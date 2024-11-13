https://ria.ru/20241113/rada-1983540367.html
В Раде назвали число ежедневных потерь в ВСУ
В Раде назвали число ежедневных потерь в ВСУ - РИА Новости, 13.11.2024
В Раде назвали число ежедневных потерь в ВСУ
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, оценивает ежедневные потери ВСУ в 1,5 тысячи человек. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T14:59
2024-11-13T14:59
2024-11-13T15:24
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, оценивает ежедневные потери ВСУ в 1,5 тысячи человек. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* со ссылкой на секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко в конце октября сообщил, что украинские власти планируют призвать в ряды ВСУ еще 160 тысяч человек. "Режим политических некрофилов во главе с Зеленским хочет призвать 160 тысяч человек за 3 месяца, то есть по 50-55 тысяч в месяц, или 1,7-1,8 тысячи человек в день. Три месяца - это как раз до инаугурации и полноты власти Трампа, пока эти хотят продолжать свое кровавое пиршество. Полторы тысячи – 1,8 тысячи человек - это ежедневные потери войск. День их кривляний - минус 1500 мужчин", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Украинские СМИ с середины октября сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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В Раде назвали число ежедневных потерь в ВСУ
Депутат Рады оценил ежедневные потери в ВСУ в 1,5 тысячи человек