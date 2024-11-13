Мишустин встретился с генсеком ООН
Мишустин провел встречу с Гутеррешем в Баку
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи на полях саммита мировых лидеров по климатическим действиям в рамках XXIX сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. 13 ноября 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи на полях саммита мировых лидеров по климатическим действиям в рамках XXIX сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. 13 ноября 2024
Читать ria.ru в
БАКУ, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел встречу с генеральным секретарем Организации Объединенных наций (ООН) Антониу Гутеррешем, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Мишустин прибыл в Баку для выступления на 29-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29). Кроме того, у председателя российского правительства запланированы переговоры с премьером Азербайджана Али Асадовым, а также встреча с президентом республики Ильхамом Алиевым.
В октябре с Гутеррешем встречался президент России Владимир Путин. Беседа состоялась на полях саммита БРИКС в Казани. Поездка в Татарстан стала первым визитом в РФ для генсека ООН с 2022 года.