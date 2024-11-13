https://ria.ru/20241113/pushilin-1983509698.html

Пушилин пообещал восстановить монастырь в Волновахском районе

Пушилин пообещал восстановить монастырь в Волновахском районе - РИА Новости, 13.11.2024

Пушилин пообещал восстановить монастырь в Волновахском районе

Здания монастыря в селе Никольском в Волновахском районе будут восстановлены, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале после посещения с первым замглавы РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T13:30

2024-11-13T13:30

2024-11-13T13:58

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ДОНЕЦК, 13 ноя – РИА Новости. Здания монастыря в селе Никольском в Волновахском районе будут восстановлены, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале после посещения с первым замглавы администрации президента РФ Сергеем Кириенко обители в среду. Свято-Успенскоий Николо-Васильевский монастырь находился недалеко от линии соприкосновения и регулярно обстреливался украинскими войсками. В июне в окрестностях монастыря из-за обстрела ВСУ погиб фотокорреспондент News.ru Никита Цицага. В апреле украинский дрон атаковал территорию монастыря и священников, доставлявших гумпомощь. В январе 2024 из-за атаки украинских боевиков в монастыре был ранен служитель церкви. "С Сергеем Кириенко заехали в монастырь в селе Никольском. Обитель долго находилась на линии соприкосновения, ее территория прицельно обстреливалась. Теперь важно сберечь то, что осталось, до начала восстановления… То, что сделаем в первую очередь - восстановим кровлю в зданиях", - написал Пушилин. По словам главы ДНР, они осмотрели также храм в честь святителя Василия Великого и оценили степень его разрушения. "Особо волнует сохранность иконостаса. Этот вопрос будут решать специалисты", - отметил Пушилин. Ранее он сообщил, что Кириенко в среду также посетил Угледар. Минобороны РФ сообщило об освобождении Угледара 3 октября, как подчеркнули в ведомстве, группировке "Восток" удалось сломить украинскую оборону, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи. Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь, о котором идет речь, расположен в селе Никольское Волновахского района ДНР. Монастырь был основан в 1912 году на месте бывшего сельского прихода.

https://ria.ru/20241031/avdeevka-1981176558.html

https://ria.ru/20240807/monastyr-1964762884.html

https://ria.ru/20240427/dron-1942761598.html

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Дарья Буймова

донецкая народная республика, волновахский район, россия, денис пушилин, сергей кириенко, вооруженные силы украины, общество