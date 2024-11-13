https://ria.ru/20241113/putin-1983474045.html

Путин встретится с гендиректором "Мосфильма"

Путин встретится с гендиректором "Мосфильма" - РИА Новости, 13.11.2024

Путин встретится с гендиректором "Мосфильма"

Президент России Владимир Путин в среду проведет встречу с гендиректором "Мосфильма" Кареном Шахназаровым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T12:00

2024-11-13T12:00

2024-11-13T12:00

россия

карен шахназаров

владимир путин

дмитрий песков

мосфильм

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794892732_0:0:2814:1584_1920x0_80_0_0_daab9560ab2b2b40a9dcddf3737d2461.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет встречу с гендиректором "Мосфильма" Кареном Шахназаровым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он рассказал, что Путин работает в Кремле и проведет внутренние встречи, совещания, крупных публичных мероприятий не будет. "Среди других посетителей у президента сегодня будет Карен Шахназаров, директор "Мосфильма". Будет разговор о его делах киношных. Кинематограф, кстати, одна из наиболее динамично развивающихся отраслей нашей экономики, где задействовано огромное количество людей. Ну и Шахназаров, который весьма и весьма успешно сохранил наш знаменитый киноконцерн, ну и, кроме того, конечно, известный своей такой общественно-информационной деятельностью", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240417/putin-1940556729.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, карен шахназаров, владимир путин, дмитрий песков, мосфильм, общество