https://ria.ru/20241113/pora-1983593256.html
Татьяна Черниговская: пора думать не так, как привыкли
Татьяна Черниговская: пора думать не так, как привыкли - РИА Новости, 13.11.2024
Татьяна Черниговская: пора думать не так, как привыкли
Современные ученые должны иметь смелость думать не так, как привыкли, а более целостно, объединяя естественнонаучные подходы с достижениями философии,... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T18:08
2024-11-13T18:08
2024-11-13T18:08
религия
непал
катманду
москва
российская академия наук
санкт-петербургский государственный университет
религия
наука
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости, Ольга Липич. Современные ученые должны иметь смелость думать не так, как привыкли, а более целостно, объединяя естественнонаучные подходы с достижениями философии, буддийского мировоззрения, искусства, считает глава Института когнитивных исследований СПбГУ, доктор филологических и биологических наук, академик РАО Татьяна Черниговская. "Мы должны иметь смелость думать не так, как мы привыкли за тысячи лет, а так, как это полагается сейчас", - сказала Черниговская, выступая на тему "Наука нового времени – философия и искусство" на конференции "Тибетология и буддология на стыке науки и религии" в Институте востоковедения РАН. По ее словам, у науки "свои правила игры", требующие доказательств теорий, проверяемости, причинно-следственных связей, классификаций. "Но есть холистический (целостный – ред.) подход. Например, игра в го подразумевает не только перебор операций, но и стратегии", - отметила Черниговская. Именно такой подход, считает она, необходим современной науке. Поэтому ведущие российские нейроученые начали сотрудничество с буддистами в изучении сознания как феномена, у животных, у человека, а также возможности его появления у искусственного интеллекта. Директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени Ломоносова, академик РАН Константин Анохин выступил научным организатором двух международных конференций о сознании животных - "Сознание животных" (в 2023 году в североиндийском городе Дхарамсала при личном участии Далай-ламы) и "Как изучать и понимать сознание не у людей" (в мае 2024 года в столице Непала Катманду). "Мы в науке не можем игнорировать то, чего достигла буддийская философия за тысячи лет думания об этом. Они ставят глобальные вопросы: что такое жизнь вообще, что считать разумом, включаются ли сюда чувствования, квалиа (субъективные ощущения – ред.). И вопрос о нашей ответственности по отношению ко всем тем, с кем мы живем на этой планете. У животных много умений на другом поле… Пока исключительность человека, насколько мы знаем, в том, что он обладает таким мощным инструментом мышления как язык", - добавила Черниговская. По предложению Далай-ламы, напомнила нейроученый, российские исследователи под руководством академика Святослава Медведева, многие годы возглавлявшего Институт мозга человека РАН, взялись за изучение необъясненного пока в науке, но известного в буддизме феномена под названием тукдам (посмертная медитация – ред.). Человеческий мозг, пояснила Черниговская, "это не то, что реагирует на мир, а то, что создает миры, и эти миры могут быть небезопасны – от них зависит всё, жизнь на планете". "Настало время синергии (усиливающего эффект взаимодействия – ред.). И искусство – это, возможно, лучшее, что мы создали", - заключила нейроученый. Международная конференция "Тибетология и буддология на стыке науки и религии", прошедшая на этой неделе в Москве с участием ведущих светских ученых и буддийских геше из России, Индии и других стран, организована Институтом востоковедения РАН при поддержке московского фонда содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма "Сохраним Тибет".
https://ria.ru/20241024/chernigovskaya-1979922347.html
https://ria.ru/20241113/soznanie-1983590365.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
непал, катманду, москва, российская академия наук, санкт-петербургский государственный университет, религия, наука
Религия, Непал, Катманду, Москва, Российская академия наук, Санкт-Петербургский государственный университет, Религия, Наука
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости, Ольга Липич. Современные ученые должны иметь смелость думать не так, как привыкли, а более целостно, объединяя естественнонаучные подходы с достижениями философии, буддийского мировоззрения, искусства, считает глава Института когнитивных исследований СПбГУ, доктор филологических и биологических наук, академик РАО Татьяна Черниговская.
"Мы должны иметь смелость думать не так, как мы привыкли за тысячи лет, а так, как это полагается сейчас", - сказала Черниговская, выступая на тему "Наука нового времени – философия и искусство" на конференции "Тибетология и буддология на стыке науки и религии" в Институте востоковедения РАН
.
По ее словам, у науки "свои правила игры", требующие доказательств теорий, проверяемости, причинно-следственных связей, классификаций. "Но есть холистический (целостный – ред.) подход. Например, игра в го подразумевает не только перебор операций, но и стратегии", - отметила Черниговская. Именно такой подход, считает она, необходим современной науке.
Поэтому ведущие российские нейроученые начали сотрудничество с буддистами в изучении сознания как феномена, у животных, у человека, а также возможности его появления у искусственного интеллекта. Директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени Ломоносова, академик РАН Константин Анохин выступил научным организатором двух международных конференций о сознании животных - "Сознание животных" (в 2023 году в североиндийском городе Дхарамсала при личном участии Далай-ламы) и "Как изучать и понимать сознание не у людей" (в мае 2024 года в столице Непала Катманду
).
"Мы в науке не можем игнорировать то, чего достигла буддийская философия за тысячи лет думания об этом. Они ставят глобальные вопросы: что такое жизнь вообще, что считать разумом, включаются ли сюда чувствования, квалиа (субъективные ощущения – ред.). И вопрос о нашей ответственности по отношению ко всем тем, с кем мы живем на этой планете. У животных много умений на другом поле… Пока исключительность человека, насколько мы знаем, в том, что он обладает таким мощным инструментом мышления как язык", - добавила Черниговская.
По предложению Далай-ламы, напомнила нейроученый, российские исследователи под руководством академика Святослава Медведева, многие годы возглавлявшего Институт мозга человека РАН, взялись за изучение необъясненного пока в науке, но известного в буддизме феномена под названием тукдам (посмертная медитация – ред.).
Человеческий мозг, пояснила Черниговская, "это не то, что реагирует на мир, а то, что создает миры, и эти миры могут быть небезопасны – от них зависит всё, жизнь на планете". "Настало время синергии (усиливающего эффект взаимодействия – ред.). И искусство – это, возможно, лучшее, что мы создали", - заключила нейроученый.
Международная конференция "Тибетология и буддология на стыке науки и религии", прошедшая на этой неделе в Москве
с участием ведущих светских ученых и буддийских геше из России
, Индии
и других стран, организована Институтом востоковедения РАН при поддержке московского фонда содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма "Сохраним Тибет".