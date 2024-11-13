https://ria.ru/20241113/putin-1983474045.html
Путин встретится с гендиректором "Мосфильма"
Путин встретится с гендиректором "Мосфильма" - РИА Новости, 13.11.2024
Путин встретится с гендиректором "Мосфильма"
Президент России Владимир Путин в среду проведет встречу с гендиректором "Мосфильма" Кареном Шахназаровым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T12:00
2024-11-13T12:00
2024-11-13T12:00
россия
карен шахназаров
владимир путин
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общество
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет встречу с гендиректором "Мосфильма" Кареном Шахназаровым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он рассказал, что Путин работает в Кремле и проведет внутренние встречи, совещания, крупных публичных мероприятий не будет. "Среди других посетителей у президента сегодня будет Карен Шахназаров, директор "Мосфильма". Будет разговор о его делах киношных. Кинематограф, кстати, одна из наиболее динамично развивающихся отраслей нашей экономики, где задействовано огромное количество людей. Ну и Шахназаров, который весьма и весьма успешно сохранил наш знаменитый киноконцерн, ну и, кроме того, конечно, известный своей такой общественно-информационной деятельностью", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240417/putin-1940556729.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, карен шахназаров, владимир путин, дмитрий песков, мосфильм, общество
Россия, Карен Шахназаров, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Мосфильм, Общество
Путин встретится с гендиректором "Мосфильма"
Путин проведет встречу с гендиректором "Мосфильма" Шахназаровым
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет встречу с гендиректором "Мосфильма" Кареном Шахназаровым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он рассказал, что Путин работает в Кремле и проведет внутренние встречи, совещания, крупных публичных мероприятий не будет.
"Среди других посетителей у президента сегодня будет Карен Шахназаров, директор "Мосфильма". Будет разговор о его делах киношных. Кинематограф, кстати, одна из наиболее динамично развивающихся отраслей нашей экономики, где задействовано огромное количество людей. Ну и Шахназаров, который весьма и весьма успешно сохранил наш знаменитый киноконцерн, ну и, кроме того, конечно, известный своей такой общественно-информационной деятельностью", - сказал Песков.