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Захарова призвала Финляндию выйти из русофобского угара - РИА Новости, 13.11.2024
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15:51 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/mid-1983557846.html
Захарова призвала Финляндию выйти из русофобского угара
Захарова призвала Финляндию выйти из русофобского угара - РИА Новости, 13.11.2024
Захарова призвала Финляндию выйти из русофобского угара
Решение об открытии границы Финляндии с Россией должны принимать в Хельсинки, но для этого им нужно выйти из состояния русофобского угара, в котором они... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T15:51
2024-11-13T15:51
финляндия
россия
хельсинки
мария захарова
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Решение об открытии границы Финляндии с Россией должны принимать в Хельсинки, но для этого им нужно выйти из состояния русофобского угара, в котором они пребывают , заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники сообщила, что правительство Финляндии может в качестве эксперимента открыть один КПП на границе с Россией зимой, причем сделать это неожиданно. "Какой смысл рассуждать, может или не может. Это какое-то такое сослагательное наклонение, которое, на мой взгляд, публикации не должно быть свойственно. Потому что ответственность по данному вопросу полностью лежит на властях Финляндии, и если это издание из Финляндии, они могли бы снять трубку, написать запрос и получить ответ, будет она открыта с финской стороны или не будет", - сказала она в ходе брифинга в среду. Москва неоднократно заявляла о том, что решение о закрытии границы носит политизированный характер и что оно принималось Хельсинки без каких-либо консультаций с российской стороной, которая всегда открыта для диалога, указала Захарова. "Для того, чтобы открыть границу и сделать жизнь граждан наших стран более комфортной, власти Финляндии должны просто на какое-то время выйти из состояния русофобского угара, в котором они пребывают в последнее время, и дать трезвую оценку, отвечает ли закрытие границы интересам именно граждан Финляндии. Пусть пока про нас на секунду не думают, пусть подумают о своих собственных гражданах - способствует ли такой подход развитию экономики, не нашей, Финляндии. И, кстати говоря, это финское издание могло бы именно эти вопросы официальному Хельсинки адресовать", - добавила она. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20241105/kpp-1982036813.html
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финляндия, россия, хельсинки, мария захарова, дмитрий песков
Финляндия, Россия, Хельсинки, Мария Захарова, Дмитрий Песков
Захарова призвала Финляндию выйти из русофобского угара

Захарова: решение об открытии границы с Россией должны принимать в Хельсинки

© AP Photo / Sergei GritsРоссийско-финляндская граница
Российско-финляндская граница - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Российско-финляндская граница. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Решение об открытии границы Финляндии с Россией должны принимать в Хельсинки, но для этого им нужно выйти из состояния русофобского угара, в котором они пребывают , заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники сообщила, что правительство Финляндии может в качестве эксперимента открыть один КПП на границе с Россией зимой, причем сделать это неожиданно.
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"Какой смысл рассуждать, может или не может. Это какое-то такое сослагательное наклонение, которое, на мой взгляд, публикации не должно быть свойственно. Потому что ответственность по данному вопросу полностью лежит на властях Финляндии, и если это издание из Финляндии, они могли бы снять трубку, написать запрос и получить ответ, будет она открыта с финской стороны или не будет", - сказала она в ходе брифинга в среду.
Москва неоднократно заявляла о том, что решение о закрытии границы носит политизированный характер и что оно принималось Хельсинки без каких-либо консультаций с российской стороной, которая всегда открыта для диалога, указала Захарова.
"Для того, чтобы открыть границу и сделать жизнь граждан наших стран более комфортной, власти Финляндии должны просто на какое-то время выйти из состояния русофобского угара, в котором они пребывают в последнее время, и дать трезвую оценку, отвечает ли закрытие границы интересам именно граждан Финляндии. Пусть пока про нас на секунду не думают, пусть подумают о своих собственных гражданах - способствует ли такой подход развитию экономики, не нашей, Финляндии. И, кстати говоря, это финское издание могло бы именно эти вопросы официальному Хельсинки адресовать", - добавила она.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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ФинляндияРоссияХельсинкиМария ЗахароваДмитрий Песков
 
 
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