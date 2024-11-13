https://ria.ru/20241113/turtsiya-1983423555.html

Турции нужна альтернатива SWIFT для торговли с Россией, отметил эксперт

Турции нужна альтернатива SWIFT для торговли с Россией, отметил эксперт - РИА Новости, 13.11.2024

Турции нужна альтернатива SWIFT для торговли с Россией, отметил эксперт

Турции необходимо использовать альтернативные SWIFT платежные системы, чтобы не стать зависимой от Запада в торговле с Россией, заявил РИА Новости турецкий... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T06:31

2024-11-13T06:31

2024-11-13T06:31

турция

россия

реджеп тайип эрдоган

дональд трамп

мехмет шимшек

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АНКАРА, 13 ноя – РИА Новости. Турции необходимо использовать альтернативные SWIFT платежные системы, чтобы не стать зависимой от Запада в торговле с Россией, заявил РИА Новости турецкий аналитик, член центрального комитета по принятию решений партии Vatan ("Родина") Орчун Гёктюрк. Турция ожидает, что США при втором президентском сроке Дональда Трампа уменьшат давление на турецкие банки за финансовые связи с Россией, заявил на прошлой неделе турецкий министр торговли Омер Болат. Финансовая система Турции из-за страха санкций слишком тщательно проверяет транзакции с РФ, даже если речь о неподсанкционных контрагентах, жалобы поступают от обеих сторон, заявлял ранее министр финансов страны Мехмет Шимшек. "Вопрос о банковских переводах между Турцией и Россией имеет огромное значение в период перестройки глобального баланса сил. Как отметил президент (Турции) Реджеп Тайип Эрдоган, совместные усилия по поиску решения указывают не только на торговые отношения двух стран, но и на развитие систем, альтернативных западной финансовой гегемонии. Снизив зависимость от западных платежных систем, БРИКС может предложить евразийским странам возможность использовать свои ресурсы в собственных интересах. В этом контексте развитие новых финансовых и банковских инструментов может проложить путь к более широкому евразийскому сотрудничеству, выходящему за рамки отношений между Турцией и Россией", - заявил эксперт РИА Новости. По его словам, ведение торговли между двумя странами в национальных валютах может освободить банковские операции и платежные процессы от зависимости от финансовой системы, ориентированной на Запад. "Существующие соглашения о свопах могут быть расширены для дальнейшего стимулирования торговли в местных валютах. Важно использовать альтернативные системы вместо западной системы SWIFT. Турция, развивая собственную инфраструктуру финансовых платежей, также будет играть важную роль в создании инфраструктуры, независимой от западных банковских систем", - отметил Гёктюрк. В ходе переговоров лидеров Турции и РФ на полях саммита БРИКС в Казани Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов. "Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих - крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.

https://ria.ru/20241111/turtsija-1982993150.html

https://ria.ru/20241104/turtsiya-1981757161.html

турция

россия

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турция, россия, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп, мехмет шимшек