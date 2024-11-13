https://ria.ru/20241113/nauka-1983328102.html

Ученые предупредили, что пустыни постепенно захватывают Юг России

Ученые предупредили, что пустыни постепенно захватывают Юг России - РИА Новости, 13.11.2024

Ученые предупредили, что пустыни постепенно захватывают Юг России

Негативные изменения в природе Юга России за последние 60 лет выявили ученые ЮФУ. По их данным, из-за потепления биоклиматические зоны пустыни и полупустыни... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T09:00

2024-11-13T09:00

2024-11-13T09:00

наука

наука

университетская наука

южный федеральный университет

россия

юг

ростов-на-дону

астрахань

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Негативные изменения в природе Юга России за последние 60 лет выявили ученые ЮФУ. По их данным, из-за потепления биоклиматические зоны пустыни и полупустыни расширяются со скоростью 550 км2 в год и захватывают все новые территории в Астраханской и Волгоградской областях, республиках Калмыкия и Дагестан. Результаты опубликованы в научном журнале International Journal of Biometeorology.Климатические условия Юга России крайне неоднородны, однако из-за потепления на большей части территории за последние 60 лет усилилась засушливость. Ученые Южного федерального университета (ЮФУ) изучили данные метеостанций и с помощью геоинформационных технологий и методов статистического анализа определили скорость и масштабы изменения климатических условий на Юге России с 1961 по 2020 годы.Результаты исследования существенно расширили представление об изменении климатических условий на Юге России, отметил старший научный сотрудник исследовательской лаборатории "Интеллектуальные агроэкосистемы" ЮФУ Василий Гудко."Мы обнаружили, что с 1961 по 2020 годы в регионе произошло существенное повышение температурного режима. Согласно нашим расчетам, среднегодовая температура воздуха по всем метеостанциям росла со средней скоростью в 0,31 ℃ за десятилетие. Это значительный рост. Что касается количества годовых осадков, то существенных изменений за аналогичный период не произошло", — рассказал он.Исследователи ЮФУ также выяснили, что из-за потепления территорий биоклиматических зон пустыни и полупустыни с 2010 по 2020 годы заметно расширились с востока на запад и охватили практически всю территорию Астраханской области, большую часть Калмыкии, а также отдельные районы Волгоградской области и Дагестана."Скорость расширения составила в среднем около 5,5 тысяч км2 за десятилетие или 550 км2 в год при общей площади региона исследования в 591 тысячу км2. Кроме этого, мы рассчитали, как меняется площадь зон полупустыни и пустыни в зависимости от изменения среднегодовой температуры воздуха", — отметил Василий Гудко.По мнению ученых, результаты исследования помогут снизить риски социально-экономических и экологических проблем, связанных с опустыниванием, и разработать подходы рационального использования водных и земельных ресурсов."Опустынивание — это большая и сложная проблема, и мы надеемся, что наше исследование станет шагом в направлении ее решения", — подчеркнул Гудко.Подобный комплексный анализ, который включил в себя изучение тенденций климатических переменных, сдвигов биоклиматических зон увлажнения, зависимости площадей различных биоклиматических зон от колебаний климатических показателей, для Юга России был проведен впервые, сообщили исследователи. В будущем они планируют изучить возможные сдвиги зон увлажнения в зависимости от различных климатических сценариев.Исследование проводилось по программе "Приоритет-2030" (нацпроект "Наука и университеты") в рамках стратегического проекта ЮФУ "Системы управления почвенными ресурсами".

https://ria.ru/20241111/nauka-1982487547.html

https://ria.ru/20241024/klimat-1979697788.html

https://ri.ria.ru/20241001/nauka-1975451888.html

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наука, университетская наука, южный федеральный университет, россия, юг, ростов-на-дону, астрахань, республика дагестан, республика калмыкия, почва