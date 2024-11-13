https://ria.ru/20241113/sud--1983507001.html

Суд выпустил бывшего гендиректора завода "Полет" из СИЗО под домашний арест

Суд выпустил бывшего гендиректора завода "Полет" из СИЗО под домашний арест - РИА Новости, 13.11.2024

Суд выпустил бывшего гендиректора завода "Полет" из СИЗО под домашний арест

Суд изменил меру пресечения на домашний арест с содержания под стражей экс-гендиректору АО "Челябинский радиозавод "Полет" Александру Нестерову, обвиняемому в... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T13:19

2024-11-13T13:19

2024-11-13T13:19

челябинск

москва

санкт-петербург

александр нестеров

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Суд изменил меру пресечения на домашний арест с содержания под стражей экс-гендиректору АО "Челябинский радиозавод "Полет" Александру Нестерову, обвиняемому в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска. Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона рассказывал, что 20 ноября 2023 года силовики задержали Нестерова в Москве и бывшего коммерческого директора предприятия Андрея Белимова в Санкт-Петербурге. По версии следствия, они приняли и оплатили невыполненные работы в рамках гособоронзаказа, ущерб государству превысил 100 миллионов рублей. Задержанных доставили в Челябинск и арестовали. "Судом им изменена мера пресечения на домашний арест", - сказали в пресс-службе. Органами предварительного следствия ранее занимавшие должности гендиректора Нестеров и заместителя гендиректора Белимов обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), пояснял ранее облсуд.

https://ria.ru/20241111/vzyatka-1983086390.html

https://ria.ru/20241107/sud-1982462351.html

челябинск

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

челябинск, москва, санкт-петербург, александр нестеров, общество