https://ria.ru/20241113/pora-1983593256.html

Татьяна Черниговская: пора думать не так, как привыкли

Татьяна Черниговская: пора думать не так, как привыкли - РИА Новости, 13.11.2024

Татьяна Черниговская: пора думать не так, как привыкли

Современные ученые должны иметь смелость думать не так, как привыкли, а более целостно, объединяя естественнонаучные подходы с достижениями философии,... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T18:08

2024-11-13T18:08

2024-11-13T18:08

религия

непал

катманду

москва

российская академия наук

санкт-петербургский государственный университет

религия

наука

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости, Ольга Липич. Современные ученые должны иметь смелость думать не так, как привыкли, а более целостно, объединяя естественнонаучные подходы с достижениями философии, буддийского мировоззрения, искусства, считает глава Института когнитивных исследований СПбГУ, доктор филологических и биологических наук, академик РАО Татьяна Черниговская. "Мы должны иметь смелость думать не так, как мы привыкли за тысячи лет, а так, как это полагается сейчас", - сказала Черниговская, выступая на тему "Наука нового времени – философия и искусство" на конференции "Тибетология и буддология на стыке науки и религии" в Институте востоковедения РАН. По ее словам, у науки "свои правила игры", требующие доказательств теорий, проверяемости, причинно-следственных связей, классификаций. "Но есть холистический (целостный – ред.) подход. Например, игра в го подразумевает не только перебор операций, но и стратегии", - отметила Черниговская. Именно такой подход, считает она, необходим современной науке. Поэтому ведущие российские нейроученые начали сотрудничество с буддистами в изучении сознания как феномена, у животных, у человека, а также возможности его появления у искусственного интеллекта. Директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени Ломоносова, академик РАН Константин Анохин выступил научным организатором двух международных конференций о сознании животных - "Сознание животных" (в 2023 году в североиндийском городе Дхарамсала при личном участии Далай-ламы) и "Как изучать и понимать сознание не у людей" (в мае 2024 года в столице Непала Катманду). "Мы в науке не можем игнорировать то, чего достигла буддийская философия за тысячи лет думания об этом. Они ставят глобальные вопросы: что такое жизнь вообще, что считать разумом, включаются ли сюда чувствования, квалиа (субъективные ощущения – ред.). И вопрос о нашей ответственности по отношению ко всем тем, с кем мы живем на этой планете. У животных много умений на другом поле… Пока исключительность человека, насколько мы знаем, в том, что он обладает таким мощным инструментом мышления как язык", - добавила Черниговская. По предложению Далай-ламы, напомнила нейроученый, российские исследователи под руководством академика Святослава Медведева, многие годы возглавлявшего Институт мозга человека РАН, взялись за изучение необъясненного пока в науке, но известного в буддизме феномена под названием тукдам (посмертная медитация – ред.). Человеческий мозг, пояснила Черниговская, "это не то, что реагирует на мир, а то, что создает миры, и эти миры могут быть небезопасны – от них зависит всё, жизнь на планете". "Настало время синергии (усиливающего эффект взаимодействия – ред.). И искусство – это, возможно, лучшее, что мы создали", - заключила нейроученый. Международная конференция "Тибетология и буддология на стыке науки и религии", прошедшая на этой неделе в Москве с участием ведущих светских ученых и буддийских геше из России, Индии и других стран, организована Институтом востоковедения РАН при поддержке московского фонда содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма "Сохраним Тибет".

https://ria.ru/20241024/chernigovskaya-1979922347.html

https://ria.ru/20241113/soznanie-1983590365.html

https://ria.ru/20240516/neyropsikholog-1946484086.html

https://ria.ru/20240911/chernigovskaya-1971897751.html

непал

катманду

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

непал, катманду, москва, российская академия наук, санкт-петербургский государственный университет, религия, наука