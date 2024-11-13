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Сенатор назвал Трампа некомфортным партнером для России - РИА Новости, 13.11.2024
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18:55 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/tramp-1983604585.html
Сенатор назвал Трампа некомфортным партнером для России
Сенатор назвал Трампа некомфортным партнером для России - РИА Новости, 13.11.2024
Сенатор назвал Трампа некомфортным партнером для России
Избранный президент США Дональд Трамп станет непростым, некомфортным партнером для России при обсуждении, в первую очередь, договоренностей в сфере... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T18:55
2024-11-13T18:55
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп станет непростым, некомфортным партнером для России при обсуждении, в первую очередь, договоренностей в сфере стратегической стабильности, сказал вице-спикер Совфеда Константин Косачев в интервью Sputnik. Отвечая на вопрос, по каким вопросам Трамп наиболее некомфортный для России, сенатор отметил: "первое, с моей точки зрения, это договоренности в сфере стратегической стабильности". Он пояснил, что договоренности в сфере стратегической стабильности, прежде всего в области контроля над вооружениями предусматривают равенство договаривающихся сторон. "А у Трампа, который и сейчас видит Америку великой, и, конечно, хотел бы сделать ее еще более великой, отношение равенства, с моей точки зрения, вызывает некое внутреннее отторжение, некую оторопь. Это что, мы будем с русскими договариваться на равных? Это что, мы будем с китайцами договариваться на равных? Это что, мы будем с иранцами? Или там с Северной Кореей договариваться на равных?" - сказал парламентарий. По мнению Косачева, у Трампа "это на уровне менталитета, мироощущения вызывает оторопь". И Трамп будет, как он начинал в первый срок, затем это продолжил Джо Байден, последовательно уходить от любых договоренностей, где предусматривались бы равные права, равные обязанности, и, самое главное, равные интересы сторон, считает законодатель. "С моей точки зрения, он будет пытаться навязать нашей стране, он будет пытаться навязать Китаю некие конструкции, которые будут сохранять за Соединенными Штатами Америки некие преимущественные позиции и обеспечивать дальнейшее лидерство Соединенных Штатов", - сказал сенатор. КНР и Иран как главные оппоненты СШАПри этом Косачев выразил уверенность, что "для Трампа Россия не будет проблемой номер один, не будет оппонентом номер один, не будет врагом номер один". "Но все-таки Китай и Иран будут, как минимум, Китай и Иран, возможно, появятся какие-то еще центры силы, будут в этой иерархии стоять выше с точки зрения проблемности, проблематичности. И там будет очень серьезное обострение отношений, дальнейшее обострение отношений", - добавил он. В то же время для России и Китай, и Иран, это партнеры очевидные, не самые простые, вне всякого сомнения, отметил вице-спикер СФ. "Я бы не назвал наши отношения союзническими ни в коем случае, но это, тем не менее, наши близкие партнеры, вне всякого сомнения. Я говорю искренние слова благодарности, и китайским, и иранским руководителям за то, что они повели себя так, как они себя повели в эти тяжелые последние два с половиной года потрясений в мировой политике", - сказал законодатель. Косачев не исключил, что в ряде случаев России будут навязывать некий выбор. "Вот вы должны.. либо вы определяетесь, либо вы с Китаем, либо вы с нами, с американцами. Мы вам предлагаем за это вот то-то, то-то, то-то, но вы должны тогда сдать своих партнеров", - сказал он.
https://ria.ru/20241111/diplomatiya-1983020265.html
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китай, россия, иран, дональд трамп, константин косачев, джо байден, совет федерации рф, в мире
Китай, Россия, Иран, Дональд Трамп, Константин Косачев, Джо Байден, Совет Федерации РФ, В мире
Сенатор назвал Трампа некомфортным партнером для России

Сенатор Косачев назвал Трампа некомфортным партнером для России

© Allison RobbertИзбранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Вашингтоне
Избранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Allison Robbert
Избранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп станет непростым, некомфортным партнером для России при обсуждении, в первую очередь, договоренностей в сфере стратегической стабильности, сказал вице-спикер Совфеда Константин Косачев в интервью Sputnik.
Отвечая на вопрос, по каким вопросам Трамп наиболее некомфортный для России, сенатор отметил: "первое, с моей точки зрения, это договоренности в сфере стратегической стабильности".
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Он пояснил, что договоренности в сфере стратегической стабильности, прежде всего в области контроля над вооружениями предусматривают равенство договаривающихся сторон.
"А у Трампа, который и сейчас видит Америку великой, и, конечно, хотел бы сделать ее еще более великой, отношение равенства, с моей точки зрения, вызывает некое внутреннее отторжение, некую оторопь. Это что, мы будем с русскими договариваться на равных? Это что, мы будем с китайцами договариваться на равных? Это что, мы будем с иранцами? Или там с Северной Кореей договариваться на равных?" - сказал парламентарий.
По мнению Косачева, у Трампа "это на уровне менталитета, мироощущения вызывает оторопь". И Трамп будет, как он начинал в первый срок, затем это продолжил Джо Байден, последовательно уходить от любых договоренностей, где предусматривались бы равные права, равные обязанности, и, самое главное, равные интересы сторон, считает законодатель.
"С моей точки зрения, он будет пытаться навязать нашей стране, он будет пытаться навязать Китаю некие конструкции, которые будут сохранять за Соединенными Штатами Америки некие преимущественные позиции и обеспечивать дальнейшее лидерство Соединенных Штатов", - сказал сенатор.
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При этом Косачев выразил уверенность, что "для Трампа Россия не будет проблемой номер один, не будет оппонентом номер один, не будет врагом номер один". "Но все-таки Китай и Иран будут, как минимум, Китай и Иран, возможно, появятся какие-то еще центры силы, будут в этой иерархии стоять выше с точки зрения проблемности, проблематичности. И там будет очень серьезное обострение отношений, дальнейшее обострение отношений", - добавил он.
В то же время для России и Китай, и Иран, это партнеры очевидные, не самые простые, вне всякого сомнения, отметил вице-спикер СФ.
"Я бы не назвал наши отношения союзническими ни в коем случае, но это, тем не менее, наши близкие партнеры, вне всякого сомнения. Я говорю искренние слова благодарности, и китайским, и иранским руководителям за то, что они повели себя так, как они себя повели в эти тяжелые последние два с половиной года потрясений в мировой политике", - сказал законодатель.
Косачев не исключил, что в ряде случаев России будут навязывать некий выбор. "Вот вы должны.. либо вы определяетесь, либо вы с Китаем, либо вы с нами, с американцами. Мы вам предлагаем за это вот то-то, то-то, то-то, но вы должны тогда сдать своих партнеров", - сказал он.
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