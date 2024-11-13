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Мэром Улан-Удэ переизбрали Игоря Шутенкова - РИА Новости, 13.11.2024
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11:40 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/shutenkov-1983464869.html
Мэром Улан-Удэ переизбрали Игоря Шутенкова
Мэром Улан-Удэ переизбрали Игоря Шутенкова - РИА Новости, 13.11.2024
Мэром Улан-Удэ переизбрали Игоря Шутенкова
Совет депутатов Улан-Удэ в среду тайным голосованием единогласно переизбрал Игоря Шутенкова мэром на второй срок, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T11:40
2024-11-13T11:40
политика
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ХАБАРОВСК, 13 ноя - РИА Новости. Совет депутатов Улан-Удэ в среду тайным голосованием единогласно переизбрал Игоря Шутенкова мэром на второй срок, сообщил РИА Новости представитель законодательного органа. В марте народный хурал Бурятии на внеочередной сессии большинством голосов принял законопроект об изменениях в республиканский закон, предполагающих отмену прямых выборов мэра Улан-Удэ. Конкурсная комиссия горсовета 7 ноября из пяти подавших документы отобрала трех кандидатов. Изначально занять кресло градоначальника хотели начальник управления капитального строительства правительства Бурятии Анатолий Урбанов, предприниматель Константин Бурцев, действующий глава города Игорь Шутенков, депутат народного хурала Максим Бувалин, бывший заместитель главы Железнодорожного района Улан-Удэ Вадим Будажапов. "Тайным голосованием абсолютным большинством голосов (30 депутатов) на заседании VI внеочередной сессии горсовета сегодня днем депутаты выбрали главой Улан-Удэ на второй срок Игоря Шутенкова", - сказал собеседник агентства. Игорь Шутенков ("Единая Россия") родился 12 июня 1966 года в Потсдаме (ГДР). После возвращения в СССР учился в Восточно-Сибирском технологическом институте, который окончил в 1988 году, получив специальность "Инженер-экономист". Был министром финансов Бурятии (с 2007 по 2017 годы), первым зампредом правительства Бурятии (с 2017 по 2019 годы). Выборы мэра Улан-Удэ состоялись 8 сентября 2019 года в единый день голосования. Это были первые всенародные выборы мэра города с 2007 года. Шутенков учавствовал и одержал победу с результатом в 52 %. Это были последние прямые выборы мэра Улан-Удэ. Их отменили 28 марта 2024 года. Шутенков женат, воспитывает двух дочерей. Прямые выборы в городах-столицах регионов России, за исключением городов федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь), на данный момент остаются в Хабаровске, Анадыре (Чукотка), Абакане (Хакасия) и Якутске. При этом парламент Якутии может рассмотреть законопроект, допускающий отмену прямых выборов главы Якутска, в ноябре этого года, соответствующая инициатива внесена в гордуму.
https://ria.ru/20241105/gubernatory-1982018757.html
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политика, улан-удэ, якутск, потсдам, единая россия
Политика, Улан-Удэ, Якутск, Потсдам, Единая Россия
Мэром Улан-Удэ переизбрали Игоря Шутенкова

Совет депутатов Улан-Удэ переизбрал Игоря Шутенкова мэром на второй срок

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГорода России. Улан-Удэ
Города России. Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ХАБАРОВСК, 13 ноя - РИА Новости. Совет депутатов Улан-Удэ в среду тайным голосованием единогласно переизбрал Игоря Шутенкова мэром на второй срок, сообщил РИА Новости представитель законодательного органа.
В марте народный хурал Бурятии на внеочередной сессии большинством голосов принял законопроект об изменениях в республиканский закон, предполагающих отмену прямых выборов мэра Улан-Удэ. Конкурсная комиссия горсовета 7 ноября из пяти подавших документы отобрала трех кандидатов. Изначально занять кресло градоначальника хотели начальник управления капитального строительства правительства Бурятии Анатолий Урбанов, предприниматель Константин Бурцев, действующий глава города Игорь Шутенков, депутат народного хурала Максим Бувалин, бывший заместитель главы Железнодорожного района Улан-Удэ Вадим Будажапов.
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"Тайным голосованием абсолютным большинством голосов (30 депутатов) на заседании VI внеочередной сессии горсовета сегодня днем депутаты выбрали главой Улан-Удэ на второй срок Игоря Шутенкова", - сказал собеседник агентства.
Игорь Шутенков ("Единая Россия") родился 12 июня 1966 года в Потсдаме (ГДР). После возвращения в СССР учился в Восточно-Сибирском технологическом институте, который окончил в 1988 году, получив специальность "Инженер-экономист". Был министром финансов Бурятии (с 2007 по 2017 годы), первым зампредом правительства Бурятии (с 2017 по 2019 годы). Выборы мэра Улан-Удэ состоялись 8 сентября 2019 года в единый день голосования. Это были первые всенародные выборы мэра города с 2007 года. Шутенков учавствовал и одержал победу с результатом в 52 %. Это были последние прямые выборы мэра Улан-Удэ. Их отменили 28 марта 2024 года. Шутенков женат, воспитывает двух дочерей.
Прямые выборы в городах-столицах регионов России, за исключением городов федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь), на данный момент остаются в Хабаровске, Анадыре (Чукотка), Абакане (Хакасия) и Якутске. При этом парламент Якутии может рассмотреть законопроект, допускающий отмену прямых выборов главы Якутска, в ноябре этого года, соответствующая инициатива внесена в гордуму.
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