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Ученые предупредили, что пустыни постепенно захватывают Юг России - РИА Новости, 13.11.2024
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Наука
 
09:00 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/nauka-1983328102.html
Ученые предупредили, что пустыни постепенно захватывают Юг России
Ученые предупредили, что пустыни постепенно захватывают Юг России - РИА Новости, 13.11.2024
Ученые предупредили, что пустыни постепенно захватывают Юг России
Негативные изменения в природе Юга России за последние 60 лет выявили ученые ЮФУ. По их данным, из-за потепления биоклиматические зоны пустыни и полупустыни... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T09:00
2024-11-13T09:00
наука
наука
университетская наука
южный федеральный университет
россия
юг
ростов-на-дону
астрахань
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Негативные изменения в природе Юга России за последние 60 лет выявили ученые ЮФУ. По их данным, из-за потепления биоклиматические зоны пустыни и полупустыни расширяются со скоростью 550 км2 в год и захватывают все новые территории в Астраханской и Волгоградской областях, республиках Калмыкия и Дагестан. Результаты опубликованы в научном журнале International Journal of Biometeorology.Климатические условия Юга России крайне неоднородны, однако из-за потепления на большей части территории за последние 60 лет усилилась засушливость. Ученые Южного федерального университета (ЮФУ) изучили данные метеостанций и с помощью геоинформационных технологий и методов статистического анализа определили скорость и масштабы изменения климатических условий на Юге России с 1961 по 2020 годы.Результаты исследования существенно расширили представление об изменении климатических условий на Юге России, отметил старший научный сотрудник исследовательской лаборатории "Интеллектуальные агроэкосистемы" ЮФУ Василий Гудко.&quot;Мы обнаружили, что с 1961 по 2020 годы в регионе произошло существенное повышение температурного режима. Согласно нашим расчетам, среднегодовая температура воздуха по всем метеостанциям росла со средней скоростью в 0,31 ℃ за десятилетие. Это значительный рост. Что касается количества годовых осадков, то существенных изменений за аналогичный период не произошло&quot;, — рассказал он.Исследователи ЮФУ также выяснили, что из-за потепления территорий биоклиматических зон пустыни и полупустыни с 2010 по 2020 годы заметно расширились с востока на запад и охватили практически всю территорию Астраханской области, большую часть Калмыкии, а также отдельные районы Волгоградской области и Дагестана."Скорость расширения составила в среднем около 5,5 тысяч км2 за десятилетие или 550 км2 в год при общей площади региона исследования в 591 тысячу км2. Кроме этого, мы рассчитали, как меняется площадь зон полупустыни и пустыни в зависимости от изменения среднегодовой температуры воздуха", — отметил Василий Гудко.По мнению ученых, результаты исследования помогут снизить риски социально-экономических и экологических проблем, связанных с опустыниванием, и разработать подходы рационального использования водных и земельных ресурсов."Опустынивание — это большая и сложная проблема, и мы надеемся, что наше исследование станет шагом в направлении ее решения", — подчеркнул Гудко.Подобный комплексный анализ, который включил в себя изучение тенденций климатических переменных, сдвигов биоклиматических зон увлажнения, зависимости площадей различных биоклиматических зон от колебаний климатических показателей, для Юга России был проведен впервые, сообщили исследователи. В будущем они планируют изучить возможные сдвиги зон увлажнения в зависимости от различных климатических сценариев.Исследование проводилось по программе "Приоритет-2030" (нацпроект "Наука и университеты") в рамках стратегического проекта ЮФУ "Системы управления почвенными ресурсами".
https://ria.ru/20241111/nauka-1982487547.html
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наука, университетская наука, южный федеральный университет, россия, юг, ростов-на-дону, астрахань, республика дагестан, республика калмыкия, почва
Наука, Наука, Университетская наука, Южный федеральный университет, Россия, Юг, Ростов-на-Дону, Астрахань, Республика Дагестан, Республика Калмыкия, почва

Ученые предупредили, что пустыни постепенно захватывают Юг России

© РИА Новости / Вячеслав Бобков | Перейти в медиабанкПустыня в Калмыкии
Пустыня в Калмыкии - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Вячеслав Бобков
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Негативные изменения в природе Юга России за последние 60 лет выявили ученые ЮФУ. По их данным, из-за потепления биоклиматические зоны пустыни и полупустыни расширяются со скоростью 550 км2 в год и захватывают все новые территории в Астраханской и Волгоградской областях, республиках Калмыкия и Дагестан. Результаты опубликованы в научном журнале International Journal of Biometeorology.
Климатические условия Юга России крайне неоднородны, однако из-за потепления на большей части территории за последние 60 лет усилилась засушливость. Ученые Южного федерального университета (ЮФУ) изучили данные метеостанций и с помощью геоинформационных технологий и методов статистического анализа определили скорость и масштабы изменения климатических условий на Юге России с 1961 по 2020 годы.
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Результаты исследования существенно расширили представление об изменении климатических условий на Юге России, отметил старший научный сотрудник исследовательской лаборатории "Интеллектуальные агроэкосистемы" ЮФУ Василий Гудко.
«

"Мы обнаружили, что с 1961 по 2020 годы в регионе произошло существенное повышение температурного режима. Согласно нашим расчетам, среднегодовая температура воздуха по всем метеостанциям росла со средней скоростью в 0,31 ℃ за десятилетие. Это значительный рост. Что касается количества годовых осадков, то существенных изменений за аналогичный период не произошло", — рассказал он.

Исследователи ЮФУ также выяснили, что из-за потепления территорий биоклиматических зон пустыни и полупустыни с 2010 по 2020 годы заметно расширились с востока на запад и охватили практически всю территорию Астраханской области, большую часть Калмыкии, а также отдельные районы Волгоградской области и Дагестана.
"Скорость расширения составила в среднем около 5,5 тысяч км2 за десятилетие или 550 км2 в год при общей площади региона исследования в 591 тысячу км2. Кроме этого, мы рассчитали, как меняется площадь зон полупустыни и пустыни в зависимости от изменения среднегодовой температуры воздуха", — отметил Василий Гудко.
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По мнению ученых, результаты исследования помогут снизить риски социально-экономических и экологических проблем, связанных с опустыниванием, и разработать подходы рационального использования водных и земельных ресурсов.
"Опустынивание — это большая и сложная проблема, и мы надеемся, что наше исследование станет шагом в направлении ее решения", — подчеркнул Гудко.
Подобный комплексный анализ, который включил в себя изучение тенденций климатических переменных, сдвигов биоклиматических зон увлажнения, зависимости площадей различных биоклиматических зон от колебаний климатических показателей, для Юга России был проведен впервые, сообщили исследователи. В будущем они планируют изучить возможные сдвиги зон увлажнения в зависимости от различных климатических сценариев.
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НаукаНаукаУниверситетская наукаЮжный федеральный университетРоссияЮгРостов-на-ДонуАстраханьРеспублика ДагестанРеспублика Калмыкияпочва
 
 
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