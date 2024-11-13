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В Раде назвали число ежедневных потерь в ВСУ - РИА Новости, 13.11.2024
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14:59 13.11.2024 (обновлено: 15:24 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/rada-1983540367.html
В Раде назвали число ежедневных потерь в ВСУ
В Раде назвали число ежедневных потерь в ВСУ - РИА Новости, 13.11.2024
В Раде назвали число ежедневных потерь в ВСУ
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, оценивает ежедневные потери ВСУ в 1,5 тысячи человек. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T14:59
2024-11-13T15:24
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
украина
александр дубинский
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, оценивает ежедневные потери ВСУ в 1,5 тысячи человек. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* со ссылкой на секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко в конце октября сообщил, что украинские власти планируют призвать в ряды ВСУ еще 160 тысяч человек. "Режим политических некрофилов во главе с Зеленским хочет призвать 160 тысяч человек за 3 месяца, то есть по 50-55 тысяч в месяц, или 1,7-1,8 тысячи человек в день. Три месяца - это как раз до инаугурации и полноты власти Трампа, пока эти хотят продолжать свое кровавое пиршество. Полторы тысячи – 1,8 тысячи человек - это ежедневные потери войск. День их кривляний - минус 1500 мужчин", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Украинские СМИ с середины октября сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20241113/gorod-1983533362.html
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в мире, киев, россия, украина, александр дубинский, верховная рада украины, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины, днепропетровск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Украина, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Днепропетровск
В Раде назвали число ежедневных потерь в ВСУ

Депутат Рады оценил ежедневные потери в ВСУ в 1,5 тысячи человек

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, оценивает ежедневные потери ВСУ в 1,5 тысячи человек.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* со ссылкой на секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко в конце октября сообщил, что украинские власти планируют призвать в ряды ВСУ еще 160 тысяч человек.
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"Режим политических некрофилов во главе с Зеленским хочет призвать 160 тысяч человек за 3 месяца, то есть по 50-55 тысяч в месяц, или 1,7-1,8 тысячи человек в день. Три месяца - это как раз до инаугурации и полноты власти Трампа, пока эти хотят продолжать свое кровавое пиршество. Полторы тысячи – 1,8 тысячи человек - это ежедневные потери войск. День их кривляний - минус 1500 мужчин", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Украинские СМИ с середины октября сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияУкраинаАлександр ДубинскийВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныСовет национальной безопасности и обороны УкраиныДнепропетровск
 
 
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