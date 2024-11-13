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Суд выпустил бывшего гендиректора завода "Полет" из СИЗО под домашний арест - РИА Новости, 13.11.2024
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13:19 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/sud--1983507001.html
Суд выпустил бывшего гендиректора завода "Полет" из СИЗО под домашний арест
Суд выпустил бывшего гендиректора завода "Полет" из СИЗО под домашний арест - РИА Новости, 13.11.2024
Суд выпустил бывшего гендиректора завода "Полет" из СИЗО под домашний арест
Суд изменил меру пресечения на домашний арест с содержания под стражей экс-гендиректору АО "Челябинский радиозавод "Полет" Александру Нестерову, обвиняемому в... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T13:19
2024-11-13T13:19
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санкт-петербург
александр нестеров
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Суд изменил меру пресечения на домашний арест с содержания под стражей экс-гендиректору АО "Челябинский радиозавод "Полет" Александру Нестерову, обвиняемому в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска. Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона рассказывал, что 20 ноября 2023 года силовики задержали Нестерова в Москве и бывшего коммерческого директора предприятия Андрея Белимова в Санкт-Петербурге. По версии следствия, они приняли и оплатили невыполненные работы в рамках гособоронзаказа, ущерб государству превысил 100 миллионов рублей. Задержанных доставили в Челябинск и арестовали. "Судом им изменена мера пресечения на домашний арест", - сказали в пресс-службе. Органами предварительного следствия ранее занимавшие должности гендиректора Нестеров и заместителя гендиректора Белимов обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), пояснял ранее облсуд.
https://ria.ru/20241111/vzyatka-1983086390.html
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челябинск, москва, санкт-петербург, александр нестеров, общество
Челябинск, Москва, Санкт-Петербург, Александр Нестеров, Общество
Суд выпустил бывшего гендиректора завода "Полет" из СИЗО под домашний арест

Суд выпустил бывшего гендиректора радиозавода "Полет" из СИЗО под домашний арест

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Суд изменил меру пресечения на домашний арест с содержания под стражей экс-гендиректору АО "Челябинский радиозавод "Полет" Александру Нестерову, обвиняемому в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона рассказывал, что 20 ноября 2023 года силовики задержали Нестерова в Москве и бывшего коммерческого директора предприятия Андрея Белимова в Санкт-Петербурге. По версии следствия, они приняли и оплатили невыполненные работы в рамках гособоронзаказа, ущерб государству превысил 100 миллионов рублей. Задержанных доставили в Челябинск и арестовали.
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"Судом им изменена мера пресечения на домашний арест", - сказали в пресс-службе.
Органами предварительного следствия ранее занимавшие должности гендиректора Нестеров и заместителя гендиректора Белимов обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), пояснял ранее облсуд.
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