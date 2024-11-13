Япония, США и Южная Корея начали учения Freedom Edge
Япония, США и Южная Корея начали учения Freedom Edge в Восточно-Китайском море
© AP Photo / Aaron Haro GonzalezАмериканский истребитель взлетает с авианосца USS Theodore Roosevelt во время учений Freedom Edge, проводимых США, Японией и Южной Кореей в Восточно-Китайском море
© AP Photo / Aaron Haro Gonzalez
Американский истребитель взлетает с авианосца USS Theodore Roosevelt во время учений Freedom Edge, проводимых США, Японией и Южной Кореей в Восточно-Китайском море. Архивное фото
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ТОКИО, 13 ноя – РИА Новости. Япония, США и Южная Корея начали вторые с июня учения Freedom Edge в Восточно-Китайском море, сообщило во вторник министерство обороны.
Первые такие учения прошли в июне этого года.
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"Freedom Edge24-2" проводятся согласно подписанному министрами обороны Японии, США и Южной Кореи меморандуму о сотрудничестве в сфере безопасности. При подписании министры обороны Японии, США и Южной Кореи взяли на себя обязательство внести вклад в дело мира и стабильности на Корейском полуострове, в Индо-Тихоокеанском регионе, а также районах, выходящих за его пределы", - говорится в сообщении минобороны.
В маневрах принимают участие с японской стороны: эсминец "Хагуро", патрульный самолет Orion P-3, истребители F-15 и Mitsubishi F-2 и Boeing E-767; с южнокорейской стороны: два эсминца, в том числе "Соэ Рю Сон Рён", патрульный самолет Orion P-3, истребители F-15 и F-15.
Со стороны США в учениях задействованы атомный авианосец "Джордж Вашингтон", эсминцы УРО "Higgins", "McCampbell", "Dewey", патрульный противолодочный Boeing P-8 Poseidon, истребители F-15 и F-18, транспортный самолет-заправщик Boeing KC-135.
Министерство сообщает, что в ходе учений истребители пятого поколения будут интегрированы в оборонную инфраструктуру высокого уровня в нескольких областях. Истребители пятого поколения будут включены в комплексные учения по противоракетной, противовоздушной и противолодочной обороне, а также в антипиратские маневры и учения по отражению кибератак.
Первые учения подобного рода прошли в июне в Восточно-Китайском море. Тогда сообщалось об отработке взаимодействия по семи отраслям, включая отражение ракетной атаки на море, а также противодействие кибератакам. В маневрах принимал участие американский авианосец "Теодор Рузвельт", отрабатывались взлет и посадки на палубу вертолетов MH60 и истребителей FA18. Всего в учениях были задействованы семь военных кораблей трех стран, а также истребители и патрульные самолеты.
Это были первые подобные учения, так как в отличие от предыдущих трехсторонних маневров, носивших разовый характер и направленных на отработку отдельных задач, они носят комплексный характер и станут регулярными.
Маневры получили название Freedom Edge, что является сочетанием слов из названий двух крупнейших военных учений, которые США проводят с Южной Кореей (Freedom Shield) и Японией (Keen Edge). При этом если ранее Вашингтон, Сеул и Токио проводили разовые совместные учения по поиску и спасанию на море, по реагированию на запуски ракет, сопровождению стратегических бомбардировщиков и другие военные маневры на море или в воздухе, то Freedom Edge должны стать регулярными маневрами, проводимыми одновременно в различных сферах.