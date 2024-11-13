https://ria.ru/20241113/shoygu-1983426945.html

Шойгу подчеркнул настрой России на кооперацию с Китаем в сфере безопасности

Шойгу подчеркнул настрой России на кооперацию с Китаем в сфере безопасности - РИА Новости, 13.11.2024

Шойгу подчеркнул настрой России на кооперацию с Китаем в сфере безопасности

Россия настроена на дальнейшее углубление взаимодействия с Китаем по линии сотрудничества в правоохранительной сфере и области безопасности, заявил в ходе... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T07:39

2024-11-13T07:39

2024-11-13T07:39

россия

китай

сергей шойгу

игорь зубов

олег плохой

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ПЕКИН, 13 ноя - РИА Новости. Россия настроена на дальнейшее углубление взаимодействия с Китаем по линии сотрудничества в правоохранительной сфере и области безопасности, заявил в ходе встречи с руководителем политическо-юридической комиссии ЦК Коммунистической партии Китая Чэнь Вэньцином секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Утром в среду состоялись переговоры Шойгу и члена Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, руководителя политическо-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцина, в рамках встречи стороны провели 9-й раунд российско-китайских консультаций по общественной безопасности, юстиции и правопорядку. В консультациях также приняли участие статс-секретарь - заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов, статс-секретарь - заместитель директора Росгвардии Олег Плохой, замминистра юстиции РФ Вадим Федоров. "По линии силовых и правоохранительных органов наших стран сохраняется высокая интенсивность взаимодействия. Мы настроены на дальнейшее углубление сотрудничества в правоохранительной сфере и области безопасности", - сказал Шойгу. Он уточнил, что российская сторона заинтересована в дальнейшей консолидации усилий в противодействии экстремизму, терроризму и транснациональной преступности как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах. Секретарь Совбеза отметил, что российская сторона видит свою первостепенную задачу в эффективной и в то же время своевременной реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Он также поздравил Чэнь Вэньцина и китайский народ с отмечающимися в этом году юбилейными датами - 75-летием образования КНР и установления дипломатических отношений между Россией и КНР. "Наши двусторонние связи стали одним из стержневых элементов в мировой политике и безопасности, главным стабилизирующим фактором в международных делах", - отметил Шойгу.

https://ria.ru/20241112/kitaj-1983255206.html

https://ria.ru/20241112/kitay-1983254083.html

россия

китай

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россия, китай, сергей шойгу, игорь зубов, олег плохой, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)