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Пушилин пообещал восстановить монастырь в Волновахском районе - РИА Новости, 13.11.2024
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Религия
 
13:30 13.11.2024 (обновлено: 13:58 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/pushilin-1983509698.html
Пушилин пообещал восстановить монастырь в Волновахском районе
Пушилин пообещал восстановить монастырь в Волновахском районе - РИА Новости, 13.11.2024
Пушилин пообещал восстановить монастырь в Волновахском районе
Здания монастыря в селе Никольском в Волновахском районе будут восстановлены, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале после посещения с первым замглавы РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T13:30
2024-11-13T13:58
религия
донецкая народная республика
волновахский район
россия
денис пушилин
сергей кириенко
вооруженные силы украины
общество
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ДОНЕЦК, 13 ноя – РИА Новости. Здания монастыря в селе Никольском в Волновахском районе будут восстановлены, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале после посещения с первым замглавы администрации президента РФ Сергеем Кириенко обители в среду. Свято-Успенскоий Николо-Васильевский монастырь находился недалеко от линии соприкосновения и регулярно обстреливался украинскими войсками. В июне в окрестностях монастыря из-за обстрела ВСУ погиб фотокорреспондент News.ru Никита Цицага. В апреле украинский дрон атаковал территорию монастыря и священников, доставлявших гумпомощь. В январе 2024 из-за атаки украинских боевиков в монастыре был ранен служитель церкви. "С Сергеем Кириенко заехали в монастырь в селе Никольском. Обитель долго находилась на линии соприкосновения, ее территория прицельно обстреливалась. Теперь важно сберечь то, что осталось, до начала восстановления… То, что сделаем в первую очередь - восстановим кровлю в зданиях", - написал Пушилин. По словам главы ДНР, они осмотрели также храм в честь святителя Василия Великого и оценили степень его разрушения. "Особо волнует сохранность иконостаса. Этот вопрос будут решать специалисты", - отметил Пушилин. Ранее он сообщил, что Кириенко в среду также посетил Угледар. Минобороны РФ сообщило об освобождении Угледара 3 октября, как подчеркнули в ведомстве, группировке "Восток" удалось сломить украинскую оборону, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи. Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь, о котором идет речь, расположен в селе Никольское Волновахского района ДНР. Монастырь был основан в 1912 году на месте бывшего сельского прихода.
https://ria.ru/20241031/avdeevka-1981176558.html
https://ria.ru/20240807/monastyr-1964762884.html
https://ria.ru/20240427/dron-1942761598.html
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донецкая народная республика, волновахский район, россия, денис пушилин, сергей кириенко, вооруженные силы украины, общество
Религия, Донецкая Народная Республика, Волновахский район, Россия, Денис Пушилин, Сергей Кириенко, Вооруженные силы Украины, Общество
Пушилин пообещал восстановить монастырь в Волновахском районе

Глава ДНР Пушилин: монастырь в селе Никольском в Волновахском районе восстановят

© Фото : Официальный сайт Свято-Успенской Николо-Васильевского монастыряРазрушенный Свято-Успенскоий Николо-Васильевский монастырь в селе Никольском в Волновахском районе
Разрушенный Свято-Успенскоий Николо-Васильевский монастырь в селе Никольском в Волновахском районе - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Фото : Официальный сайт Свято-Успенской Николо-Васильевского монастыря
Разрушенный Свято-Успенскоий Николо-Васильевский монастырь в селе Никольском в Волновахском районе
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ДОНЕЦК, 13 ноя – РИА Новости. Здания монастыря в селе Никольском в Волновахском районе будут восстановлены, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале после посещения с первым замглавы администрации президента РФ Сергеем Кириенко обители в среду.
Свято-Успенскоий Николо-Васильевский монастырь находился недалеко от линии соприкосновения и регулярно обстреливался украинскими войсками. В июне в окрестностях монастыря из-за обстрела ВСУ погиб фотокорреспондент News.ru Никита Цицага. В апреле украинский дрон атаковал территорию монастыря и священников, доставлявших гумпомощь. В январе 2024 из-за атаки украинских боевиков в монастыре был ранен служитель церкви.
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"С Сергеем Кириенко заехали в монастырь в селе Никольском. Обитель долго находилась на линии соприкосновения, ее территория прицельно обстреливалась. Теперь важно сберечь то, что осталось, до начала восстановления… То, что сделаем в первую очередь - восстановим кровлю в зданиях", - написал Пушилин.
По словам главы ДНР, они осмотрели также храм в честь святителя Василия Великого и оценили степень его разрушения.
"Особо волнует сохранность иконостаса. Этот вопрос будут решать специалисты", - отметил Пушилин.
Ранее он сообщил, что Кириенко в среду также посетил Угледар.
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Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь, о котором идет речь, расположен в селе Никольское Волновахского района ДНР. Монастырь был основан в 1912 году на месте бывшего сельского прихода.
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РелигияДонецкая Народная РеспубликаВолновахский районРоссияДенис ПушилинСергей КириенкоВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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