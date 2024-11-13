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Татьяна Черниговская: пора думать не так, как привыкли - РИА Новости, 13.11.2024
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Религия
 
18:08 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/pora-1983593256.html
Татьяна Черниговская: пора думать не так, как привыкли
Татьяна Черниговская: пора думать не так, как привыкли - РИА Новости, 13.11.2024
Татьяна Черниговская: пора думать не так, как привыкли
Современные ученые должны иметь смелость думать не так, как привыкли, а более целостно, объединяя естественнонаучные подходы с достижениями философии,... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T18:08
2024-11-13T18:08
религия
непал
катманду
москва
российская академия наук
санкт-петербургский государственный университет
религия
наука
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости, Ольга Липич. Современные ученые должны иметь смелость думать не так, как привыкли, а более целостно, объединяя естественнонаучные подходы с достижениями философии, буддийского мировоззрения, искусства, считает глава Института когнитивных исследований СПбГУ, доктор филологических и биологических наук, академик РАО Татьяна Черниговская. "Мы должны иметь смелость думать не так, как мы привыкли за тысячи лет, а так, как это полагается сейчас", - сказала Черниговская, выступая на тему "Наука нового времени – философия и искусство" на конференции "Тибетология и буддология на стыке науки и религии" в Институте востоковедения РАН. По ее словам, у науки "свои правила игры", требующие доказательств теорий, проверяемости, причинно-следственных связей, классификаций. "Но есть холистический (целостный – ред.) подход. Например, игра в го подразумевает не только перебор операций, но и стратегии", - отметила Черниговская. Именно такой подход, считает она, необходим современной науке. Поэтому ведущие российские нейроученые начали сотрудничество с буддистами в изучении сознания как феномена, у животных, у человека, а также возможности его появления у искусственного интеллекта. Директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени Ломоносова, академик РАН Константин Анохин выступил научным организатором двух международных конференций о сознании животных - "Сознание животных" (в 2023 году в североиндийском городе Дхарамсала при личном участии Далай-ламы) и "Как изучать и понимать сознание не у людей" (в мае 2024 года в столице Непала Катманду). "Мы в науке не можем игнорировать то, чего достигла буддийская философия за тысячи лет думания об этом. Они ставят глобальные вопросы: что такое жизнь вообще, что считать разумом, включаются ли сюда чувствования, квалиа (субъективные ощущения – ред.). И вопрос о нашей ответственности по отношению ко всем тем, с кем мы живем на этой планете. У животных много умений на другом поле… Пока исключительность человека, насколько мы знаем, в том, что он обладает таким мощным инструментом мышления как язык", - добавила Черниговская. По предложению Далай-ламы, напомнила нейроученый, российские исследователи под руководством академика Святослава Медведева, многие годы возглавлявшего Институт мозга человека РАН, взялись за изучение необъясненного пока в науке, но известного в буддизме феномена под названием тукдам (посмертная медитация – ред.). Человеческий мозг, пояснила Черниговская, "это не то, что реагирует на мир, а то, что создает миры, и эти миры могут быть небезопасны – от них зависит всё, жизнь на планете". "Настало время синергии (усиливающего эффект взаимодействия – ред.). И искусство – это, возможно, лучшее, что мы создали", - заключила нейроученый. Международная конференция "Тибетология и буддология на стыке науки и религии", прошедшая на этой неделе в Москве с участием ведущих светских ученых и буддийских геше из России, Индии и других стран, организована Институтом востоковедения РАН при поддержке московского фонда содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма "Сохраним Тибет".
https://ria.ru/20241024/chernigovskaya-1979922347.html
https://ria.ru/20241113/soznanie-1983590365.html
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катманду
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непал, катманду, москва, российская академия наук, санкт-петербургский государственный университет, религия, наука
Религия, Непал, Катманду, Москва, Российская академия наук, Санкт-Петербургский государственный университет, Религия, Наука

Татьяна Черниговская: пора думать не так, как привыкли

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкХ Гайдаровский форум. День третий
Х Гайдаровский форум. День третий - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости, Ольга Липич. Современные ученые должны иметь смелость думать не так, как привыкли, а более целостно, объединяя естественнонаучные подходы с достижениями философии, буддийского мировоззрения, искусства, считает глава Института когнитивных исследований СПбГУ, доктор филологических и биологических наук, академик РАО Татьяна Черниговская.
"Мы должны иметь смелость думать не так, как мы привыкли за тысячи лет, а так, как это полагается сейчас", - сказала Черниговская, выступая на тему "Наука нового времени – философия и искусство" на конференции "Тибетология и буддология на стыке науки и религии" в Институте востоковедения РАН.
Профессор Татьяна Черниговская - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Черниговская: провал между ИИ и естественным интеллектом не преодолен
24 октября, 21:37
По ее словам, у науки "свои правила игры", требующие доказательств теорий, проверяемости, причинно-следственных связей, классификаций. "Но есть холистический (целостный – ред.) подход. Например, игра в го подразумевает не только перебор операций, но и стратегии", - отметила Черниговская. Именно такой подход, считает она, необходим современной науке.
Поэтому ведущие российские нейроученые начали сотрудничество с буддистами в изучении сознания как феномена, у животных, у человека, а также возможности его появления у искусственного интеллекта. Директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени Ломоносова, академик РАН Константин Анохин выступил научным организатором двух международных конференций о сознании животных - "Сознание животных" (в 2023 году в североиндийском городе Дхарамсала при личном участии Далай-ламы) и "Как изучать и понимать сознание не у людей" (в мае 2024 года в столице Непала Катманду).
Академик Константин Анохин на конференции Тибетология и буддология на стыке науки и религии в Институте востоковедения РАН - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Академик Анохин: изучение сознания животных меняет наше сознание
Вчера, 17:55
"Мы в науке не можем игнорировать то, чего достигла буддийская философия за тысячи лет думания об этом. Они ставят глобальные вопросы: что такое жизнь вообще, что считать разумом, включаются ли сюда чувствования, квалиа (субъективные ощущения – ред.). И вопрос о нашей ответственности по отношению ко всем тем, с кем мы живем на этой планете. У животных много умений на другом поле… Пока исключительность человека, насколько мы знаем, в том, что он обладает таким мощным инструментом мышления как язык", - добавила Черниговская.
По предложению Далай-ламы, напомнила нейроученый, российские исследователи под руководством академика Святослава Медведева, многие годы возглавлявшего Институт мозга человека РАН, взялись за изучение необъясненного пока в науке, но известного в буддизме феномена под названием тукдам (посмертная медитация – ред.).
Нейропсихолог Николас Хамфри - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Нейропсихолог Хамфри: о сознании животных, человека и ИИ
16 мая, 17:14
Человеческий мозг, пояснила Черниговская, "это не то, что реагирует на мир, а то, что создает миры, и эти миры могут быть небезопасны – от них зависит всё, жизнь на планете". "Настало время синергии (усиливающего эффект взаимодействия – ред.). И искусство – это, возможно, лучшее, что мы создали", - заключила нейроученый.
Международная конференция "Тибетология и буддология на стыке науки и религии", прошедшая на этой неделе в Москве с участием ведущих светских ученых и буддийских геше из России, Индии и других стран, организована Институтом востоковедения РАН при поддержке московского фонда содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма "Сохраним Тибет".
Директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского госуниверситета, академик РАО, заслуженный деятель науки и высшего образования РФ Татьяна Черниговская - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Татьяна Черниговская: человек может перестать быть "царем природы"
11 сентября, 08:00
 
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