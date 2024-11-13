https://ria.ru/20241113/sevastopol-1983497402.html

В Севастополе изменили схему движения на улице Тараса Шевченко

В Севастополе изменили схему движения на улице Тараса Шевченко - РИА Новости, 13.11.2024

В Севастополе изменили схему движения на улице Тараса Шевченко

В Севастополе изменили схему движения общественного транспорта из-за взрыва автомобиля на улице Тараса Шевченко, сообщает пресс-служба правительства города. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T12:52

2024-11-13T12:52

2024-11-13T15:32

происшествия

севастополь

тарас шевченко

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. В Севастополе изменили схему движения общественного транспорта из-за взрыва автомобиля на улице Тараса Шевченко, сообщает пресс-служба правительства города. Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в результате взрыва автомобиля погиб военнослужащий. Причины взрыва предстоит установить следственным органам, но, по его словам, нельзя исключать возможность диверсии. "В связи с работами экстренных служб Севастополя на улице Тараса Шевченко общественный транспорт меняет схему движения", - говорится в сообщении. В частности, объезд маршрута №24 будет осуществляться по улице Колобова, с выходом на проспект Октябрьской Революции и далее с возвращением на свой маршрут. Маршрут №79 - без захода на улицу Колобова.

https://ria.ru/20241004/energodar-1976386232.html

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севастополь

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, севастополь, тарас шевченко, михаил развожаев