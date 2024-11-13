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В Севастополе при взрыве автомобиля погиб военный - РИА Новости, 13.11.2024
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10:56 13.11.2024 (обновлено: 15:34 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/sevastopol-1983453939.html
В Севастополе при взрыве автомобиля погиб военный
В Севастополе при взрыве автомобиля погиб военный - РИА Новости, 13.11.2024
В Севастополе при взрыве автомобиля погиб военный
В Севастополе при взрыве машины погиб военнослужащий, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T10:56
2024-11-13T15:34
севастополь
михаил развожаев
происшествия
тарас шевченко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Севастополе при взрыве машины погиб военнослужащий, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.В 9:53 в службу спасения поступило сообщение, что на улице Тараса Шевченко взорвался и загорелся автомобиль. Через шесть минут на место прибыли спасатели МЧС."Внутри автомобиля находился водитель, его оперативно смогли эвакуировать и передали сотрудникам скорой помощи, но спасти его не удалось. От полученных травм он скончался", — написал Развожаев.Он не исключил возможность диверсии, но подчеркнул, что причины взрыва предстоит установить следователям.В свою очередь, представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что, по предварительной информации, под днище внедорожника была заложена взрывчатка.Он добавил, что личность погибшего устанавливается. На месте работает следственно-оперативная группа.Уголовное дело возбудили по статьям "Теракт" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ".
https://ria.ru/20240903/sevastopol-1970182092.html
https://ria.ru/20241030/lnr-1980887972.html
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севастополь, михаил развожаев, происшествия, тарас шевченко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Севастополь, Михаил Развожаев, Происшествия, Тарас Шевченко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Севастополе при взрыве автомобиля погиб военный

Развожаев: в Севастополе при взрыве автомобиля погиб военный

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкНа месте взрыва автомобиля в Севастополе. 13 ноября 2024
На месте взрыва автомобиля в Севастополе. 13 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
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На месте взрыва автомобиля в Севастополе. 13 ноября 2024
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Севастополе при взрыве машины погиб военнослужащий, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
В 9:53 в службу спасения поступило сообщение, что на улице Тараса Шевченко взорвался и загорелся автомобиль. Через шесть минут на место прибыли спасатели МЧС.
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"Внутри автомобиля находился водитель, его оперативно смогли эвакуировать и передали сотрудникам скорой помощи, но спасти его не удалось. От полученных травм он скончался", — написал Развожаев.
Он не исключил возможность диверсии, но подчеркнул, что причины взрыва предстоит установить следователям.
В свою очередь, представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что, по предварительной информации, под днище внедорожника была заложена взрывчатка.
Он добавил, что личность погибшего устанавливается. На месте работает следственно-оперативная группа.
Уголовное дело возбудили по статьям "Теракт" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ".
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СевастопольМихаил РазвожаевПроисшествияТарас ШевченкоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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