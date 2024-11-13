https://ria.ru/20241113/ryutte-1983554632.html

На Западе призвали НАТО взглянуть в лицо фактам по Украине

На Западе призвали НАТО взглянуть в лицо фактам по Украине - РИА Новости, 13.11.2024

На Западе призвали НАТО взглянуть в лицо фактам по Украине

НАТО пора прекратить жить в иллюзиях, где Украина якобы побеждает, и взглянуть в лицо фактам, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T15:39

2024-11-13T15:39

2024-11-13T15:39

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чей боуз

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. НАТО пора прекратить жить в иллюзиях, где Украина якобы побеждает, и взглянуть в лицо фактам, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х."Новоназначенный (а не новоизбранный) глава НАТО говорит нам и себе: "Украина победила". Это где 800 тысяч погибших, разрушенная экономика, необузданная коррупция, население разбежалось, демократия под запретом и диктатор с абсолютной властью", – констатировал он.Таким образом он прокомментировал слова недавно вступившего в должность генсека НАТО Марка Рютте, который заявил, что благодаря помощи США Украина якобы побеждает.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241113/zakharova-1983414046.html

https://ria.ru/20241015/nato-1978097487.html

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