атаки на море, а также противодействие кибератакам. В маневрах принимал участие американский авианосец "Теодор Рузвельт", отрабатывались взлет и посадки на палубу вертолетов MH60 и истребителей FA18. Всего в учениях были задействованы семь военных кораблей трех стран, а также истребители и патрульные самолеты. Это были первые подобные учения, так как в отличие от предыдущих трехсторонних маневров, носивших разовый характер и направленных на отработку отдельных задач, они носят комплексный характер и станут регулярными. Маневры получили название Freedom Edge, что является сочетанием слов из названий двух крупнейших военных учений, которые США проводят с Южной Кореей (Freedom Shield) и Японией (Keen Edge). При этом если ранее Вашингтон, Сеул и Токио проводили разовые совместные учения по поиску и спасанию на море, по реагированию на запуски ракет, сопровождению стратегических бомбардировщиков и другие военные маневры на море или в воздухе, то Freedom Edge должны стать регулярными маневрами, проводимыми одновременно в различных сферах.
https://ria.ru/20240630/kndr-1956399535.html
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сша, япония, южная корея, джордж вашингтон, теодор рузвельт, fa, f-15se, boeing p-8 poseidon, в мире
США, Япония, Южная Корея, Джордж Вашингтон, Теодор Рузвельт, FA, F-15SE, Boeing P-8 Poseidon, В мире
Япония, США и Южная Корея начали учения Freedom Edge

Япония, США и Южная Корея начали учения Freedom Edge в Восточно-Китайском море

© AP Photo / Aaron Haro GonzalezАмериканский истребитель взлетает с авианосца USS Theodore Roosevelt во время учений Freedom Edge, проводимых США, Японией и Южной Кореей в Восточно-Китайском море
Американский истребитель взлетает с авианосца USS Theodore Roosevelt во время учений Freedom Edge, проводимых США, Японией и Южной Кореей в Восточно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Aaron Haro Gonzalez
Американский истребитель взлетает с авианосца USS Theodore Roosevelt во время учений Freedom Edge, проводимых США, Японией и Южной Кореей в Восточно-Китайском море. Архивное фото
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ТОКИО, 13 ноя – РИА Новости. Япония, США и Южная Корея начали вторые с июня учения Freedom Edge в Восточно-Китайском море, сообщило во вторник министерство обороны.
Первые такие учения прошли в июне этого года.
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"Freedom Edge24-2" проводятся согласно подписанному министрами обороны Японии, США и Южной Кореи меморандуму о сотрудничестве в сфере безопасности. При подписании министры обороны Японии, США и Южной Кореи взяли на себя обязательство внести вклад в дело мира и стабильности на Корейском полуострове, в Индо-Тихоокеанском регионе, а также районах, выходящих за его пределы", - говорится в сообщении минобороны.
В маневрах принимают участие с японской стороны: эсминец "Хагуро", патрульный самолет Orion P-3, истребители F-15 и Mitsubishi F-2 и Boeing E-767; с южнокорейской стороны: два эсминца, в том числе "Соэ Рю Сон Рён", патрульный самолет Orion P-3, истребители F-15 и F-15.
Со стороны США в учениях задействованы атомный авианосец "Джордж Вашингтон", эсминцы УРО "Higgins", "McCampbell", "Dewey", патрульный противолодочный Boeing P-8 Poseidon, истребители F-15 и F-18, транспортный самолет-заправщик Boeing KC-135.
Министерство сообщает, что в ходе учений истребители пятого поколения будут интегрированы в оборонную инфраструктуру высокого уровня в нескольких областях. Истребители пятого поколения будут включены в комплексные учения по противоракетной, противовоздушной и противолодочной обороне, а также в антипиратские маневры и учения по отражению кибератак.
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США, Япония и Южная Корея договорились провести новые военные учения
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Первые учения подобного рода прошли в июне в Восточно-Китайском море. Тогда сообщалось об отработке взаимодействия по семи отраслям, включая отражение ракетной атаки на море, а также противодействие кибератакам. В маневрах принимал участие американский авианосец "Теодор Рузвельт", отрабатывались взлет и посадки на палубу вертолетов MH60 и истребителей FA18. Всего в учениях были задействованы семь военных кораблей трех стран, а также истребители и патрульные самолеты.
Это были первые подобные учения, так как в отличие от предыдущих трехсторонних маневров, носивших разовый характер и направленных на отработку отдельных задач, они носят комплексный характер и станут регулярными.
Маневры получили название Freedom Edge, что является сочетанием слов из названий двух крупнейших военных учений, которые США проводят с Южной Кореей (Freedom Shield) и Японией (Keen Edge). При этом если ранее Вашингтон, Сеул и Токио проводили разовые совместные учения по поиску и спасанию на море, по реагированию на запуски ракет, сопровождению стратегических бомбардировщиков и другие военные маневры на море или в воздухе, то Freedom Edge должны стать регулярными маневрами, проводимыми одновременно в различных сферах.
Американский вертолёт MH-60S Sea Hawk приземляется на палубу авианосца USS Theodore Roosevelt во время военных учений Японии, США и Южной Кореи Freedom Edge в Восточно-Китайском море. 28 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
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