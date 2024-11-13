https://ria.ru/20241113/mishustin-1983514225.html
Мишустин выразил Гутеррешу озабоченность из-за проблем с визами
Мишустин выразил Гутеррешу озабоченность из-за проблем с визами - РИА Новости, 13.11.2024
Мишустин выразил Гутеррешу озабоченность из-за проблем с визами
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем выразил озабоченность в связи с визовыми ограничениями со стороны США, которые... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T13:52
2024-11-13T13:52
2024-11-13T13:52
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оон
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БАКУ, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем выразил озабоченность в связи с визовыми ограничениями со стороны США, которые препятствуют работе представителей России в органах Генассамблеи ООН, сообщили в российском кабмине. "Михаил Мишустин высказал озабоченность незаконными визовыми ограничениями со стороны США, которые препятствуют участию российских представителей в работе органов Генеральной ассамблеи ООН. Отмечена необходимость принятия мер, обеспечивающих соблюдение международных договоренностей о статусе штаб–квартиры ООН", - сообщили в правительстве РФ по итогам встречи Мишустина и Гутерреша в Баку.
https://ria.ru/20240429/zasedanie-1943087248.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, баку, михаил мишустин, антониу гутерреш, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, США, Баку, Михаил Мишустин, Антониу Гутерреш, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Мишустин выразил Гутеррешу озабоченность из-за проблем с визами
Мишустин выразил Гутеррешу озабоченность визовыми ограничениями со стороны США