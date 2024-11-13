https://ria.ru/20241113/tramp-1983425213.html

Турецкий эксперт проанализировал мирный план Трампа

Турецкий эксперт проанализировал мирный план Трампа - РИА Новости, 13.11.2024

Турецкий эксперт проанализировал мирный план Трампа

Мирный план победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа подразумевает, что Украина не станет членом НАТО, а территории, находящиеся под контролем РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T07:12

2024-11-13T07:12

2024-11-13T07:12

россия

украина

москва

дональд трамп

владимир путин

юрий ушаков

нато

вооруженные силы украины

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АНКАРА, 13 ноя - РИА Новости. Мирный план победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа подразумевает, что Украина не станет членом НАТО, а территории, находящиеся под контролем российской армии, останутся за Россией, считает турецкий политолог Умур Тугай Юджель. Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. "Трамп пришел с заявлением, что он прекратит войны. Он будет что-то делать в этом плане, особенно в отношении России и Украины. Позиция Трампа до того, как он стал президентом, хорошо известна в общественном мнении. Трамп много раз по-разному заявлял, что Зеленский и Украина находятся в состоянии войны, которую они не могут выиграть. Поэтому первоначальное предложение Трампа будет заключаться в том, что контролируемые Россией территории останутся в составе России. Однако также несомненно, что Украина не станет членом НАТО", - заявил эксперт РИА Новости. При этом, по словам турецкого эксперта, было бы наивно полагать, что Трамп согласится на все условия России. "Очевидно, что надежды на мир возросли. Кроме того, успехи российской армии в полевых условиях заставляют западную сторону изрядно призадуматься. Несмотря на всё это, трудно рассчитывать на скорый мир. Я думаю, что украинские переговоры начнутся в 2025 году", - считает собеседник агентства. Летом президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241113/shkolnitsa-1983421475.html

https://ria.ru/20241113/otnoshenie-1983424491.html

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украина

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