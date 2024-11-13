https://ria.ru/20241113/talkov-1983507179.html

Певица Королева даст показания в суде по делу об убийстве Талькова

Певица Королева даст показания в суде по делу об убийстве Талькова - РИА Новости, 13.11.2024

Певица Королева даст показания в суде по делу об убийстве Талькова

Певица Наташа Королева (Наталия Порывай) в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга допрашивается в качестве свидетеля по делу об убийстве Игоря Талькова,... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T13:20

2024-11-13T13:20

2024-11-13T13:20

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Певица Наташа Королева (Наталия Порывай) в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга допрашивается в качестве свидетеля по делу об убийстве Игоря Талькова, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. "Петроградский районный суд, в ходе рассмотрения уголовного дела в отношении Валерия Шляфмана, допрашивает свидетеля Наталию Владимировну Порывай", - написала Лебедева в своем Telegram-канале. Ранее в Петроградским районном суде Санкт-Петербурга началось слушание дела в отношении концертного директора Талькова Валерия Шляфмана. Он заочно обвиняется по пункту "д" статьи 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей), статье 15, пункту "д" статьи 102 УК РСФСР (покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей). Следствие ранее установило, что в октябре 1991 года за кулисами дворца спорта "Юбилейный" произошел конфликт между Шляфманом и представителем одного из артистов - Игорем Малаховым. Шляфман при попытке застрелить Малахова смертельно ранил Талькова. Шляфман в 1992 году скрылся в Израиле, он заочно привлечен к суду в качестве обвиняемого, в январе 2022 года Петроградским районным судом Санкт-Петербурга ему была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщал городской главк СК РФ, виновность Шляфмана помогли установить фрагменты окровавленной рубашки концертного директора. Следователи допросили более 50 свидетелей по всей России, в числе которых были эстрадные артисты, персонал "Юбилейного" и сотрудники милиции, которые были на месте происшествия. По данным ГСУСК, на допросах специалистов, проводивших экспертизы по этому делу с 1991 по 1992 год, выяснилось, что у одного из них оказались вырезы с рубашки Шляфмана, запачканные кровью, "и они помогли выявить виновного в убийстве".

https://ria.ru/20241010/talkov-1977417365.html

https://ria.ru/20240803/kriminal-1963688500.html

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санкт-петербург, рсфср, россия, игорь тальков, наташа королева (наталия порывай), следственный комитет россии (ск рф), общество