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В Севастополе изменили схему движения на улице Тараса Шевченко - РИА Новости, 13.11.2024
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12:52 13.11.2024 (обновлено: 15:32 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/sevastopol-1983497402.html
В Севастополе изменили схему движения на улице Тараса Шевченко
В Севастополе изменили схему движения на улице Тараса Шевченко - РИА Новости, 13.11.2024
В Севастополе изменили схему движения на улице Тараса Шевченко
В Севастополе изменили схему движения общественного транспорта из-за взрыва автомобиля на улице Тараса Шевченко, сообщает пресс-служба правительства города. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T12:52
2024-11-13T15:32
происшествия
севастополь
тарас шевченко
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. В Севастополе изменили схему движения общественного транспорта из-за взрыва автомобиля на улице Тараса Шевченко, сообщает пресс-служба правительства города. Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в результате взрыва автомобиля погиб военнослужащий. Причины взрыва предстоит установить следственным органам, но, по его словам, нельзя исключать возможность диверсии. "В связи с работами экстренных служб Севастополя на улице Тараса Шевченко общественный транспорт меняет схему движения", - говорится в сообщении. В частности, объезд маршрута №24 будет осуществляться по улице Колобова, с выходом на проспект Октябрьской Революции и далее с возвращением на свой маршрут. Маршрут №79 - без захода на улицу Колобова.
https://ria.ru/20241004/energodar-1976386232.html
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происшествия, севастополь, тарас шевченко, михаил развожаев
Происшествия, Севастополь, Тарас Шевченко, Михаил Развожаев
В Севастополе изменили схему движения на улице Тараса Шевченко

В Севастополе изменили схему движения транспорта из-за взрыва автомобиля

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкНа месте взрыва автомобиля в Севастополе. 13 ноября 2024
На месте взрыва автомобиля в Севастополе. 13 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
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На месте взрыва автомобиля в Севастополе. 13 ноября 2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. В Севастополе изменили схему движения общественного транспорта из-за взрыва автомобиля на улице Тараса Шевченко, сообщает пресс-служба правительства города.
Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в результате взрыва автомобиля погиб военнослужащий. Причины взрыва предстоит установить следственным органам, но, по его словам, нельзя исключать возможность диверсии.
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"В связи с работами экстренных служб Севастополя на улице Тараса Шевченко общественный транспорт меняет схему движения", - говорится в сообщении.
В частности, объезд маршрута №24 будет осуществляться по улице Колобова, с выходом на проспект Октябрьской Революции и далее с возвращением на свой маршрут. Маршрут №79 - без захода на улицу Колобова.
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ПроисшествияСевастопольТарас ШевченкоМихаил Развожаев
 
 
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