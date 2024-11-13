https://ria.ru/20241113/pashinjane-1983575725.html
Пашинян оценил свое участие в саммите БРИКС
Пашинян оценил свое участие в саммите БРИКС - РИА Новости, 13.11.2024
Пашинян оценил свое участие в саммите БРИКС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал очень эффективным свое участие в недавнем саммите БРИКС в Казани, отметив важность личной беседы с президентом... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T17:05
2024-11-13T17:05
2024-11-13T17:05
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ЕРЕВАН, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал очень эффективным свое участие в недавнем саммите БРИКС в Казани, отметив важность личной беседы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. "Мое участие в саммите БРИКС было очень важным и эффективным. Хочу выразить удовлетворение контактами с президентом Азербайджана. Самая важная часть, по моему мнению, (на встрече - ред.) прозвучало мнение, что Армения и Азербайджан для мирного сосуществования нуждаются не только в мирном договоре, но и в заключении стратегической сделки по формуле проживания в качестве независимых государств в течение ближайших столетий", - сказал Пашинян. По его словам, у него есть определенные представления относительно этой стратегической сделки. Пашинян сообщил также, что Ереван на днях передал Баку предложения по оставшимся несогласованными двум статьям мирного договора.
https://ria.ru/20241024/dogovor-1979801796.html
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в мире, азербайджан, армения, казань, никол пашинян, ильхам алиев, брикс
В мире, Азербайджан, Армения, Казань, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, БРИКС
Пашинян оценил свое участие в саммите БРИКС
Пашинян назвал эффективным свое участие в саммите БРИКС в Казани
ЕРЕВАН, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал очень эффективным свое участие в недавнем саммите БРИКС в Казани, отметив важность личной беседы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Мое участие в саммите БРИКС было очень важным и эффективным. Хочу выразить удовлетворение контактами с президентом Азербайджана. Самая важная часть, по моему мнению, (на встрече - ред.) прозвучало мнение, что Армения и Азербайджан для мирного сосуществования нуждаются не только в мирном договоре, но и в заключении стратегической сделки по формуле проживания в качестве независимых государств в течение ближайших столетий", - сказал Пашинян.
По его словам, у него есть определенные представления относительно этой стратегической сделки.
Пашинян сообщил также, что Ереван
на днях передал Баку
предложения по оставшимся несогласованными двум статьям мирного договора.