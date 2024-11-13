https://ria.ru/20241113/turtsiya-1983541109.html

Эрдоган заявил, что Турция готова начать операции на границе с Сирией

Эрдоган заявил, что Турция готова начать операции на границе с Сирией - РИА Новости, 13.11.2024

Эрдоган заявил, что Турция готова начать операции на границе с Сирией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя вероятность операции ВС Турции на границе с Сирией, заявил, что Анкара готова начать трансграничные операции... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T15:03

2024-11-13T15:03

2024-11-13T15:03

в мире

турция

сирия

анкара (провинция)

реджеп тайип эрдоган

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БАКУ, 13 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя вероятность операции ВС Турции на границе с Сирией, заявил, что Анкара готова начать трансграничные операции в любое время. "Трансграничные операции всегда стоят в нашей повестке дня ради безопасности нашей страны и спокойствия наших граждан. Если мы почувствуем угрозу, мы готовы начать трансграничные операции в любое время", - сказал турецкий лидер журналистам.

https://ria.ru/20240311/turtsiya-1932223206.html

турция

сирия

анкара (провинция)

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Дарья Буймова

в мире, турция, сирия, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган