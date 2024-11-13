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Мишустин встретился с генсеком ООН - РИА Новости, 13.11.2024
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12:56 13.11.2024 (обновлено: 13:12 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/mishustin-1983498920.html
Мишустин встретился с генсеком ООН
Мишустин встретился с генсеком ООН - РИА Новости, 13.11.2024
Мишустин встретился с генсеком ООН
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел встречу с генеральным секретарем Организации Объединенных наций (ООН) Антониу Гутеррешем, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T12:56
2024-11-13T13:12
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БАКУ, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел встречу с генеральным секретарем Организации Объединенных наций (ООН) Антониу Гутеррешем, передает корреспондент РИА Новости. Встреча состоялась на полях 29-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29) в Баку. Ранее Мишустин прибыл в Баку для выступления на 29-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29). Кроме того, у председателя российского правительства запланированы переговоры с премьером Азербайджана Али Асадовым, а также встреча с президентом республики Ильхамом Алиевым. В октябре с Гутеррешем встречался президент России Владимир Путин. Беседа состоялась на полях саммита БРИКС в Казани. Поездка в Татарстан стала первым визитом в РФ для генсека ООН с 2022 года.
https://ria.ru/20241104/guterresh-1981833719.html
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в мире, баку, россия, азербайджан, михаил мишустин, антониу гутерреш, ильхам алиев, оон, брикс, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
В мире, Баку, Россия, Азербайджан, Михаил Мишустин, Антониу Гутерреш, Ильхам Алиев, ООН, БРИКС, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Мишустин встретился с генсеком ООН

Мишустин провел встречу с Гутеррешем в Баку

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи на полях саммита мировых лидеров по климатическим действиям в рамках XXIX сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. 13 ноября 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи на полях саммита мировых лидеров по климатическим действиям в рамках XXIX сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. 13 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи на полях саммита мировых лидеров по климатическим действиям в рамках XXIX сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. 13 ноября 2024
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БАКУ, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел встречу с генеральным секретарем Организации Объединенных наций (ООН) Антониу Гутеррешем, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча состоялась на полях 29-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29) в Баку.
Ранее Мишустин прибыл в Баку для выступления на 29-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29). Кроме того, у председателя российского правительства запланированы переговоры с премьером Азербайджана Али Асадовым, а также встреча с президентом республики Ильхамом Алиевым.
В октябре с Гутеррешем встречался президент России Владимир Путин. Беседа состоялась на полях саммита БРИКС в Казани. Поездка в Татарстан стала первым визитом в РФ для генсека ООН с 2022 года.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Зампостпреда России в ООН указала на двойные стандарты Гутерреша
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В миреБакуРоссияАзербайджанМихаил МишустинАнтониу ГутеррешИльхам АлиевООНБРИКСЗаседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
 
 
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