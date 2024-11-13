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Мишустин выразил Гутеррешу озабоченность из-за проблем с визами - РИА Новости, 13.11.2024
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13:52 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/mishustin-1983514225.html
Мишустин выразил Гутеррешу озабоченность из-за проблем с визами
Мишустин выразил Гутеррешу озабоченность из-за проблем с визами - РИА Новости, 13.11.2024
Мишустин выразил Гутеррешу озабоченность из-за проблем с визами
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем выразил озабоченность в связи с визовыми ограничениями со стороны США, которые... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T13:52
2024-11-13T13:52
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михаил мишустин
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БАКУ, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем выразил озабоченность в связи с визовыми ограничениями со стороны США, которые препятствуют работе представителей России в органах Генассамблеи ООН, сообщили в российском кабмине. "Михаил Мишустин высказал озабоченность незаконными визовыми ограничениями со стороны США, которые препятствуют участию российских представителей в работе органов Генеральной ассамблеи ООН. Отмечена необходимость принятия мер, обеспечивающих соблюдение международных договоренностей о статусе штаб–квартиры ООН", - сообщили в правительстве РФ по итогам встречи Мишустина и Гутерреша в Баку.
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в мире, россия, сша, баку, михаил мишустин, антониу гутерреш, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, США, Баку, Михаил Мишустин, Антониу Гутерреш, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Мишустин выразил Гутеррешу озабоченность из-за проблем с визами

Мишустин выразил Гутеррешу озабоченность визовыми ограничениями со стороны США

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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БАКУ, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем выразил озабоченность в связи с визовыми ограничениями со стороны США, которые препятствуют работе представителей России в органах Генассамблеи ООН, сообщили в российском кабмине.
"Михаил Мишустин высказал озабоченность незаконными визовыми ограничениями со стороны США, которые препятствуют участию российских представителей в работе органов Генеральной ассамблеи ООН. Отмечена необходимость принятия мер, обеспечивающих соблюдение международных договоренностей о статусе штаб–квартиры ООН", - сообщили в правительстве РФ по итогам встречи Мишустина и Гутерреша в Баку.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
США не выдали визу делегату России для участия в заседании комитета ГА ООН
29 апреля, 23:04
 
В миреРоссияСШАБакуМихаил МишустинАнтониу ГутеррешООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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