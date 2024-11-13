https://ria.ru/20241113/proisshestviya-1983305200.html

"Сбил и даже не остановился". Кто покалечил многодетную мать в Волгограде

"Сбил и даже не остановился". Кто покалечил многодетную мать в Волгограде - РИА Новости, 13.11.2024

"Сбил и даже не остановился". Кто покалечил многодетную мать в Волгограде

Переехал и сбежал — в Волгограде полицейские разбираются в уголовном деле 73-летнего предпринимателя Александра Пака. Потерпевшая все еще в реанимации на ИВЛ, а РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T08:00

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Переехал и сбежал — в Волгограде полицейские разбираются в уголовном деле 73-летнего предпринимателя Александра Пака. Потерпевшая все еще в реанимации на ИВЛ, а ее родные опасаются, что водитель уйдет от наказания. О том, из-за чего конфликт, — в материале РИА Новости.Разрыв диафрагмыДнем 22 октября 40-летняя Екатерина Буравлева вместе со старшим сыном отправилась забирать младшего из спортивной секции."В начале четвертого мне позвонил сын и сообщил, что Катю сбила машина, — рассказывает Евгений, муж Буравлевой. — Уже через три минуты я был на месте и увидел супругу, лежащую без сознания на тротуаре. Она хрипела, изо рта шла кровь, голова тоже была в крови. Я сразу вызвал скорую и полицию".Медики приехали довольно быстро и уже через полчаса доставили Екатерину в 25-ю городскую клиническую больницу. Там диагностировали перелом девяти ребер, многочисленные ссадины, надрыв печени, ушибы сердца и грудной клетки, а также разрыв диафрагмы. Ее прооперировали и поместили в реанимацию."Уже после операции у Кати произошел инсульт головного мозга, — продолжает Евгений. — Как мне объяснили врачи, из-за поврежденной в результате удара или падения сонной артерии".Когда состояние немного стабилизировалось, Буравлеву перевезли в Москву, в Институт скорой помощи имени Склифосовского. Там она лежит до сих пор — пока без сознания и на искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают состояние как "довольно тяжелое"."Я никого не видел"По показаниям свидетелей, на дороге возле школы, где тренируется сын, Буравлева на своем автомобиле пыталась разъехаться со встречным внедорожником BMW Х7. Машины задели друг друга задними крыльями."Супруга остановилась, вышла и осмотрела машину, а водитель "бэхи" поехал дальше и затормозил только за поворотом возле мусорных контейнеров, — восстанавливает хронологию событий Евгений. — Затем вышел из салона, выкинул пакет с мусором и сел обратно. Катя подошла к иномарке и попросила открыть дверь. По словам сына, который шел следом, она собиралась вызвать сотрудников ГИБДД и зафиксировать аварию".Тем временем ВMW, резко тронувшись с места, начала вилять влево и вправо. Державшаяся за ручку двери Екатерина упала и угодила под заднее левое колесо внедорожника. Водитель не остановился и покинул место ДТП, оставив ее лежать посреди дороги.Свидетели запомнили номер автомобиля, а сам он попал в объективы сразу нескольких видеокамер, в том числе регистраторов соседних машин. Уже спустя пару часов водителя — 73-летнего пенсионера Александра Пака — задержали. Он сразу стал все отрицать."Машина сдавала задом, а я начал выруливать и попытался ее объехать, — рассказал полицейским Пак. — Затем взял в салоне пакет с мусором, вышел и выкинул его, после чего сел обратно и поехал дальше. Никто в дверь или в окно не стучал и ко мне не обращался. Если бы это было, я, наверное, как-то бы среагировал".Откуда взялись повреждения на машине и ручке дверцы, он объяснить не смог."Надо ужесточать статью"Уголовное дело возбудили по второй части статьи 264 УК "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". По решению Центрального райсуда Волгограда Пака на ближайшие полтора месяца отправили под домашний арест. По словам адвоката потерпевшей Ангелины Лихошапко, вину водитель не признает."Он до сих пор не принес никаких извинений и даже не пытался оказать хоть какую-то помощь семье потерпевшей, — добавляет юрист. — Мы же считаем, что его действия должны быть квалифицированы по более тяжкой статье УК — 111-й, части второй ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное общеопасным способом с применением предмета, используемого в качестве оружия, то есть автомобиля")".Адвокат считает, что Пак не мог не видеть Екатерину. Управляя двухтонной машиной на достаточно высокой скорости, он намеренно выбрал манеру езды змейкой, чтобы она упала и угодила под колеса.Супруг Екатерины опасается, что за счет связей водитель может уйти от наказания. По данным из открытых источников, на человека с аналогичным именем, отчеством и фамилией в Волгограде зарегистрировано около десяти действующих и ликвидированных ИП. Бизнес разный: от выращивания зерновых культур до торговли кормами для домашних животных.На звонки корреспондента РИА Новости Александр Пак не ответил. Если вину докажут в суде, ему грозит от трех до семи лет лишения свободы. Однако не исключено, что семья пострадавшей все же добьется ужесточения квалификации статьи.

https://ria.ru/20241106/proisshestviya-1981528712.html

https://ria.ru/20240123/proisshestvie-1922788674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, авто, волгоград, россия, москва, гибдд мвд рф