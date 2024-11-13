https://ria.ru/20241113/mishustin-1983498920.html

Мишустин встретился с генсеком ООН

Мишустин встретился с генсеком ООН - РИА Новости, 13.11.2024

Мишустин встретился с генсеком ООН

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел встречу с генеральным секретарем Организации Объединенных наций (ООН) Антониу Гутеррешем, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T12:56

2024-11-13T12:56

2024-11-13T13:12

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БАКУ, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел встречу с генеральным секретарем Организации Объединенных наций (ООН) Антониу Гутеррешем, передает корреспондент РИА Новости. Встреча состоялась на полях 29-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29) в Баку. Ранее Мишустин прибыл в Баку для выступления на 29-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29). Кроме того, у председателя российского правительства запланированы переговоры с премьером Азербайджана Али Асадовым, а также встреча с президентом республики Ильхамом Алиевым. В октябре с Гутеррешем встречался президент России Владимир Путин. Беседа состоялась на полях саммита БРИКС в Казани. Поездка в Татарстан стала первым визитом в РФ для генсека ООН с 2022 года.

https://ria.ru/20241104/guterresh-1981833719.html

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