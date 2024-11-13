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В Петербурге разыскивают мужчину, ударившего по голове школьницу - РИА Новости, 13.11.2024
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10:00 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/peterburg-1983443843.html
В Петербурге разыскивают мужчину, ударившего по голове школьницу
В Петербурге разыскивают мужчину, ударившего по голове школьницу - РИА Новости, 13.11.2024
В Петербурге разыскивают мужчину, ударившего по голове школьницу
Полиция в Санкт-Петербурге разыскивает ударившего кулаком по голове 16-летнюю школьницу на станции метро "Кировский завод", сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T10:00
2024-11-13T10:00
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Полиция в Санкт-Петербурге разыскивает ударившего кулаком по голове 16-летнюю школьницу на станции метро "Кировский завод", сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Инцидент произошел 12 ноября. "В полицию на метрополитене поступило сообщение от 38-летней женщины о том, что на платформе станции "Кировский завод" неизвестный мужчина ударил сзади по голове ее 16-летнюю дочь, после чего скрылся", - говорится в релизе. Отмечается, что несовершеннолетняя за медпомощью не обращалась. Полиция разыскивает нападавшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область
В Петербурге разыскивают мужчину, ударившего по голове школьницу

МВД: в Петербурге разыскивают мужчину, ударившего по голове школьницу в метро

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Полиция в Санкт-Петербурге разыскивает ударившего кулаком по голове 16-летнюю школьницу на станции метро "Кировский завод", сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент произошел 12 ноября.
"В полицию на метрополитене поступило сообщение от 38-летней женщины о том, что на платформе станции "Кировский завод" неизвестный мужчина ударил сзади по голове ее 16-летнюю дочь, после чего скрылся", - говорится в релизе.
Отмечается, что несовершеннолетняя за медпомощью не обращалась.
Полиция разыскивает нападавшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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