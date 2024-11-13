https://ria.ru/20241113/mishustin-1983514225.html

Мишустин выразил Гутеррешу озабоченность из-за проблем с визами

Мишустин выразил Гутеррешу озабоченность из-за проблем с визами - РИА Новости, 13.11.2024

Мишустин выразил Гутеррешу озабоченность из-за проблем с визами

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем выразил озабоченность в связи с визовыми ограничениями со стороны США, которые... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T13:52

2024-11-13T13:52

2024-11-13T13:52

в мире

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баку

михаил мишустин

антониу гутерреш

оон

генеральная ассамблея оон

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БАКУ, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем выразил озабоченность в связи с визовыми ограничениями со стороны США, которые препятствуют работе представителей России в органах Генассамблеи ООН, сообщили в российском кабмине. "Михаил Мишустин высказал озабоченность незаконными визовыми ограничениями со стороны США, которые препятствуют участию российских представителей в работе органов Генеральной ассамблеи ООН. Отмечена необходимость принятия мер, обеспечивающих соблюдение международных договоренностей о статусе штаб–квартиры ООН", - сообщили в правительстве РФ по итогам встречи Мишустина и Гутерреша в Баку.

https://ria.ru/20240429/zasedanie-1943087248.html

россия

сша

баку

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Дарья Буймова

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