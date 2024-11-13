https://ria.ru/20241113/turtsija-1983518724.html

Турция разорвала отношения с Израилем

Турция разорвала отношения с Израилем - РИА Новости, 13.11.2024

Турция разорвала отношения с Израилем

Турция прекратила дипломатические отношения с Израилем, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T14:01

2024-11-13T14:01

2024-11-13T14:21

в мире

израиль

турция

реджеп тайип эрдоган

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БАКУ, 13 ноя — РИА Новости. Турция прекратила дипломатические отношения с Израилем, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. "Мы, как государство и правительство Турецкой Республики, разорвали отношения с Израилем. На данный момент у нас нет никаких отношений с Израилем", — подчеркнул он.Эрдоган добавил, что Анкара не предпринимает никаких шагов для развития сотрудничества в будущем.Турция с самого начала операции ЦАХАЛ в секторе Газа в октябре 2023 года осуждает действия Тель-Авива и обвиняет его в массовых убийствах мирных палестинцев. Страна не раз призывала прекратить огонь, а также оказывала давление на еврейское государство.В частности, в начале мая Министерство торговли Турции объявило о полном прекращении товарооборота с Израилем. Перед этим Анкара ограничила экспорт 54 подгрупп товаров, но ЦАХАЛ продолжила боевые действия в Газе.Критике не раз подвергался и лично премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Так, его выступление в конгрессе США в июле этого года вызвало не только антивоенные протесты у Капитолия, но и жесткую реакцию со стороны турецких политиков вплоть до Эрдогана, который назвал главу израильского кабмина "мясником, на руках которого кровь 150 тысяч жителей Газы". Ранее он также называл Нетаньяху "современным фюрером", подчеркивая, что Запад игнорирует его преступления.Обострение конфликта между Израилем и ХАМАСИзраиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским и захватив более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны с тех пор погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным Минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43,5 тысячи палестинцев, пострадали свыше 102 тысяч.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. В Москве подчеркивали, что урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241107/oon-1982523615.html

https://ria.ru/20241030/erdogan-1980945771.html

https://ria.ru/20241113/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, турция, реджеп тайип эрдоган, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024