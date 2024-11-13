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Шойгу подчеркнул настрой России на кооперацию с Китаем в сфере безопасности - РИА Новости, 13.11.2024
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07:39 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/shoygu-1983426945.html
Шойгу подчеркнул настрой России на кооперацию с Китаем в сфере безопасности
Шойгу подчеркнул настрой России на кооперацию с Китаем в сфере безопасности - РИА Новости, 13.11.2024
Шойгу подчеркнул настрой России на кооперацию с Китаем в сфере безопасности
Россия настроена на дальнейшее углубление взаимодействия с Китаем по линии сотрудничества в правоохранительной сфере и области безопасности, заявил в ходе... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T07:39
2024-11-13T07:39
россия
китай
сергей шойгу
игорь зубов
олег плохой
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ПЕКИН, 13 ноя - РИА Новости. Россия настроена на дальнейшее углубление взаимодействия с Китаем по линии сотрудничества в правоохранительной сфере и области безопасности, заявил в ходе встречи с руководителем политическо-юридической комиссии ЦК Коммунистической партии Китая Чэнь Вэньцином секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Утром в среду состоялись переговоры Шойгу и члена Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, руководителя политическо-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцина, в рамках встречи стороны провели 9-й раунд российско-китайских консультаций по общественной безопасности, юстиции и правопорядку. В консультациях также приняли участие статс-секретарь - заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов, статс-секретарь - заместитель директора Росгвардии Олег Плохой, замминистра юстиции РФ Вадим Федоров. "По линии силовых и правоохранительных органов наших стран сохраняется высокая интенсивность взаимодействия. Мы настроены на дальнейшее углубление сотрудничества в правоохранительной сфере и области безопасности", - сказал Шойгу. Он уточнил, что российская сторона заинтересована в дальнейшей консолидации усилий в противодействии экстремизму, терроризму и транснациональной преступности как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах. Секретарь Совбеза отметил, что российская сторона видит свою первостепенную задачу в эффективной и в то же время своевременной реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Он также поздравил Чэнь Вэньцина и китайский народ с отмечающимися в этом году юбилейными датами - 75-летием образования КНР и установления дипломатических отношений между Россией и КНР. "Наши двусторонние связи стали одним из стержневых элементов в мировой политике и безопасности, главным стабилизирующим фактором в международных делах", - отметил Шойгу.
https://ria.ru/20241112/kitaj-1983255206.html
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россия, китай, сергей шойгу, игорь зубов, олег плохой, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Россия, Китай, Сергей Шойгу, Игорь Зубов, Олег Плохой, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Шойгу подчеркнул настрой России на кооперацию с Китаем в сфере безопасности

Шойгу: Россия настроена на углубление работы с КНР в правоохранительной сфере

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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ПЕКИН, 13 ноя - РИА Новости. Россия настроена на дальнейшее углубление взаимодействия с Китаем по линии сотрудничества в правоохранительной сфере и области безопасности, заявил в ходе встречи с руководителем политическо-юридической комиссии ЦК Коммунистической партии Китая Чэнь Вэньцином секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Утром в среду состоялись переговоры Шойгу и члена Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, руководителя политическо-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцина, в рамках встречи стороны провели 9-й раунд российско-китайских консультаций по общественной безопасности, юстиции и правопорядку. В консультациях также приняли участие статс-секретарь - заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов, статс-секретарь - заместитель директора Росгвардии Олег Плохой, замминистра юстиции РФ Вадим Федоров.
Министр иностранных дел КНР Ван И во время 19-го раунда российско-китайских консультаций по стратегической безопасности в рамках рабочего визита секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу в Китай - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
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"По линии силовых и правоохранительных органов наших стран сохраняется высокая интенсивность взаимодействия. Мы настроены на дальнейшее углубление сотрудничества в правоохранительной сфере и области безопасности", - сказал Шойгу.
Он уточнил, что российская сторона заинтересована в дальнейшей консолидации усилий в противодействии экстремизму, терроризму и транснациональной преступности как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах.
Секретарь Совбеза отметил, что российская сторона видит свою первостепенную задачу в эффективной и в то же время своевременной реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.
Он также поздравил Чэнь Вэньцина и китайский народ с отмечающимися в этом году юбилейными датами - 75-летием образования КНР и установления дипломатических отношений между Россией и КНР. "Наши двусторонние связи стали одним из стержневых элементов в мировой политике и безопасности, главным стабилизирующим фактором в международных делах", - отметил Шойгу.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И перед началом 19-го раунда российско-китайских консультаций по стратегической безопасности в рамках рабочего визита в Пекин - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
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РоссияКитайСергей ШойгуИгорь ЗубовОлег ПлохойФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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