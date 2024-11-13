https://ria.ru/20241113/rpts-1983420549.html
В РПЦ объявили о "стратегической победе" над пропагандой чайлдфри
В РПЦ объявили о "стратегической победе" над пропагандой чайлдфри - РИА Новости, 13.11.2024
В РПЦ объявили о "стратегической победе" над пропагандой чайлдфри
Принятие Госдумой закона о запрете пропаганды чайлдфри - это стратегическая победа всех, кто защищает семью и традиционные ценности, над "информационной... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T04:48
2024-11-13T04:48
2024-11-13T04:48
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федор лукьянов
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Принятие Госдумой закона о запрете пропаганды чайлдфри - это стратегическая победа всех, кто защищает семью и традиционные ценности, над "информационной агрессией против наших детей", заявил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Во вторник Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который предусматривает штрафы до пяти миллионов рублей за нарушение запрета пропаганды идеологии отказа от рождения детей (чайлдфри). Также Госдума приняла поправку, исключающую из-под действия закона о наказании за пропаганду чайлдфри распространение информации о монашеском образе жизни и обете безбрачия. "Принятие закона о запрете пропаганды чайлдфри - это стратегическая победа всех защитников традиционных ценностей. Победа над информационной агрессией против наших детей", - сказал Лукьянов. По его словам, за последнее десятилетие в российских соцсетях "были развернуты десятки тысяч групп по пропаганде превосходства бездетности, работающих по одинаковым алгоритмам, созданных с целью убедить молодое поколение не создавать семьи", причем "модераторы этих деструктивных групп иногда даже не утруждали себя и просто переводили с английского агитационную продукцию, направленную на ненависть к детям и семейному образу жизни". "Очень отрадно, что данная инициатива (по запрету пропаганды идеологии чайлдфри - ред.), с которой неоднократно обращался к законодателям Святейший Патриарх, поддержана на столь высоком уровне. Православные христиане с радостью воспринимают эту новость как еще один шаг государства к созданию системы мер по защите семьи, которая является колыбелью любви к ближнему и своему Отечеству", - заключил собеседник агентства. Ранее Лукьянов отмечал, что запрет пропаганды чайлдфри, "то есть пропаганды ненависти к детям и превосходства бездетного образа жизни", оздоровит российское общество и защитит молодежь от таких технологий манипуляции сознанием. Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, а также депутаты ГД и сенаторы. Володин ранее отмечал, что под запрет пропаганды идеологии чайлдфри не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка, цель законопроекта - пресечь любой деструктивный контент, который может повлиять на решение личности о рождении детей. По его словам, речь идет именно о защите граждан, в первую очередь подрастающего поколения, от распространяемой в медиапространстве информации, негативно влияющей на формирование личности.
https://ria.ru/20241112/volodin-1983307460.html
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госдума рф, совет федерации рф, федор лукьянов, вячеслав володин, валентина матвиенко
Религия, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Федор Лукьянов, Вячеслав Володин, Валентина Матвиенко
В РПЦ объявили о "стратегической победе" над пропагандой чайлдфри
В РПЦ назвали закон о запрете пропаганды чайлдфри стратегической победой
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Принятие Госдумой закона о запрете пропаганды чайлдфри - это стратегическая победа всех, кто защищает семью и традиционные ценности, над "информационной агрессией против наших детей", заявил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
Во вторник Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который предусматривает штрафы до пяти миллионов рублей за нарушение запрета пропаганды идеологии отказа от рождения детей (чайлдфри). Также Госдума приняла поправку, исключающую из-под действия закона о наказании за пропаганду чайлдфри распространение информации о монашеском образе жизни и обете безбрачия.
"Принятие закона о запрете пропаганды чайлдфри - это стратегическая победа всех защитников традиционных ценностей. Победа над информационной агрессией против наших детей", - сказал Лукьянов.
По его словам, за последнее десятилетие в российских соцсетях "были развернуты десятки тысяч групп по пропаганде превосходства бездетности, работающих по одинаковым алгоритмам, созданных с целью убедить молодое поколение не создавать семьи", причем "модераторы этих деструктивных групп иногда даже не утруждали себя и просто переводили с английского агитационную продукцию, направленную на ненависть к детям и семейному образу жизни".
"Очень отрадно, что данная инициатива (по запрету пропаганды идеологии чайлдфри - ред.), с которой неоднократно обращался к законодателям Святейший Патриарх, поддержана на столь высоком уровне. Православные христиане с радостью воспринимают эту новость как еще один шаг государства к созданию системы мер по защите семьи, которая является колыбелью любви к ближнему и своему Отечеству", - заключил собеседник агентства.
Ранее Лукьянов отмечал, что запрет пропаганды чайлдфри, "то есть пропаганды ненависти к детям и превосходства бездетного образа жизни", оздоровит российское общество и защитит молодежь от таких технологий манипуляции сознанием.
Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин
, председатель Совфеда Валентина Матвиенко
, а также депутаты ГД и сенаторы. Володин ранее отмечал, что под запрет пропаганды идеологии чайлдфри не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка, цель законопроекта - пресечь любой деструктивный контент, который может повлиять на решение личности о рождении детей. По его словам, речь идет именно о защите граждан, в первую очередь подрастающего поколения, от распространяемой в медиапространстве информации, негативно влияющей на формирование личности.