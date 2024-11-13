https://ria.ru/20241113/tekhpred-1983618466.html

В Москве подвели итоги форума "ТехПред 2024"

В Москве подвели итоги форума "ТехПред 2024" - РИА Новости, 13.11.2024

В Москве подвели итоги форума "ТехПред 2024"

Развитие стартап-движения в вузах, привлечение инвестиций в университетский техпред и успешные кейсы студентов-предпринимателей стали центральными темами III... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T20:17

2024-11-13T20:17

2024-11-13T20:18

экономика

москва

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Развитие стартап-движения в вузах, привлечение инвестиций в университетский техпред и успешные кейсы студентов-предпринимателей стали центральными темами III Всероссийского форума технологического предпринимательства "ТехПред 2024", сообщает пресс-служба организаторов.За два дня в его работе приняли участие свыше 2 400 гостей из Поволжья, Сибири, Урала, Северо-Кавказского ФО, Дальнего Востока, Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов. Трансляцию в VK посмотрели почти 1,7 миллиона пользователей.В течение двух дней представители власти, бизнеса, вузов, начинающие предприниматели, менторы и эксперты, говорили о создании глобальной экосистемы массового запуска высокотехнологичных бизнесов в стране и работе федпроекта "Платформа университетского технологического предпринимательства".Истории успеха на форуме можно было и услышать, и увидеть своими глазами: на площадке работала выставка университетских стартапов. Одним из самых популярных экспонатов у посетителей стал VR Hockey — разработка Грозненского университета для тренировок вратарей-хоккеистов. На выставке можно было также увидеть проекты в области ИИ-дизайна, развития АПК, инновационной переработки отходов, прототип многофункциональной робототехнической платформы и другие.Выступления от стартап-команд проходили на встрече с инвесторами в формате Angel Day, презентации 50 лучших университетских стартапов, а также во время нетворкинга, который непрерывно шел на площадке форума."Три бессонные ночи, огромное количество питчей, работа с крутыми тренерами, шикарные впечатления от форума. Мы очень сильно устали. Но в то же время — вот этот эмоциональный подъем после финальной защиты. Оно стоило того, 100%. Как минимум, это классный кейс в портфолио", — отмечает студент Томского политеха Дмитрий Казанник, представлявший стартап тыквенные чипсы "ТыкваVIBE".За дни форума состоялось свыше 30 мероприятий деловой программы с участием более 160 спикеров и экспертов — представителей регионов, университетов, бизнеса и участников техпреда.В этом году соорганизатором форума стал департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы. В рамках "ТехПреда 2024" прошел День инноватора — финальное мероприятие четвертого потока международной акселерационной программы "Академия инноваторов", состоялись панельная дискуссия "Столица инноваций: как Москва задает тренды молодежного предпринимательства" и кейс-стади "Технологический кроссворд или как молодому техпреду запустить успешный стартап".

https://ria.ru/20241111/universitety-1982737965.html

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экономика, москва