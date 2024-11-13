https://ria.ru/20241113/shoygu-1983426945.html
Шойгу подчеркнул настрой России на кооперацию с Китаем в сфере безопасности
Шойгу подчеркнул настрой России на кооперацию с Китаем в сфере безопасности - РИА Новости, 13.11.2024
Шойгу подчеркнул настрой России на кооперацию с Китаем в сфере безопасности
Россия настроена на дальнейшее углубление взаимодействия с Китаем по линии сотрудничества в правоохранительной сфере и области безопасности, заявил в ходе... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T07:39
2024-11-13T07:39
2024-11-13T07:39
россия
китай
сергей шойгу
игорь зубов
олег плохой
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ПЕКИН, 13 ноя - РИА Новости. Россия настроена на дальнейшее углубление взаимодействия с Китаем по линии сотрудничества в правоохранительной сфере и области безопасности, заявил в ходе встречи с руководителем политическо-юридической комиссии ЦК Коммунистической партии Китая Чэнь Вэньцином секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Утром в среду состоялись переговоры Шойгу и члена Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, руководителя политическо-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцина, в рамках встречи стороны провели 9-й раунд российско-китайских консультаций по общественной безопасности, юстиции и правопорядку. В консультациях также приняли участие статс-секретарь - заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов, статс-секретарь - заместитель директора Росгвардии Олег Плохой, замминистра юстиции РФ Вадим Федоров. "По линии силовых и правоохранительных органов наших стран сохраняется высокая интенсивность взаимодействия. Мы настроены на дальнейшее углубление сотрудничества в правоохранительной сфере и области безопасности", - сказал Шойгу. Он уточнил, что российская сторона заинтересована в дальнейшей консолидации усилий в противодействии экстремизму, терроризму и транснациональной преступности как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах. Секретарь Совбеза отметил, что российская сторона видит свою первостепенную задачу в эффективной и в то же время своевременной реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Он также поздравил Чэнь Вэньцина и китайский народ с отмечающимися в этом году юбилейными датами - 75-летием образования КНР и установления дипломатических отношений между Россией и КНР. "Наши двусторонние связи стали одним из стержневых элементов в мировой политике и безопасности, главным стабилизирующим фактором в международных делах", - отметил Шойгу.
https://ria.ru/20241112/kitaj-1983255206.html
https://ria.ru/20241112/kitay-1983254083.html
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россия, китай, сергей шойгу, игорь зубов, олег плохой, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Россия, Китай, Сергей Шойгу, Игорь Зубов, Олег Плохой, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Шойгу подчеркнул настрой России на кооперацию с Китаем в сфере безопасности
Шойгу: Россия настроена на углубление работы с КНР в правоохранительной сфере
ПЕКИН, 13 ноя - РИА Новости. Россия настроена на дальнейшее углубление взаимодействия с Китаем по линии сотрудничества в правоохранительной сфере и области безопасности, заявил в ходе встречи с руководителем политическо-юридической комиссии ЦК Коммунистической партии Китая Чэнь Вэньцином секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Утром в среду состоялись переговоры Шойгу и члена Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, руководителя политическо-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцина, в рамках встречи стороны провели 9-й раунд российско-китайских консультаций по общественной безопасности, юстиции и правопорядку. В консультациях также приняли участие статс-секретарь - заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов
, статс-секретарь - заместитель директора Росгвардии Олег Плохой
, замминистра юстиции РФ Вадим Федоров.
"По линии силовых и правоохранительных органов наших стран сохраняется высокая интенсивность взаимодействия. Мы настроены на дальнейшее углубление сотрудничества в правоохранительной сфере и области безопасности", - сказал Шойгу.
Он уточнил, что российская сторона заинтересована в дальнейшей консолидации усилий в противодействии экстремизму, терроризму и транснациональной преступности как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах.
Секретарь Совбеза отметил, что российская сторона видит свою первостепенную задачу в эффективной и в то же время своевременной реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.
Он также поздравил Чэнь Вэньцина и китайский народ с отмечающимися в этом году юбилейными датами - 75-летием образования КНР и установления дипломатических отношений между Россией и КНР. "Наши двусторонние связи стали одним из стержневых элементов в мировой политике и безопасности, главным стабилизирующим фактором в международных делах", - отметил Шойгу.