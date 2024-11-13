https://ria.ru/20241113/pashinjane-1983575725.html

Пашинян оценил свое участие в саммите БРИКС

Пашинян оценил свое участие в саммите БРИКС - РИА Новости, 13.11.2024

Пашинян оценил свое участие в саммите БРИКС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал очень эффективным свое участие в недавнем саммите БРИКС в Казани, отметив важность личной беседы с президентом... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T17:05

2024-11-13T17:05

2024-11-13T17:05

в мире

азербайджан

армения

казань

никол пашинян

ильхам алиев

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979841017_0:40:3361:1931_1920x0_80_0_0_84729de9f7cc08f2de6a4be3f8402fae.jpg

ЕРЕВАН, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал очень эффективным свое участие в недавнем саммите БРИКС в Казани, отметив важность личной беседы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. "Мое участие в саммите БРИКС было очень важным и эффективным. Хочу выразить удовлетворение контактами с президентом Азербайджана. Самая важная часть, по моему мнению, (на встрече - ред.) прозвучало мнение, что Армения и Азербайджан для мирного сосуществования нуждаются не только в мирном договоре, но и в заключении стратегической сделки по формуле проживания в качестве независимых государств в течение ближайших столетий", - сказал Пашинян. По его словам, у него есть определенные представления относительно этой стратегической сделки. Пашинян сообщил также, что Ереван на днях передал Баку предложения по оставшимся несогласованными двум статьям мирного договора.

https://ria.ru/20241024/dogovor-1979801796.html

азербайджан

армения

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, азербайджан, армения, казань, никол пашинян, ильхам алиев, брикс