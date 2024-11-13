https://ria.ru/20241113/sud-1983615547.html

Суд по иску к Раде о назначении выборов на Украине состоится 4 декабря

Суд по иску к Раде о назначении выборов на Украине состоится 4 декабря - РИА Новости, 13.11.2024

Суд по иску к Раде о назначении выборов на Украине состоится 4 декабря

Очередное заседание суда по иску к Верховной раде с требованием назначить выборы президента Украины назначено на 4 декабря, сообщил в среду депутат украинского... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T19:49

2024-11-13T19:49

2024-11-13T19:49

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Очередное заседание суда по иску к Верховной раде с требованием назначить выборы президента Украины назначено на 4 декабря, сообщил в среду депутат украинского парламента Александр Дубинский. В июле Дубинский заявил, что обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить президентские выборы для сохранения в стране конституционного строя. В середине октября политик сообщил, что суд продолжит 11 ноября рассмотрение его иска о назначении президентских выборов в стране. Он также заявлял, что суд решил привлечь Владимира Зеленского к рассмотрению его иска. "Следующее заседание суда назначено на 4 декабря", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Он также отметил, что на заседании, назначенном на 11 ноября, он не был, поскольку "усилиями офиса президента Украины, Шевченковского суда, прокуратуры, оказался в киевском апелляционном суде". Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". В июне президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20241113/vybory-1983611502.html

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в мире, украина, россия, александр дубинский, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада украины